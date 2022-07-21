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В России представили новый грузовик Dongfeng Captain-T

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Фото: Dongfeng
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Компания «Дунфэн Мотор Рус» объявила о начале продаж нового легкого коммерческого автомобиля Dongfeng Captain-T. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба марки.

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Грузовик оснащен турбодизелем рабочим объемом 2,2 л мощностью 128 л.с. Мотор состыкован с механической пятиступенчатой коробкой передач.

Кроме того, у модели есть антиблокировочная система ABS и система курсовой устойчивости ESC. Автомобиль комплектуется шинами размерности 185R15LT. На задней оси применена двускатная ошиновка.

Dongfeng Captain-T будет доступен в России в трех версиях и одной комплектации Comfort. У грузовика рулевая колонка имеет регулировку по высоте, на руле продублированы клавиши управления мультимедийной системой.

В список оборудования входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, подогрев водительского сиденья, аудиосистема с двумя динамиками и разъемом AUX. В комплектацию включены иммобилайзер и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Dongfeng Captain-T предлагается в России в трех версиях: шасси DFA1030S-1 полной массой до 2,5 т, шасси DFA1030S-2 полной массой до 3,5 т, а также 2,5-тонная версия DFA1030S-1 с цельнометаллической бортовой платформой размерами 3400×1920×355 мм.

Прежде компания Dongfeng была представлена в России только в сегменте легковых машин кроссовером DFM 580.

21 июля группа ГАЗ сообщила, что серийный выпуск автомобиля «Соболь NN» начнется в IV квартале 2022 года.

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