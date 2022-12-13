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Стартовал прием заказов на электрокроссоверы Voyah

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Фото: Voyah
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Официальные дилеры начали прием предзаказов на электрические кроссоверы Voyah Free. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Моторинвеста».

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Кроссовер Free приводят в движение два электромотора, расположенные на передней и задней оси, суммарной отдачей 488 л.с. и 750 Нм. Это обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,7 секунды и максимальную скорость 200 км/ч. Тяговая батарея емкостью в 106 кВт обеспечивает пробег 500 км по циклу WLTP.

Время заряда постоянным током через разъем CCS мощностью в 120 кВт от 20% до 80% заряда составит 30 минут. Заряд переменным током через разъем Type 2 мощностью в 11 кВт составит 9,5 часов.

За комфорт отвечает независимая подвеска, оснащенная пневмобаллонами. В комплектацию включены 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, оформленные в стилистике турбин, панорамная крыша с электрохромным регулируемым затемнением, три монитора диагональю 12,3 дюйма каждый.

Электромобили Voyah доступны к предзаказу в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи. Цена на новый электрокроссовер Free будет озвучена до конца декабря 2022 года.

29 ноября стало известно, что компания «Моторинвест», российский производитель электрокаров под брендом Evolute, сократит модельный ряд с четырех машин до трех. Появление в РФ минивэна Evolute i-Van пока под вопросом.

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