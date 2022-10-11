Власть совета: как новые санкции скажутся на IT-рынке

Европейский союз ввел запрет на предоставление России консультационных услуг в области IT. В первую очередь ограничения могут затронуть компании, которые релоцировались в Европу. На что повлияют очередные запреты и по каким направлениям IT-отрасль остается импортозависимой — разбирались «Известия».

Как изменится ситуация на рынке

Восьмой пакет санкций устанавливает потолок цен при поставках российской нефти в третьи страны, вводит эмбарго на криптокошельки и инженерные разработки. Кроме того, ЕС больше не будет оказывать России услуги по IT-консультированию. Эксперты полагают, что последняя мера затронет многих, но не станет критичной.

Любые искусственные ограничения в экономике несут негативные последствия, однако с новыми санкциями ситуация на рынке кардинально не меняется, считает директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин.

— С одной стороны, ограничения сужают возможности выбора продуктов и услуг на рынке, но с другой — стимулируют развитие локальных игроков, которые за счет повышенного спроса наращивают свои компетенции. Рынок достаточно быстро адаптировался к уходу отдельных брендов и продуктов. Поэтому в случае с IT ситуация не настолько однозначная, как с другими отраслями , — отметил эксперт.

Власть совета Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

К примеру, испытав сложности с закупкой европейских чипов для сим-карт, российские телеком-операторы перешли на азиатские поставки. Точно так же с возвращением корпораций SAP или Oracle — компаниям, вероятно, придется нелегко, так как рынок уже будет поделен между российскими игроками.

По сути, новые санкции запрещают оказывать услуги консалтинга в области информационных технологий . Однако этот запрет не будет иметь какого-либо настоящего воздействия на рынок, меры скорее декоративные, считает заместитель технического директора по пресейлу «Кросс технолоджис» Алексей Курских. Большая часть иностранных игроков действительно ушла с рынка РФ еще весной и летом. По его словам, команды, оказывающие эти услуги, уже «импортозаместились» сами по себе, включая найм специалистов, которые раньше работали на иностранные компании.

Кого коснутся санкции

Тем не менее эксперты выделяют несколько потенциальных жертв очередных ограничений. В первую очередь восьмой пакет санкций — это серьезная проблема для тех IT-компаний, которые релоцировались в ЕС из РФ и продолжили обслуживать российские компании и их клиентов, считает генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

— Кроме того, непонятно, как поведут себя провайдеры облачных услуг. Если сервисы, оказываемые ими, тоже попадают под санкции, или компании решат подстраховаться, это серьезно увеличит нагрузку на все остальные компании, пользующиеся таким сервисами. Эта ситуация, возможно, приведет к некоторому ажиотажу, когда все массово будут переходить на российские платформы, — отметил он.

Власть совета Фото: Global Look Press/picture alliance/Robert Schlesinger

Новые санкции, содержащиеся в восьмом пакете, имеют тотальный характер и запрещают консалтинг не только в отношении российских правительственных органов, но и любых юридических и физических лиц, имеющих российское резидентство, подчеркивает управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян. Под IT-консалтингом в данном случае понимаются консалтинговые услуги, связанные с настройкой компьютерных сетей, установкой аппаратного и программного обеспечения, а также консультации по разработке и внедрению софта.

— Кроме того, запрещено оказывать россиянам любые юридические услуги, кроме судебных, в том числе и услуги DPO. Пострадают прежде всего, конечно, компании, которые либо только зашли, либо собирались заходить на европейский рынок, — говорит эксперт.

Тем не менее в восьмом пакете есть несколько исключений. Например, ЕС может разрешить оказание услуг, которые критически важны для здоровья или окружающей среды, деятельности «мирного атома», электронной связи и другие.

По мнению Дмитрия Паршина, проблемы с отсутствием консультирования со стороны западных партнеров могли бы возникнуть с очень профильными решениями, аналогов которых в России не существует, равно как и опыта внедрения. Но процент таких решений небольшой , отмечает он.

Власть совета Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Консультирование охватывает разработку стратегий цифровизации, выбор программы иных решений и их сопровождение, — поясняет специалист Artezio. — На российском рынке очень много локальных компаний, которые давно и успешно оказывают подобные услуги. Причем есть игроки, которые долгое время занимались внедрением и сопровождением иностранных решений и, по нашим данным, не испытывают серьезного дискомфорта или оттока клиентов.

К примеру, российские разработки в области ПО для логистики и цепей поставок появились достаточно давно, не полгода назад, говорит управляющий партнер Novo BI Евгений Непейвода. По его словам, решения конкурируют и даже превосходят западные аналоги по точности прогноза, времени внедрения и заметно более доступны по цене.

Что теряет IT-отрасль

Несмотря на растущее предложение на местном рынке, IT-отрасль по-прежнему нуждается в ряде зарубежных поставок. По мнению Владимира Арлазарова, наиболее зависимы от импорта аппаратные решения, так называемое «железо». Также есть большая область специального софта для различных отраслей сельского хозяйства и производства, который предоставлялся как услуга.

Дмитрий Паршин в первую очередь выделяет инструменты разработки ПО и облачные сервисы. Но критических услуг и продуктов пока нет.

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— В IT все достаточно заменяемо. Для российского рынка прежде всего важно не растерять кадровый потенциал, это более значимая задача, чем поиск альтернатив для инструментов и сервисов, — подчеркнул эксперт.

Волна релокации IT-специалистов вынудила одномоментно сместить фокус работы HR-департаментов на удержание, а не на подбор. Компаниям потребовалось время, чтобы сформулировать новые приоритеты в найме сотрудников, при этом подбор по многим вакансиям был сразу же приостановлен или отменен.

По данным hh.ru, если спрос на программистов медленно, но все-таки растет (+9% к периоду январь-сентябрь 2021 г.), то в целом в IT-сфере количество вакансий за последнее время сократилось. Впервые это произошло в марте 2022-го (-18% к февралю). Однако их число все еще оставалось выше, чем год назад (+5% к марту 2021 г.).

Смена прописки

Создание филиалов и прописка в других юрисдикциях, вероятно, сможет снять остроту санкционного давления, но вряд ли решит проблему окончательно , полагает Владимир Арлазаров. По его словам, все будет зависеть от оценки рисков вторичных санкций и позиций других юрисдикций.

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Управляющий партнер фирмы DRC Саркис Дарбинян считает, что «история с филиалом не пройдет», так как филиал не является самостоятельным юрлицом, не обладают имуществом на праве собственности, не обладает собственной правоспособностью, кроме того, в отношениях с третьими лицами действует не от своего имени, а от имени организации.

— Единственным решением для обхода этих санкций может быть инкорпорация юридического лица в странах ЕС. Но сейчас это дело тоже непростое, — констатирует юрист. — В страны Прибалтики уже сложно заехать россиянам, и даже если вы чудом приедете и зарегистрируете компанию, то открыть счет в банке может быть нерешаемой задачей. В Западной Европе ситуация попроще.