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Отлучить от розетки: европейский энергокризис ударит по электрокарам

Швейцария может ввести ограничения для владельцев экологичного транспорта
Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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Предстоящей зимой швейцарские владельцы электрокаров могут столкнуться с ограничениями по их использованию. Такие меры планируют ввести власти страны в случае ухудшения ситуации с поставками электроэнергии. В условиях дефицита электроэнергии примеру Швейцарии могут последовать и другие страны Старого Света, считают эксперты. С какими ограничениями могут столкнуться европейские владельцы электромобилей, выясняли «Известия».

От сыра — дырки

Швейцария может стать первой европейской страной, которая введет ограничения для электрокаров из-за дефицита электроэнергии. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на проект постановления об ограничениях и запретах на использование электроэнергии. Согласно этому документу, в случае ухудшения ситуации с энергетическим кризисом использование электромобилей частыми лицами может быть разрешено только для неотложных поездок.

Отлучить от розетки
автомобили шоссе
Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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По данным издания, к ним отнесены, в частности, поездки на работу, за продуктами, на прием к врачу, в фитнес-центр, на судебные заседания или религиозные мероприятия. Таким образом, в случае введения запрета поехать в гости, ресторан или просто отправиться в путешествие по стране на электромобиле уже не получится.

Примечательно, что, согласно проекту постановления властей Швейцарии, запреты на электрокары будут введены только на третьем уровне дефицита электроэнергии. Перед тем как вводить табу для электротранспорта, планируется ограничить температуру воды в стиральных машинах для домохозяйств на уровне 40 градусов, отказаться от подогрева кресел в подъемниках на горнолыжных курортах и ввести запрет на использование электрических воздуходувок для уборки парков, садов и придомовых территорий.

О возможном введении ограничений на потребление электроэнергии энергетические компании страны заявляли еще в середине лета. В июле директор ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) Михаэль Франк не исключил вероятность веерных отключений света. В начале августа секретарь Федерального управления по экономическим поставкам (OFAE) при министерстве экономики Швейцарии Томас Грюнвальд сообщил о возможном квотировании электроэнергии для предприятий и организаций в случае ее нехватки.

Отлучить от розетки
плотина

Плотина на озере Муари в Швейцарии

Фото: Global Look Press/imagebroker/Guenter Fischer
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По данным Spiegel, планы по введению ограничений связаны с опасениями швейцарских властей насчет сокращения поставок электроэнергии из соседних стран.

В случае веерных отключений

Эти опасения имеют под собой основания, считают эксперты. По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, значительная часть электроэнергии в Швейцарии генерируется на гидроэлектростанциях. Зимой, когда мощности ГЭС снижаются, электричество поставляется из соседний стран, в частности Франции.

— Однако сейчас Франция сама испытывает определенный дефицит электроэнергии — в стране, где в основе энергосистемы лежит атомная генерация, не работает треть всех реакторов. Не факт, что она сможет обеспечить стабильные поставки электричества в нужном объеме в соседнюю Швейцарию, — заявил он «Известиям».

Отлучить от розетки
атомная электростанция

АЭС «Трикастен» на юго-востоке Франции

Фото: REUTERS/Eric Gaillard/File Photo
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При этом эксперт считает крайней мерой возможные ограничения, которые прорабатываются швейцарскими властями. Они возможны только в случае риска веерных отключений. По его мнению, сейчас предпосылок для этого нет.

Серьезный потребитель энергии

В последнее время электромобили стали достаточно серьезным потребителем энергии, отмечают специалисты. Для ее экономии, власти стран, где доля электрокаров высока, — в Норвегии, Нидерландах, Франции, Германии — вполне могут пойти на другие меры, считает Александр Фролов. Например, ограничить время, которое электрокар может провести на муниципальной зарядной станции, или установить лимит на объем потребляемой при зарядке энергии.

Он также не исключил вариант, при котором власти ряда европейских стран под предлогом экономии электроэнергии могут сократить или вовсе отказаться от субсидий при покупке электромобилей, пересмотреть льготные налоговые режимы для их владельцев, запретить им выезжать на полосы для общественного транспорта.

Отлучить от розетки
парковка электро автомобиль
Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte

По его словам, электромобили является частью европейской стратегии по переходу на зеленую энергетику. При этом субсидии и налоговые преференции для их владельцев требуют значительных финансовых средств. В нынешних условиях власти могут направить их на поддержку промышленности, испытывающей трудности в связи с ростом цен на энергоносители.

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— Очевидно, что на поддержку владельцев электрокаров и стимулирования спроса на них тратятся значительные суммы. Однако просто взять и отказаться от нее власти не могут — есть риск столкнуться с жесткой критикой в свой адрес. В любом случае эти меры поддержки рано или поздно должны были закончиться. Сейчас есть все шансы сделать это под видом экономии электроэнергии, — подчеркнул Александр Фролов.

По его словам, в нынешних условиях многим европейским владельцам электрокаров придется ограничить свои поездки и без указаний «сверху». С учетом серьезного роста тарифов на электричество выгода от использования транспорта на электротяге по сравнению с автомобилем, оснащенным традиционным ДВС, становится всё менее ощутимой.

Благодаря дешевому российскому газу

С Фроловым согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он также считает, что выгоды, которые получали владельцев электромобилей в Европе, постепенно сходят на нет.

— Успех электромобилей на европейском рынке во многом был основан на дешевом российском газе. После того как его не стало, преимущества электрокаров перед автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания стали не столь очевидны, — заявил он.

Отлучить от розетки
электро автомобиль зарядка
Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Bein
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По его мнению, в перспективе интерес к электромобилям у потребителей сохранится в странах, которые смогут обеспечить доступные тарифы на электроэнергию. В противном случае экономическая целесообразность в использовании электрокаров пропадет, и потенциальные покупатели снова обратят свои взоры на автомобили, работающие на бензине или дизельном топливе, полагает он.

Тенденция к отказу от «классических» электромобилей уже заметна в Китае. Из-за подорожания бензина и дефицита электроэнергии в КНР всё большей популярностью пользуются подзаряжаемые гибриды, сочетающий в себе преимущества как электрических моделей, так и машин с ДВС. С одной стороны, они не так сильно зависят от зарядных станций и обеспечивают большую мобильность, а с другой — позволяют сэкономить на топливе.

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