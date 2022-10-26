Не в первый газ: почему Норвегия не сможет спасти ЕС от энергокризиса

Норвегия не сможет урегулировать энергокризис в Европе. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в стране, отметив, что серьезное расширение экспорта Осло невозможно из-за ограниченных запасов. Норвегия — одна из надежд стран ЕС (прежде всего Германии) по замещению российского газа. Как сообщили редакции в норвежском Минэнерго, в 2022 году планируется увеличить поставки природного газа на 8% — до 122 млрд куб. м. В то же время Осло не соглашается с идеей ЕС по установлению порога цен на газ, отмечают в ведомстве. И это, как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, может омрачить сотрудничество Норвегии с Европой.

Потенциал для спасения

За последние восемь месяцев ЕС смогла стать независимой от импорта газа из России на две трети: доля газа, импортируемого в Европу из РФ, снизилась с 41% до 9%, заявила недавно еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Одной из ключевых стран — заместителей природного газа для ЕС стала Норвегия. Эту заслугу Осло неоднократно отмечала и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, призывая страны объединения закупать голубое топливо у таких «надежных поставщиков».

Летом Норвегия одобрила разрешения на добычу газа сразу на семи шельфовых месторождениях, чтобы увеличить в 2022 году добычу газа на 8% по сравнению с 2021-м. В министерстве нефти и энергетики страны «Известиям» сообщили, что планируют поставить около 122 млрд куб. м. природного газа в Европу в этом году, тем самым достигнув цели в 8%. Для сравнения — до этого года Россия в среднем поставляла в год около 130 млрд куб. м. по трубе и 20 млрд куб. м. в виде СПГ.

— Половина этого объема обосновывается повторным запуском СПГ- завода Hammerfest LNG (из-за повреждений после пожара в 2020 году он начал работу только в июне 2022 года. — «Известия»), — пояснил представитель пресс-службы ведомства Стайн Гримсруд.

Тем не менее, как отмечают эксперты, на самом деле у Осло нет потенциала спасти весь ЕС от энергокризиса.

— Норвегия неспособна урегулировать продолжающийся энергетический кризис, поскольку серьезное расширение ее экспорта невозможно из-за ограниченных запасов. Также отмечаем, что Норвегия увеличила свои прибыли из-за удорожания газа и не планирует участвовать в установлении потолка цен на газ. Своим же европейским партнерам Осло предлагает работать на основе долгосрочных контрактов, — рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Норвегии.

Согласно данным Норвежского нефтяного директората (NPD) от 20 октября, продажи природного газа в сентябре составили 9,1 млрд куб. м. Таким образом, они упали на 1,6 млрд куб. м по сравнению с прошлым месяцем, хотя и выросли на 0,6% в годовом выражении. Кроме того, показатель оказался хуже прогноза NPD ­— 9,718 млрд куб. м.

Как пояснил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в Норвегии в целом прогнозируют снижение добычи газа по сравнению с прошлым годом в период с сентября по декабрь 2022-го.

— В 2022 году Осло немного увеличил объем производства газа за счет того, что уменьшил объем добычи нефти. Раньше часть добываемого газа страна закачивала обратно в недра, чтобы выходил больший объем нефти. Тогда прибыльнее было продавать ее, даже жертвуя частью газа. В 2022 году выгоднее стало продавать голубое топливо. К тому же ЕС практически заставил Осло увеличить добычу, ссылаясь на кризис, — отметил эксперт.

При этом, по его словам, полностью заменить РФ Осло не может, поскольку страна годами не вкладывалась в разработку месторождений. «Тот же ЕС постоянно пугал Норвегию тем, что им стоит отказываться от газовых проектов из-за планов по зеленому переходу», — заметил Игорь Юшков. Он также отметил, что еще одна преграда для скандинавской страны — это старые месторождения в Северном море. «Поскольку они истощаются, Норвегии нужно уходить в Норвежское и Баренцево. Там проекты еще более дорогостоящие. А когда твой основной клиент говорит о том, что будет сокращать объем закупок, то это отталкивает от инвестиций в новые проекты», — объяснил эксперт.

Балтийская труба

Тезис о том, что Норвегия спасет ЕС в условиях отсутствия российского газа, активно продвигался Варшавой. 27 сентября состоялось торжественное открытие магистрального газопровода (МГП) Baltic Pipe, предназначенного для поставок в Польшу газа с норвежского шельфа. Во время церемонии польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что проект был построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2». Первые поставки начались 1 октября.

Однако, как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, Baltic Pipe мощностью 10 млрд куб. м. газа в год — не конкурент СП и СП-2 (их суммарная мощность составляет 110 млрд куб. м.). К слову, в самом Минэнерго Норвегии подчеркнули, что этот проект не приведет к значительному увеличению экспорта газа из страны в Европу.

— Важно понимать, что, начав поставки по Baltic Pipe, Осло не дает дополнительный газ. Просто раньше он шел в ФРГ, а теперь будет поступать в Польшу. Этот газопровод начинается не где-то в норвежском месторождении, а в середине газопровода Europipe II. То есть это некая врезка в существующий проект. Так что суммарный объем поставок Норвегии с запуском Baltic Pipe не увеличился, а лишь привел к конкуренции между Варшавой и Берлином, — считает Игорь Юшков.

При этом, по его словам, Варшаве пока не удалось законтрактовать все 10 млрд куб. м. мощности Baltic Pipe. «Ожидается, что только с нового года газ пойдет в полном объеме. Сейчас же законтрактовать удалось только 2,4 млрд куб. м в годовом выражении. То есть крупных поставок из Норвегии в Польшу и нет. Но даже если полякам удастся законтрактовать все 10 млрд куб. м норвежского газа, их просто лишатся немцы», — уточнил эксперт.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин отметил в беседе с «Известиями», что Baltic Pipe практически лишает ФРГ статуса газового хаба для Европы.

— В любом случае ситуация не складываются в пользу Германии. Если раньше благодаря СП ФРГ была практически хабом для целого ряда стран, то сейчас с трубопроводом Baltic Pipe таким хабом становится Польша. И Варшава уже сможет диктовать Берлину и другим европейским столицам новые ценовые условия, — уверен эксперт.

Тем не менее Германия возлагает особенные надежды на Норвегию в вопросе замещения российского газа. Недавно вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что страна сможет лучше подготовиться к зимнему периоду 2023–2024 годов в том числе благодаря Осло. Однако депутат комитета по энергетике и защите климата в бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре называет эти прогнозы нереалистичными.

— Когда Хабек говорит, что Норвегия и Нидерланды могут заменить российский газ, он не говорит, что это лишь малая часть. Ситуация не изменится и в следующем году. Нам, наконец, нужно ввести в эксплуатацию неповрежденную нитку «Северного потока – 2» и по возможности отремонтировать остальные нитки, — сказал «Известиям» немецкий депутат.

Есть предел

В этом контексте интересна разница взглядов ЕС и Норвегии на потолок цен на газ. С помощью этой меры ЕК предлагает снизить цены на голубое топливо в ЕС. Однако если Брюссель видит в этом спасение европейских карманов, то Осло угрозу стабильности. В Минэнерго Норвегии «Известиям» сообщили, что они выступают против этой меры, поскольку «это может усугубить проблему, с которой сталкивается Европа, а именно нехватку газа».

Еще в конце августа министр энергетики и нефти Норвегии Терье Осланд заявил, что государство не намерено вмешиваться в работу норвежских нефтяных компаний и навязывать им долгосрочные контракты с фиксированной ценой. По данным Washington Post, в текущем году Осло рассчитывает получить $109 млрд от нефтегазового сектора, что на $82 млрд больше, чем в предыдущем. Большая часть этих средств пойдет в суверенный фонд благосостояния, где сейчас уже накоплено более $1 трлн.

За это скандинавскую страну уже стали осуждать соседи, утопающие в последствиях энергокризиса. Как раз премьер-министр Польши призвал Осло поделиться своими «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной, обвинив скандинавскую страны в попытке косвенным образом нажиться на конфликте. Подобные обвинения можно порой прочитать на страницах прессы в Испании, Чехии или Германии.

Александр Камкин, в свою очередь, считает, что ценовой порог может стать серьезным вызовом для европейского единства.

— Норвегия как производитель газа, разумеется, делает ставку на максимизацию прибыли. А эта мера играет на руку только потребителю. Так что Осло будет сопротивляться до конца, — сказал «Известиям» эксперт.

Игорь Юшков, в свою очередь, напомнил: ранее сам ЕС заставлял Норвегию не привязывать стоимость газа к стоимости нефти, а ориентироваться на цену голубого топлива на спотовом рынке.

— Десятилетиями они говорили, что именно там справедливая цена. Теперь они говорят, что это ерунда и надо в ручном режиме установить цены. Конечно, Осло не понимает, почему в условиях дефицита они будут продавать газ за копейки. Тут, конечно, будет раскол между Европой и Норвегий, — отметил эксперт.

При этом он допустил, что Осло может поддаться давлению ЕС и согласиться на уступки.

— Тем более что у Норвегии нет возможности искать альтернативных покупателей. Сжижать и продавать в Азию весь объем своего газа они не смогут, так что им могут просто выдвинуть условия, — отметил Юшков.

В любом случае ЕС предельную цену на газ пока не согласовал. А Норвегия, в свою очередь, усиливает охрану объектов энергетической инфраструктуры. В том числе премьер-министр Йонас Гар Стере пригласил военно-морские силы союзников по НАТО «помочь в решении того, что может быть чем-то большим, чем норвежская проблема».