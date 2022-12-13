Калининградский автозавод «Автотор» вернулся к работе

Калининградский автомобильный завод «Автотор» возобновил сборку автомобилей, заключив соглашения с тремя компаниями из Китая. О возвращении предприятия к работе сообщил 13 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Я рад сообщить, что «Автотор» вернулся к работе. Действительно, три китайских компании с ними заключили соглашение, уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тыс. автомобилей», — заявил Алиханов журналистам.

При этом он отметил, что названия брендов из КНР его попросили пока не называть. Губернатор также сообщил, что в ходе тестовой сборки уже «выпущено несколько сотен авто».

По прогнозам руководителя региона, в 2023 году самой нижней планкой по объему выпуска машин «Автотором» будет 50 тыс. штук. А по более оптимистичному прогнозу завод планирует взять планку в 100 тыс. автомобилей в год.

«Понятно, что это далеко от тех показателей, которые мы демонстрировали в прошлые годы — 200–220 тыс. автомобилей. Но мы очень надеемся, что работа по поиску новых партнеров будет продолжена», — заметил Алиханов.

Ранее, 6 декабря, в Cеть попали слайды из заводской презентации калининградского завода «Автотор», на которых видно, как будет выглядеть один из вариантов городского электромобиля. Эксперты отметили, что, судя по представленным изображениям, электромобиль будет иметь однообъемный трехдверный кузов и четырехместный салон.

По массогабаритным показателям будущая машина будет близка к формату японских компактных кей-каров. Производство городского электромобиля на «Автоторе» должны запустить в 2023 году. Большую часть деталей будут делать в самом Калининграде.

18 ноября стало известно, что китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) ведет переговоры с калининградским заводом «Автотор» о сборке автомобилей своего бренда. Эксперты полагали, что ведутся переговоры и с подразделениями, входящими в компанию Chery.