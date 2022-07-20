В Швейцарии допустили веерное отключение электроэнергии

В Швейцарии на фоне нехватки газа могут прибегнуть к веерному отключению электроэнергии. Об этом сообщил 20 июля директор ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) Михаэль Франк.

По его словам, власти Швейцарии планируют ввести более строгие меры по энергосбережению. В следующем месяце правительство планирует начать кампанию по информированию общественности о необходимости добровольно приминать меры по экономии электроэнергии.

«Затем правительство может ограничить второстепенные виды использования, такие как освещение витрин, использование мобильных обогревателей или ночное освещение», — цитирует его агентство Reuters.

В качестве крайней меры, по словам Франка, в стране «отдельные регионы будут поочередно отключаться от сети на периоды по четыре часа».

«Вы должны представить это как головоломку. Отдельные сегменты будут отключены на четыре часа, а затем снова включены, в то время как другие будут отключены. Некоторые части сети не будут иметь питания в течение четырех часов, затем снова включится питание на четыре или восемь часов, в зависимости от ситуации», — пояснил эксперт.

Обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу 14 июля выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа.

5 июля британская газета Financial Times сообщила, что цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России.

30 июня сообщалось, что власти Швейцарии готовятся ввести квоты для потребителей газа в случае его нехватки зимой. Для начала предполагается призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления. Если этого будет недостаточно, то власти введут квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории «защищенных». «Защищенными» считаются в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие, как здравоохранение.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.