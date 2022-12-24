Высокие отношения: запчасти для автомобилей подорожали на треть

С начала года запчасти для автомобилей, по данным Российского союза автостраховщиков, стали дороже почти на 30%. На отдельные позиции, поставки которых не удается наладить по параллельному импорту, цены выросли на 200–300%. По мнению экспертов, это не предел. Подробности — в материале «Известий».

Всё дорожает

С марта по декабрь стоимость запасных частей для автомобилей увеличилась в среднем на 27,7%. Об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Специалисты РСА сравнили данные ценовых справочников, которые вступили в силу с 19 декабря, с теми, что действовали с середины марта и середины октября. В РСА пришли к выводу, что в целом ситуация со стоимостью запчастей постепенно нормализуется. В меньшей степени подорожание коснулось деталей, производство которых было налажено в нашей стране, подчеркнули в пресс-службе союза. Также стабилизировались цены на запчасти, поставки которых удалось наладить по параллельному импорту.

Высокие отношения Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jim West

Тем не менее стоимость ряда позиций с начала года увеличилась в несколько раз, подчеркивают в РСА. Причем на некоторые детали цены резко выросли за последние пару месяцев. Это связано с тем, что их запасы на складах постепенно иссякают, отмечают в организации.

— По целому ряду позиций рост цен оказался заметно выше среднего. Это, например, детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика. У них, как правило, нет аналогов, и поставку таких деталей по параллельному импорту не так просто наладить, — заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

Втридорога

В ценовых справочниках не указаны модели автомобилей. При расчете размера компенсации эксперты используют каталожные номера деталей.

Исходя из них, сильнее всего (на 91–97%) выросли цены на комплект электропроводки для Mitsubishi Lancer (со 169,2 тыс. рублей в марте до 332,9 тыс. рублей в декабре) и передние фары на Hyundai Tucson (c 49 тыс. до 83,3 тыс. рублей). Также на 70–80% подорожали фары для Mitsubishi Pajero Sport (c 95,6 тыс. до 164,8 тыс. рублей), крышка багажника Nissan X-Trail (200 тыс. рублей в декабре против 117 тыс. рублей в марте), лобовое стекло на Audi Q7 (с 91 тыс. до 162 тыс. рублей).

В среднем на 50–60% стали дороже задние двери для Audi Q7 и передние — на Kia Sorento Prime, а также передняя панель с воздуховодами на Audi A5.

Высокие отношения Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

В РСА подчеркивают, что цены на некоторые наименования запчастей существенно выросли за последние пару месяцев. Например, с октября средняя стоимость переднего бампера на Mitsubishi Outlander увеличилась почти в пять раз — с 17,4 тыс. до 82,4 тыс. рублей.

В три раза стали дороже фары на Nissan Murano (49 тыс. рублей в октябре и 145 тыс. рублей в декабре). Задний бампер и двери на Audi A8 за два месяца подорожали в два раза. Также за этот период с 43 тыс. до 82 тыс. рублей увеличились средние цены на катализатор для Renault Logan.

Не отстают от иномарок и отечественные модели. Так, если в октябре капот на Lada Largus стоил в среднем 6,1 тыс. рублей, то теперь за него просят уже 10,6 тыс. рублей.

Лучше, но хуже

Опрошенные «Известиями» дилеры отмечают, что основной рост цен на запчасти пришелся на конец зимы — начало весны. При этом острее всего нехватка деталей ощущалась в начале лета. Затем за счет параллельного импорта положение постепенно начало стабилизироваться.

— Ситуация с наличием запчастей стала лучше, чем в июне–июле 2022 года, но существенно хуже, чем в прошлом году. Расходные материалы для технического обслуживания автомобилей есть практически на все модели, появляются лобовые стекла, фары, бамперы, — заявил «Известиям» директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Высокие отношения Фото: Global Look Press/dpa/Hendrik Schmidt

Однако он отметил, что по-прежнему есть проблема с кузовными запчастями для импортных автомобилей. Проще дело обстоит с моделями, производство которых локализовано в России. Наблюдаются трудности со сложными узлами: двигателями в сборе, головками блока цилиндров, агрегатами трансмиссии.

— Сроки их поставок могут превышать три месяца. Электронные блоки, мультимедиа и ключи также остаются в дефиците , — подчеркнул Тимашов.

По его словам, цены на запчасти очень чувствительны к курсам валют. В последнюю неделю отмечается рост стоимости деталей, отметил эксперт.

С ним согласен заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Сергей Паршиков. Он также отметил зависимость цен на запчасти от колебаний валютного курса. При этом сложностей с поставками деталей, по его словам, не наблюдается: их нехватка постепенно решается с помощью параллельного импорта.

Высокие отношения Фото: Global Look Press/imageBROKER/Joachim E. Röttgers

— Сейчас в наличии имеется до 95% запчастей для ТО и планового ремонта либо сроки ожидания составят от двух до пяти дней. Ожидание некоторых деталей может занимать больше времени, — рассказал Паршиков «Известиям».

При этом дилеры воздерживаются от прогнозов относительно доступности запчастей и изменения цен на них в следующем году.

Снижения не предвидится

Особых сложностей с фильтрами, ремнями, тормозными колодками и другими расходными материалами быть не должно, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В случае если не получается найти оригинальную деталь, подобрать альтернативный вариант не составит труда. Сложнее с электронными запчастями, а также с кузовными деталями, особенно для новых моделей.

— «Железо», пластик и светотехнику меняют либо при ДТП, либо когда они теряют свои свойства от старости. На свежие модели, как правило, первое время на рынке есть только оригинальные запчасти. Сторонним производителям нет смысла начинать их выпуск, поскольку спрос на них в течение пары лет после появления новой модели машины будет минимальным.

Высокие отношения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По его прогнозу, ожидать снижения цен на запчасти в следующем году не стоит. Стоимость расходников, а также деталей, которые ввозятся по параллельному импорту, сохранится примерно на нынешнем уровне. Что касается сложных узлов и некоторых кузовных деталей (стекла, фары), цены на них могут вырасти, полагает эксперт.

— Если та или иная деталь по каким-либо причинам не поставляется к нам по параллельному импорту, то остается вариант ее ввоза через несколько стран-посредников. Естественно, в этом случае ее стоимость увеличивается в несколько раз, — отметил Кадаков.