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Марка Livan привезла в Россию свои кроссоверы для сертификации

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Фото: Китайские автомобили
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Бренд Livan (бывший Lifan), ныне принадлежащий китайской Geely Technology Group, привез в Россию два компактных кроссовера X3 Pro для сертификации на российском рынке. Об этом 2 декабря сообщило издание «Китайские автомобили».

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Livan производит в Китае как электромобили, так и автомобили с бензиновыми двигателями. Модель X3 Pro относится к последним, ее как раз и планируют сертифицировать в России.

Известно, что компактный кроссовер оснащается полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Тип привода — передний.

В модельном ряду Livan значатся шесть моделей автомобилей. Кроме X3 Pro, который заметили в России, все остальные являются электрокарами. В их число входят флагманский электрокроссовер RL9, седаны Maple 60S и Maple 60S Pro, а также минивэны Maple 80V и Maple 80V Pro. Специалисты отметили, что все машины созданы на базе различных моделей материнской Geely Technology Group.

1 декабря «Автостат» подсчитал, что в России насчитывается 1 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей китайских брендов. По оценке агентства, прирост официальных дилерских станций, предлагающих в РФ авто китайских брендов, обеспечила новая марка Omoda (принадлежит Chery). По оценке «Автостата», именно Chery обладает крупнейшей дилерской сетью среди всех китайских автопроизводителей в России. Больше дилеров в РФ пока только у отечественной Lada, а также у «корейцев» Kia и Hyundai.

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