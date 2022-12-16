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Кроссовер Voyah Free получил российский сертификат соответствия

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Фото: autohome.com.cn
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Китайский бренд Voyah, который принадлежит компании Dongfeng, получил в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрокроссовер Free. Благодаря российскому сертификату модель скоро появится у официальных российских дилеров марки в продаже, сообщила 16 декабря «Российская газета».

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Полноприводный Voyah Free оснащен двумя электродвигателями, которые расположены над передней и задней осями. Суммарная отдача электромоторов заявлена на отметке 488 л. с. и крутящим моментом 750 Нм.

Емкость тяговой батареи кроссовера на электротяге составляет 106 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составляет 500 км. Время заряда постоянным током через разъем CCS мощностью в 120 кВт от 20% до 80% заряда составит 30 минут. Заряд переменным током через разъем Type 2 мощностью в 11 кВт составит 9,5 часов.

Уже в стандартной комплектации Voyah Free оснащен колесами с шинами размерностью 255/45 R20. Электрокар способен буксировать прицеп без тормозов полной массой 750 кг.

Официальный прайс-лист на новый кроссовер официально пока не опубликован, но один из дилеров оценил полноприводный кроссовер на электротяге за 7 790 000 рублей.

13 декабря компания «Моторинвест», официальный представитель марки в России, сообщила, что официальные дилеры начали прием предзаказов на электрические кроссоверы Voyah Free. Электромобили Voyah доступны к предзаказу в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону и Сочи. Официальная цена на новый электрокроссовер Free будет озвучена до конца декабря 2022 года.

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