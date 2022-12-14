Для владельцев электромобилей Evolute создали мобильное приложение

Evolute запустил собственное мобильное приложение, которое позволит управлять электромобилями российской марки удаленно, а также облегчит поиск зарядной станции. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Партнером Evolute в разработке многофункционального мобильного приложения выступила отечественная IT-компания Electro.Cars. Оно доступно для смартфонов на базе Android и iOS. Приложение интегрировано с телеметрическим комплексом, которым оснащаются электрокары Evolute.

Оно дает возможность осуществлять мониторинг технических и сервисных параметров электромобиля с помощью мобильного устройства.

Приложение позволит владельцу машины решать множество задач. Например, составить маршрут до нужной зарядной станции, проверить ее статус и забронировать коннектор. Через приложение можно оплатить зарядку онлайн, а также удаленно контролировать процесс. В перспективе будет доступна функция бронирования нужного коннектора на подходящее для владельца время.

В ближайшем будущем станет возможным дистанционно настроить климат-контроль, прогреть или охладить салон машины. Кроме того, можно будет добавлять членов семьи для использования функций бесключевого доступа и управления электрокаром.

12 декабря Reuters сообщил, что импортеры автомобилей Швейцарии раскритиковали планы правительства ввести ограничения для владельцев электрокаров. Швейцария может стать первой европейской страной, которая введет ограничения для электрокаров из-за дефицита электроэнергии. В случае ухудшения ситуации с энергетическим кризисом использование электромобилей частными лицами может быть разрешено только для неотложных поездок.