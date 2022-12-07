АвтоВАЗ выпустил несколько Lada Vesta NG для обучения персонала

На АвтоВАЗе собрано уже несколько автомобилей новой модели Vesta NG, которые предназначены для тестов и обучения персонала. Об этом 7 декабря сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, все автомобили получили минимальный набор опций, в который вошли кондиционер, четыре электростеклоподъемника и кнопка «старт-стоп» с электронным ключом. Над блоком климат-контроля сплошь заглушки, а на спинке заднего дивана, который вмещает трех пассажиров, расположены всего два подголовника.

Внешне у таких машин матовые черные некрашеные боковые зеркала заднего вида, а также дверные ручки.

Автомобили для обучения персонала оснащены восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

18 ноября стало известно, что на первой сборочной линии АвтоВАЗа произвели тестовую сборку первого автомобиля Lada Vesta NG. На данном автомобиле проверялась корректность работы оборудования, перенесенного из Ижевска, а также остальных технологий. В компании отметили, что тестовый автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала. В ближайшие месяцы АвтоВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству Lada Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем. Старт выпуска Lada Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.