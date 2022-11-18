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На «Автоторе» может начаться производство китайских BAIC и Chery

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) ведет переговоры с калининградским заводом «Автотор» о сборке автомобилей своего бренда. Об этом 17 ноября сообщила газета «Ведомости».

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Об этом изданию рассказали два источника: консультант, работающий с китайским автопромом в России, и топ-менеджер одного из автозаводов на территории СНГ. Один из собеседников рассказал, что соглашение будет подписано совсем скоро. В частности, из линейки BAIC, вероятнее всего, в России будет локализован среднеразмерный седан BAIC D50/U5, который оснащается полуторалитровым мотором мощностью 150 л.с. либо электродвигателем.

На предприятии газете подтвердили, что готовятся к сотрудничеству с новыми партнерами и запуску производства автомобилей новых для себя брендов, но никакой конкретики из соображений конфиденциальности раскрывать не стали.

BAIC не единственный автоконцерн из Китая, с которым договаривается калининградский завод. Эксперты полагают, что ведутся переговоры и с подразделениями, входящими в компанию Chery.

На калининградском заводе «Автотор» ранее собирали автомобили брендов BMW, Kia и Hyundai. По итогам 2021 года предприятие выпустило более 177 тыс. автомобилей.

6 октября «Автотор» начал подготовку к производству новых моделей. В 2023 году завод планирует начать выпуск электромобилей и двигателей для них. На новой производственной площадке завершается строительство восьми заводов, инвестиции в которые составили более 5,7 млрд рублей. По оценке губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в 2023 году «Автотор» рассчитывает выйти на уровень производства в 50–70 тыс. автомобилей с постепенным наращиванием объема выпуска.

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