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Детальный смотр: спрос на автозапчасти на маркетплейсах вырос в два-три раза

Эксперты предупреждают о высоком риске приобрести там контрафакт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В 2022 году россияне стали гораздо чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах. На Wildberries продажа таких товаров увеличилась почти в три раза, на Ozon — в два, на «Авито» — на 30%, сообщили «Известиям» представители торговых площадок. Наиболее популярными товарами для автомобилей стали различные расходники: фильтры, свечи и т. д. Эксперты предупреждают, что шанс получить бракованную деталь на маркетплейсе выше, чем в специализированном магазине. Кроме того, некоторые автосалоны отказываются работать с чужими запчастями или повышают стоимость ремонта на 10–15%.

Повышенный спрос

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За девять месяцев 2022 года предложение автозапчастей и спрос на них на популярных российских онлайн-площадках вырос в разы, выяснили «Известия». Так, на «Авито» наибольший прирост продаж был зафиксирован в категории «Запчасти для ТО» — в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте по популярности детали для тормозной системы, на третьем — для подвески и двигателей.

— Число объявлений [о продаже запчастей] выросло за год почти в два раза. В настоящее время на «Авито» размещено более 22 млн объявлений в разделе «Запчасти», из них более 7 млн — новые товары, — отметили в пресс-службе компании.

В среднем число сделок по покупке товаров для автомобилей на этой торговой площадке увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом, отметили в «Авито». Представители компании считают, что повышенный интерес к автозапчастям можно объяснить желанием людей запастись впрок, широким ассортиментом, услугой доставки и возможностью приобрести те детали, которые отсутствуют в обычных автомагазинах.

Детальный смотр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подобная тенденция наблюдается и на Wildberries: за первые девять месяцев 2022 года количество покупок автозапчастей увеличилось почти в три раза по сравнению с 2021-м. Чаще всего приобретались комплектующие для технического обслуживания: моторные масла, лампочки, колодки, фильтры, свечи зажигания и т. д.

Рост продаж

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— Мы отмечаем рост спроса на автозапчасти не только для легкового, но и для коммерческого транспорта, например, «Газелей» и грузовиков. В настоящий момент на Wildberries товары реализуют около 20 тыс. продавцов запчастей для машин, это в 3,5 раза больше, чем годом ранее, — рассказал «Известиям» представитель маркетплейса.

В компании отметили, что активнее всего покупатели приобретают товары для отечественных машин. Среди иномарок массового сегмента лидируют комплектующие для Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Renault Duster.

Продажи всех автотоваров на Ozon в октябре 2022 года были в два раза выше, чем год назад, сообщили «Известиям» в маркетплейсе.

— Наибольший прирост штучных продаж мы отмечаем в категории запчастей (+190%), шин и дисков (+150%), — отметили в компании. — Покупатели в этом году стали чаще приходить на маркетплейс для заказа комплекта расходников и деталей для ремонта целого узла машины. Самыми востребованными в категории автозапчастей остаются масла и химия, запчасти для тормозных систем и света, а также наборы для ТО.

Детальный смотр
автосервис
Фото: Global Look Press/ALEXEY BYCHKOV

В Ozon добавили, что владельцы машин также стали активнее готовиться к зимнему сезону и закупают щетки стеклоочистителя, бустеры для аккумулятора и незамерзающую жидкость.

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Такие площадки как Ozon и Wildberries стали занимать свою нишу на рынке торговли автозапчастями только в последние два–три года, рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов России, заместитель директора «Автокомплекс ЕвроАвто» Илья Плисов.

— Маркетплейсы, торгующие исключительно автозапчастями, работают уже больше 20 лет: это, например, Exist, Emex, «Автодок» и другие. Они выглядят не так, как привычные площадки, потому что эти организации работали по товарным артикулам. Два–три года назад Ozon, Wildberries, «СберМаркет» и «Юлмарт» начали развиваться в направлении автозапчастей, но делали это с большим трудом, так как есть технологический порог входа в эту сферу. Но в последние годы у них стало получатся торговать комплектующими для машин, — отметил эксперт.

По мнению Ильи Плисова, увеличение продаж комплектующих для автомобилей на маркетплейсах связано с тем, что у таких площадок уже есть многомиллионная аудитория, которую достаточно просто подключить и к автозапчастям. Клиентам, которые приобретают телефон или пылесос, удобно на той же площадке выбрать колодки или масло.

Ситуация с контрафактом во всех маркетплейсах примерно одинаковая, считает Илья Плисов.

Детальный смотр
склад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— На сегодняшний день электронная торговля может быть качественнее, чем обычная, так как большинство интернет-площадок работают с «белыми» бумагами, вводят штрафы за контрафакт и некачественную продукцию, — подчеркнул эксперт. — Кроме того, есть законы, которые регулируют работу маркетплейсов. Поэтому они несут гораздо больше ответственности, чем условный продавец на авторынке.

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Другого мнения придерживается автоэксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Он считает, что вероятность купить некачественный товар или контрафакт гораздо выше на маркетплейсах.

— Понятно, что некачественный товар можно приобрести и в обычном магазине. Но, несмотря на все блага онлайн-магазинов, в числе которых доставка, не стоит забывать, что у человека нет возможности проверить покупку на месте, а процесс возврата усложняется, — рассказал «Известиям» эксперт. — Кроме того, на некоторых площадках продают б/у запчасти. Они дешевле и выглядеть могут достаточно хорошо, но никаких гарантий по обмену или возврату не будет.

Виктор Кондрашин подчеркнул, что услугами маркетплейсов чаще всего пользуются владельцы кустарных автосервисов.

— СТО «У дяди Васи» выгодно покупать поддержанные запчасти и продавать их по цене новых. Конечно, ремонт в таких организациях дешевле, но и качество будет соответствующее, — подчеркнул эксперт.

Детальный смотр
риа
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Еще одной проблемой при такой покупке автозапчастей может стать ситуация, когда человек резервирует время на станции ТО, приезжает со своими, купленными в интернете деталями, а они не подходят. Сервис лишается возможности заработать, да и клиент недоволен — машину в итоге ему так и не починили.

В последние год–полтора некоторые сервисы стали бороться с такими ситуациями, отметил Илья Плисов — СТО буквально отказываются работать с чужими запчастями либо делают это с наценкой в 10–15%.

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