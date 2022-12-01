Похитители Рождества: Европа готовится к торжествам в мрачном настроении

Большинство британцев волнуются, что не смогут в этом году позволить себе привычный ужин на Рождество из-за роста цен на продукты. Похожие настроения царят и в других европейских странах. Высокие счета на свет и газ привели к падению уровня жизни. Власти вынуждены экономить на иллюминации к празднику и организации традиционных рождественских ярмарок. Подробности — в материале «Известий».

Рождество в темноте

«Около семи из десяти британцев (67%) беспокоятся о том, смогут ли они позволить себе рождественский ужин в этом году из-за кризиса стоимости жизни», — следует из результатов опроса, проведенного благотворительной международной организацией «Армия спасения».

В исследовании отмечается, что если в канун торжества возникнут непредвиденные траты, будь то ремонт машины или какого-нибудь электрического прибора, то 38% респондентов откажутся от праздничной трапезы. Еще 14% опрошенных не смогут купить детям подарки на Рождество.

В частности, наибольшее беспокойство ситуация в стране накануне праздника вызывает у британцев старше 65 лет, проживающих на востоке Англии . «Если столь большое число людей беспокоится, что они не смогут позволить себе один из самых важных ужинов в году, это значит, что приближается «красный флаг» бедности», — прокомментировал результаты исследования один из сотрудников «Армии спасения» Дин Паллант.

Похитители Рождества Фото: Global Look Press/XinHua/Tim Ireland

По его словам, предстоящее Рождество станет одним из самых тяжелых за всю историю страны. Так, начиная с октября британцы из-за энергокризиса на 10% сократили потребление света и газа. При этом отмечается, что дальше ситуация может лишь усугубиться.

До этого оператор единой энергосистемы королевства National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможно систематическое отключение света на три часа. Такой сценарий возможен в случае прекращения поставок российского газа и наступления холодной зимы. Мрачный прогноз представил и энергорегулятор Ofgem. Его представители считают, что на фоне энергокризиса стране грозит дефицит газа, в результате чего некоторые газовые электростанции могут оказаться банкротами.

Из-за резкого роста цен на электричество в Соединенном Королевстве нет денег на световые конструкции, праздничное оформление, а также организацию традиционных рождественских ярмарок в Глазго, Лидсе и Саутгемптоне. По всей стране отменили праздничную иллюминацию и другие рождественские мероприятия: световые шоу в Кенте и Бристоле, парад «Город огней» в Корнуолле и многое другое.

Похитители Рождества Фото: Global Look Press/Xinhua/Jon Super

Тем временем годовая инфляция в стране ускорилась до рекордного уровня. По данным британского статистического управления ONS, цены за месяц в стране выросли, как за год. Так, в октябре инфляция была на 11,1% выше, чем в 2021 году.

Расходы британских домашних хозяйств на электричество с сентября по октябрь выросли на 24,3%. К тому же в прошлом месяце британцы заплатили за свет и газ на 88,9% больше, чем в октябре прошлого года.

Включить иллюминацию от велосипеда

В других европейских странах также стараются экономить, однако от Рождества отказываться не намерены. На Елисейских полях во Франции уже мерцают рождественские огни. «Мы должны встретить Рождество даже в эти трудные времена — даже несмотря на международную ситуацию и происходящее в Европе», — отреагировал директор Комитета Елисейских полей Марк-Антуан Жаме.

Похитители Рождества Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Однако выключать праздничные украшения решили раньше обычного — в 23:45, а не в 2 часа ночи, как раньше. К тому же иллюминацию уберут 2 января — на неделю раньше обычного.

Французские власти вводят различные меры по сбережению электроэнергии. В городах страны на ночь отключают термостаты в бассейнах, спортивных залах и других общественных местах, в некоторых частях страны ночью не работают фонари. Свет на Эйфелевой башне выключают в 23:45, а не в час ночи, как было раньше.

В других европейских странах власти также сталкиваются с дилеммой: как сэкономить электроэнергию в знак солидарности с гражданами, вынужденными оплачивать огромные счета за коммунальные услуги, но при этом провести Рождество. В некоторых европейских городах чиновники ограничивают часы работы праздничного освещения, кто-то переходит на более энергоэффективные светодиодные светильники или же возобновляемые источники энергии.

В одном из итальянских городов, расположенных в Ломбардии, лампочки на городской рождественской елке будут зажигаться в том случае, если прохожие крутят педали велосипеда. Такой же способ освещения рождественской елки переняли и в одном из районов Будапешта.

Похитители Рождества Фото: REUTERS/Marton Monus

Наибольший удар придется на Италию

Тем временем журнал The Economist добавил черных красок. Эксперты издания подсчитали, что, если зима будет обычной и европейцы откажутся от отопления из-за высоких цен, на континенте могут погибнуть 147 тыс. человек. При наступлении лютых морозов — до 335 тыс. человек. Даже если зима будет мягкой, от охлаждения могут скончаться 79 тыс. человек.

«Энергетический кризис разразился, когда Европа, сильно зависевшая от российского газа, ввела жесткие санкции в отношении экспорта российских энергоресурсов. Это негативно отразилось на западной экономике: инфляция достигла рекордного уровня за последние десятилетия, главным образом из-за резкого роста цен на энергоносители. В результате пенсионеры и другие менее обеспеченные граждане оказались перед выбором: принимать ли им пищу этой зимой или же отапливать свои дома», — пишет издание.

Похитители Рождества Жители дома престарелых в Бурладингене (Германия) топят камин Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Weißbrod

Как отмечает The Economist, СМИ чаще сообщают о погибших во время жаркой погоды гражданах, однако наступление холодной температуры гораздо опаснее для организма. В период с декабря по февраль в неделю умирает на 21% больше европейцев, чем с июня по август.

Эксперты издания считают, что наибольшее число смертей в Европе предстоящей зимой будет в Италии. Счета на электричество выросли с 2020 года в два раза, к тому же в стране проживает большое число пожилых людей. Также могут сильно пострадать Финляндия и Эстония, Британия и Франция.

Не исключен блэкаут

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает, что в каждой стране проводятся свои меры по экономии газа и электроэнергии.

— СМИ постоянно делятся с европейцами разными советами по этому поводу. Многое, конечно, зависит от погоды. Жители боятся, что отключат электроэнергию. Например, такие опасения есть во Франции. Значительная часть атомных реакторов в стране поставлена на ремонт. В стране не исключают блэкаута . Так что экономия, скорее всего, будет, особенно среди малоимущих слоев населения. Но они всё же не замерзнут, — считает политолог.

Эксперт отметил, что проблему в Европе усугубляет то, что в домах нет двойных окон и жители не всегда понимают, как сохранить тепло.

— Угроза вполне реальна, и население обеспокоено. Меры по экономии энергоресурсов тоже очень серьезны. Некоторые СМИ сообщают, что в Германии не хватает газа, а во Франции — электроэнергии, поэтому немцы будут поставлять ее Парижу, а французы в ответ — перекачивать Берлину газ. Несмотря на присущий разным изданиям алармизм, не стоит ни преувеличивать, ни в то же время преуменьшать проблему. Проблема существует, и то, как ее решить, никто не знает, — полагает специалист.

Похитители Рождества Французские фермеры протестуют против роста цен на энергоносители. 29 ноября 2022 года Фото: REUTERS/Noemie Olive

На фоне энергетического и финансового кризисов в Европе проходили акции протеста, напомнила доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.