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На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара
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На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара

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Фото: Автотор
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В Cеть попали слайды из заводской презентации калининградского завода «Автотор», на которых видно, как будет выглядеть один из вариантов городского электромобиля. Об этом 6 декабря рассказал портал Drom.

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Эксперты отметили, что, судя по представленным изображениям, электромобиль будет иметь однообъемный трехдверный кузов и четырехместный салон.

Специалисты полагают, что, судя по презентации, несущий каркас электромобиля будет сделан из профилей на основе высокопрочного алюминиево-магниевого сплава. Кузовные элементы соединены друг с другом лазерной сваркой. Внешние панели кузова сделаны из композитных материалов — полипропилена и поликарбоната. Судя по данным презентации, масса кузова составит 106 кг, при этом он на 79% будет пригоден для вторичной переработки.

Самыми дорогими элементами машины станут тяговая батарея (37%) и кузов (21%). Электромобиль является полностью оригинальной разработкой, которая опирается на российские компоненты. Большую часть деталей будут делать в самом Калининграде.

По массогабаритным показателям будущая машина будет близка к формату японских компактных кей-каров.

Производство городского электромобиля на «Автоторе» должны запустить в 2023 году.

22 ноября глава совета директоров холдинга «Автотор» Валерий Горбунов сообщил, что завод готов возобновить сотрудничество с немецким автоконцерном BMW и южнокорейскими Hyundai и Kia. Говоря о возобновлении сотрудничества, Валерий Горбунов упомянул, что у предприятия есть и будут мощности, которые независимо от появления новых партнеров завод сможет предоставить. Горбунов также отметил, что «Автотор» уже нашел новых партнеров по сборке, пока речь идет о трех новых брендах, но в перспективе их количество может быть увеличено.

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