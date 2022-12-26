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FAW сертифицировал для России кроссовер Hongqi HS5

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Фото: FAW
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Китайский концерн FAW сертифицировал в России модель своего суперлюксового бренда Hongqi — среднеразмерный кроссовер HS5. Об этом 26 декабря сообщил портал Drom.

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Полноприводный пятиместный Hongqi HS5 в России планируют предлагать в модификации с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с. (крутящий момент — 340 Нм). Двигатель сочетается с шестиступенчатым «роботом» Aisin. Портал отметил, что кроссовер построен на базе лицензионной версии платформы Mazda 6 второго поколения с поперечным расположением мотора и независимой подвески. Кузов у HS5 полностью оригинальный с эффектным экстерьером разработки итальянской фирмы ItalDesign.

Из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) следует, что в России Hongqi HS5 будут экспортировать из Китая.

В иерархии китайских автобрендов Hongqi занимает высшую ступень. На машинах этой марки ездят лидеры Компартии Китая. Эксперты по статусу оценивают автомобили бренда с английским Rolls-Royce. Так как США, Евросоюз и Япония запретили с марта текущего года отгружать в РФ автомобили ценой выше €50 000, нишу представительских автомобилей поспешил занять Hongqi.

23 сентября премиальная китайская марка Hongqi представила на домашнем рынке минивэн HQ9 с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 252 л.с. Специалисты назвали машину достойным конкурентом российской модели Aurus Arsenal. Переднеприводный минивэн получил двигатель мощностью 252 л.с., который работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Китайская Hongqi не раз высказывалась о готовности представить свои модели на российском рынке. Продажи машин премиального бренда, которые могут составить конкуренцию отечественному Aurus, должны начаться до конца 2022 года. Ожидается, что в России марка будет представлена кроссоверами HS5 и E-HS9. Чуть позже на российский рынок привезут седаны Hongqi — H5 и H7. Если до отечественного рынка доберется и HQ9, то он может составить конкуренцию роскошному минивэну Aurus Arsenal.

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