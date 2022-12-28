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Производитель Evolute рассказал о новых моделях электромобилей в 2023 году

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Фото: evolute.ru/i-jet
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Компания «Моторинвест», которая в текущем году начала производство электромобилей Evolute в Липецкой области, рассказала, какие модели появятся в России под этим брендом в 2023 году. Об этом 28 декабря сообщила «Российская газета».

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На российском рынке в 2023 году появится несколько новинок от Evolute. В конце I – начале II квартала на рынок выйдет машина Evolute i-Jet. В этот же срок планируют запустить версию Evolute i-Van, а абсолютная новинка под именем Evolute Suv+ появится во II квартале 2023 года.

У кроссовера Evolute i-Jet мощность электромоторов составит 693 л.с., емкость аккумулятора — 88 кВт∙ч. Дальность хода на одной зарядке составит 500 км.

Минивэн i-VAN получит электромотор мощностью 122 л.с. Емкость аккумулятора микроавтобуса составит 59 кВт·ч, а запас хода производителем оценивается в 410 км. Что касается Evolute Suv+, то об этом электромобиле пока ничего не сообщается.

В октябре текущего года в РФ начались продажи седана i-Pro, который оценивается в 2 065 000 рублей, а в ноябре 2022 года к нему присоединился кроссовер i-Joy по цене 2 565 000 рублей.

14 декабря стало известно, что Evolute запустил собственное мобильное приложение, которое позволит управлять электромобилями российской марки удаленно, а также облегчит поиск зарядной станции. Приложение интегрировано с телеметрическим комплексом, которым оснащаются электрокары Evolute, и дает возможность осуществлять мониторинг технических и сервисных параметров электромобиля с помощью мобильного устройства. Приложение поможет составить маршрут до нужной зарядной станции, проверить ее статус и забронировать коннектор.

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