Упрямо по курсу: почему страны ЕС готовы вредить себе

Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентными санкциями. На сегодняшний момент против Москвы введено уже восемь пакетов ограничительных мер. Рестрикции охватывают разные сферы жизни. На этот раз в них вошел и ценовой потолок на нефть из РФ. Последствия этой экономической войны оценить пока сложно. Однако санкции всё сильнее бьют по европейским потребителям, вызывая тем самым большое недовольство граждан. Почему страны ЕС продолжают вводить ограничения вопреки собственным интересам — разбирались «Известия».

Удар санкциями

«Экономика европейских стран, имевшая ряд слабых мест еще до начала специальной военной операции РФ на Украине, сейчас страдает во много раз сильнее. Это особенно отражается на энергетическом секторе, ослабшем на фоне запрета российских поставок», — описывает влияние антироссийских санкций на западные страны арабское информационное издание Al Mayadeen.

В публикации под названием «Антироссийские санкции всколыхнули улицы Запада» отмечаются негативные последствия для европейских государств, вызвавшие протесты и возмущение местных жителей. В статье подчеркивается, что цены взлетели практически на все товары и услуги, а это, в свою очередь, может вылиться в беспорядки.

Упрямо по курсу_1 Антиправительственный митинг в Праге, Чехия Фото: Global Look Press/Martin Hladik

Китайское издание Global Times считает, что «расширение санкций против России указывает на утрату Европой стратегической самостоятельности и на усиление безрассудства».

С начала осени десятки европейских городов охватили акции протеста. В Италии, Франции, Британии, Германии, Чехии, Молдавии, Румынии и Австрии жители потребовали от властей остановить бурный рост цен на энергоносители, считая, что власти больше увлечены попытками наказать Москву, чем заботой о своих гражданах.

Поддержка санкций не будет безграничной

Так, в Британии на фоне роста стоимости жизни падает поддержка антироссийских рестрикций. Телеканал Sky News провел опрос общественного мнения и выяснил, что 32% опрошенных выступают против санкций, если они приведут к еще большему повышению счетов за электричество.

Пока большинство поддерживает ограничительные меры против Москвы, но ситуация может измениться в случае повышения стоимости жизни. Ipsos провел другой соцопрос, в результате которого выяснилось, что сейчас 41% британцев готов и дальше мириться с ростом цен, чтобы наказать РФ, в марте этот показатель составлял 73%.

Упрямо по курсу – 2 Фото: Global Look Press/Li Ying

С тех пор траты на электроэнергию выросли более чем вдвое, счета увеличились на £ 1,2 тыс. в год. При этом треть опрошенных, 32%, признались, что будут выступать против ограничительных мер , если они в конечном счете приведут к повышению цен на энергоносители, в марте этот показатель был всего 8%.

Большинство опрошенных считают, что Соединенное Королевство должно принимать больше украинских беженцев, а также отправлять оружие и деньги в страну. При этом 41% «крайне обеспокоен влиянием украинского конфликта на экономику Британии».

По словам директора по исследованиям Ipsos Кейрана Педли, «большинство опрошенных продолжают поддерживать санкции». Однако есть и свидетельства того, что «если со временем цены на энергоносители и продукты питания продолжат и дальше расти, поддержка санкций может быть не безграничной».

Брюсселю вопреки

О вреде санкций говорят и внутри Евросоюза. Одним из главных критиков считается венгерский премьер-министр Виктор Орбан. «Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе — энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана», — заявил он. В результате Европарламент большинством голосов обвинил правительство политика в попытке подрыва основных ценностей ЕС.

Он не раз обращал внимание европейцев на то, что «попытки ослабить россиян» при помощи «11 тысяч санкций» «не увенчались успехом». «Напротив, дефицит энергии и жестокая инфляция, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — считает Орбан. По мнению венгерского премьера, если не изменить санкционную политику против Москвы, то «ситуация в Европе будет непростой», а отказ от альтернативных источников энергии при отсутствии российского газа приведет к подорожанию «собственной жизни и усложнению положения собственной промышленности в глобальной конкуренции».

Упрямо по курсу_3 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе Фото: REUTERS

Практически в каждом своем выступлении глава правительства Венгрии приводит яркие сравнения, описывающие удар, который наносят себе европейские страны. «Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас задыхается», — заявил он накануне.

Орбан полагает, что санкции не способствуют урегулированию украинского конфликта. «Брюссель должен признать, что это была ошибка, что [санкционная] политика не оправдала ожиданий и даже привела к противоположному эффекту», — считает премьер.

Будапешт не раз показывал, что заботится в первую очередь о национальных интересах. С конца сентября в стране заявляли, что не будут поддерживать восьмой пакет санкций, стараясь выторговать для себя максимально выгодные условия. То, что потолок цен на российскую нефть не касается поставляемого по трубопроводам сырья, в первую очередь большой успех венгерских властей.

Вместе с рядом других стран Венгрия показала, что для нее на первом месте национальный приоритет, а не усиление экономического и политического давления на Москву. Впрочем, большинство стран ЕС всё же готовы нанести экономический и социальный ущерб местному населению, лишь бы насолить России.

Восьмой удар

В начале октября Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций. В частности, он включает запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям, запрещает покупать в России определенные виды пластика, стальной продукции и химикатов, устанавливает верхний предел цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны. Так, предельные цены на российскую нефть устанавливаются с декабря 2022 года, на нефтепродукты — с февраля 2023 года. «Будет запрещено предоставлять морской транспорт и техническую помощь, брокерские услуги, а также финансовую помощь, которая имеет отношение к перевозке сырой нефти или нефтепродуктов третьим странам», — говорится в сообщении ЕС.

Упрямо по курсу_5 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

« В то время как Россия очень активно реагирует на западные санкции, адаптируясь к применяемым против нее стратегиям, Запад сам страдает от своих обоюдоострых мер. Наряду с военной и финансовой помощью Украине, главным оружием ЕС и США в борьбе против России являются экономические санкции. Кульминацией их станет запрет на покупку российской нефти, который вступит в силу в декабре. Однако, как мы могли наблюдать с начала конфликта, за немногими исключениями (пострадают немногие русские, которые наживаются на этом бизнесе), санкции ЕС против российской нефти являются самонаказанием. Такая мера лишь подтолкнет цену на черное золото до уровней, которые экономики стран ЕС (не говоря уже об остальных) не смогут выдержать, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — пишет французское издание Causeur.

Замкнутый круг

Евросоюз находится в рамках общего евроатлантического вектора и взаимодействия с США, отметила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Еще в 2014 году, о чем было заявлено ранее, санкции были введены во многом по согласованию с Вашингтоном. Евросоюз, стремясь стать равным партнером США, в вопросах мировой политики продвигает свою идеологию прав человека. В этом контексте Брюссель считает необходимым проводить свою политику на постсоветском пространстве, отрывая находящиеся там государства от России. И тем самым вступая в конкуренцию с Россией на постсоветском пространстве, но эта конкуренция сосредоточена не только на постсоветском пространстве, — пояснила эксперт.

По ее мнению, ЕС готов выполнять свою роль лидера демократизации, поэтому выбрал для себя страну, с которой он будет конкурировать в этом вопросе.

Упрямо по курсу_6 Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

— Фактически ЕС назначил Россию на роль авторитарного государства, игнорируя при этом нарушения прав человека в странах Евросоюза. После кризиса 2008 года сама капиталистическая система столкнулась с большим количеством проблем. Те модели, которые существовали до этого, уже не работают. Априори страны, вводившие антироссийские санкции, ориентируются на показатели России в мировой экономике, которые определяются вопросами, не связанными с реальной экономической ситуацией. Эти цифры никак не показывают реальную роль той или иной страны в мировой экономической системе, — считает политолог.

Еремина отмечает: изначально страны ЕС и США полагали, что введя эти санкции, они решат все задачи, которые ставили перед собой.

— Но мир сильно взаимосвязан, и значение российской экономики в глобальной системе было серьезно недооценено. Модели, на которые раньше можно было надеяться, не сработали и в итоге бумерангом ударили по самим странам, которые их вводили. Чем больше страна вводит санкции против России, тем больше она испытывает последствия на себе. При этом в России формируются новые производства, новые логистические цепочки. Сделать их РФ гораздо проще, исходя из географического положения, чем странам ЕС. Помимо этого растет российско-китайское взаимодействие, — уверена специалист.

Как считает политолог, теперь Брюссель вряд ли свернет с намеченного пути.

Упрямо по курсу_7 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— ЕС уже начал антироссийскую политику, обвинив Москву во всех проблемах. Если сейчас Брюссель перестанет вводить санкции, как он тогда объяснит своим гражданам, зачем он вводил санкции в предыдущие разы? Если Брюссель признает свои ошибки, тогда ему придется нести ответственность, но чиновники нести ее явно не желают. От этой тактики теперь невозможно отказаться. Получается такой замкнутый круг, попали в ловушку, которую сами для себя и создали, — считает профессор СпбГУ.

С ней согласен и президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.