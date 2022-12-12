Планы властей Швейцарии ограничить поездки на электромобилях раскритиковали

Импортеры автомобилей Швейцарии раскритиковали планы правительства ввести ограничения для владельцев электрокаров. Об этом 12 декабря сообщает Reuters.

В начале декабря журнал Der Spiegel со ссылкой на проект постановления написал, что Швейцария может стать первой европейской страной, которая введет ограничения для электрокаров из-за дефицита электроэнергии. Согласно документу, в случае ухудшения ситуации с энергетическим кризисом использование электромобилей частными лицами может быть разрешено только для неотложных поездок.

По данным издания, в число неотложных входят поездки на работу, за продуктами, на прием к врачу, в фитнес-центр, на судебные заседания или религиозные мероприятия.

Импортеры полагают, что в условиях дефицита электроэнергии люди будут отдавать предпочтение автомобилям на бензине или дизеле.

При этом дилеры, как уточняют в объединении, прилагают огромные усилия для продвижения электромобилей — от рекламы до персональных предложений по продажам.

По данным организации, предложение правительства сдержит продажи электромобилей и поставит под угрозу перспективы сектора по достижению целевых показателей по сокращению выбросов углекислого газа.

Ранее в этот же день британская газета Financial Times, ссылаясь на данные лизинговой компании LeasePlan, написала, что стоимость владения электромобилем сравнялась с бензиновыми аналогами.