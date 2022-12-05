Названы три сценария развития российского авторынка в 2023 году

По базовому прогнозу продажи новых легковых авто в России в 2023 году могут составить 670 тыс. машин. Оптимистичный сценарий предполагает, что объем авторынка может достигнуть 845 тыс. единиц, а пессимистический прогноз — всего 500 тыс. машин, сообщило 5 декабря Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Согласно базовому сценарию экспертов, на российском авторынке в 2023 году останутся отечественные и китайские бренды. Также будут продаваться новые машины, которые будут ввозить в Россию по параллельному импорту.

АвтоВАЗ в 2023 году реализует производственный план в 400 тыс. автомобилей на 70%, а китайские бренды продадут на территории РФ не менее 260 тыс. машин и увеличат свою долю на российском рынке. Российским дилерам удастся нарастить объемы параллельного импорта новых автомобилей через «третьи» страны в обход санкций. Производство китайских авто на заводе «Автотор» и бывшей площадке «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в Санкт-Петербурге составят не менее 50 тыс. автомобилей.

Продажи машин «Москвич 3» с бензиновым двигателем составят 30 тыс. штук, электромобилей «Москвич 3e» будет продано не менее 5 тыс. единиц, а элетромобилей Evolute — не менее 10 тыс. штук.

Оптимистический сценарий базируется на том, что на российском авторынке в 2023 году останутся российские, китайские и южнокорейские бренды, а также автомобили, ввозимые по параллельному импорту, включая машины, импортируемые из Индии, Ирана и других дружественных РФ стран.

АвтоВАЗ реализует производственный план в 400 тыс. машин на 95%. Производство китайских автомобилей на заводе «Автотор» и бывшей площадке «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в Петербурге в сумме даст не менее 70 тыс. автомобилей. Производство и продажи кроссовера «Москвич 3» с бензиновым мотором составит 40 тыс. единиц, электромобилей «Москвич 3e» будет продано не менее 10 тыс. штук, а электромобилей Evolute не менее 15 тыс. единиц.

Автомобили корейских брендов будут завозиться в РФ через дистрибьюторскую сеть автопроизводителей. Вместе с этим российские дилеры продолжат наращивать объемы параллельного импорта новых автомобилей через третьи страны в обход санкций. Согласно оптимистичному сценарию, в 2023 году может быть продано порядка 845 тыс. новых легковых автомобилей.

Пессимистический сценарий базируется на том, что санкции против РФ не только останутся в 2023 году, но и ужесточатся.

АвтоВАЗ реализует производственный план в 400 тыс. авто на 57%. Китайские бренды продадут на территории РФ 150 тыс. машин, производство китайских автомобилей на заводе «Автотор» и бывшей площадке «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в Петербурге запущено не будет.

Продажи машин «Москвич 3» с бензиновым мотором составят 10 тыс. единиц, электромобилей «Москвич 3e» будет продано не менее 2,5 тыс. штук, а электрокаров Evolute — около 5 тыс. единиц. Южнокорейские бренды прекратят производство в России и официальные поставки автомобилей в РФ, эти автомобили можно будет завозить только по параллельному импорту.

Параллельный импорт новых авто в РФ через третьи страны из-за контрмер со стороны производителей, поддерживающих санкции, прекратится. Согласно пессимистичному сценарию, в 2023 году может быть продано 500 тыс. новых легковых автомобилей.

24 ноября «Автостат» сообщил, что в октябре текущего года российскими автозаводами было выпущено всего 37 тыс. машин, это на 63,9% меньше, чем в 2021 году. Специалисты сообщили, что на сегодняшний день в России продолжают работать АвтоВАЗ, УАЗ, тульский завод по сборке китайских кроссоверов Haval и липецкий «Моторинвест», который выпускает электромобили Evolute. Конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих из-за разрыва логистических цепочек. Некоторые из компаний, такие как Nissan, Mercedes-Benz и Mazda, в октябре объявили о прекращении производства своих автомобилей в РФ и уходе с российского рынка.