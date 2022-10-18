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Балканский узел: Запад загоняет Сербию в угол

Присоединится ли в итоге Белград к ограничительным мерам против Москвы
Фото: Getty Images/Pierre Crom
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Западные страны всё сильнее давят на Белград, требуя присоединиться к антироссийским санкциям. По словам президента Александра Вучича, рано или поздно стране «придется выбрать собственные интересы». Впрочем, такую позицию разделяют далеко не все в балканской стране. Решится ли в итоге Белград на рестрикции, разбирались «Известия».

Европейский шантаж

«Вопрос не в том, хотим ли мы вступить в ЕС, а в том, хочет ли ЕС Сербию. Судя по тому безумному шантажу, которому они нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, они нас не хотят», — заявил в интервью газете «Вечерние новости» глава МВД Александр Вулин, считающийся одним из главных пророссийских министров в сербском правительстве.

По его словам, Белграду давно пора понять, что Евросоюз не хочет принимать Сербию в свои ряды. «Чем раньше мы признаем, что мы им не нужны и что мы им не принадлежим, тем лучше для нас будет. Отношение к ЕС — это вопрос не эмоций, а рациональных решений (…) Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — подытожил он.

Балканский узел
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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин

Фото: TASS/ANDREJ CUKIC

Накануне Европейская комиссия опубликовала ежегодный отчет, в котором призвала Сербию «твердо придерживаться стратегического курса Евросоюза и идти по пути реформ». Отмечалось, что Белград в последнее время сильно отклонился от курса по согласованию своей внешней политики с политикой Брюсселя: с 64 до 45%.

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В документе особо подчеркивалось, что Белград не присоединился к санкциям против Москвы, и при этом отмечалось, что если Сербия откажется и в этот раз, то Брюссель «остановит выделение всех дотаций». Помимо этого, введение антироссийских рестрикций напрямую связали с «прогрессом в переговорах о вступлении Сербии в ЕС».

Вулин в ответ раскритиковал Европейский союз как институт, отметив, что «с потерей своей политической независимости члены ЕС начинают терять экономическую мощь, что и было основной причиной привлекательности Евросоюза».

Довольно скептически отнесся глава МВД и к предложению Франции и Германии, согласно которому в случае признания Сербией независимости Косово Белград «ускоренно примут в ЕС». «Где вы видели ускоренный прием? Насколько мне известно, окончательное решение принимает парламент каждой страны Евросоюза. Вы правда думаете, что хорваты проголосуют за вступление Сербии в ЕС без каких-либо дополнительных условий?» — возмущался министр, имея в виду непростые отношения Белграда и Загреба, который как член ЕС может наложить вето на процедуру приема Сербии.

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

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В последнее время давление Запада на Сербию усилилось. От властей требуют определиться с позицией. Так, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявляет, что Сербия больше не может «сидеть на двух стульях». Довольно сложная ситуация сложилась с энергоснабжением: Белград не смог добиться исключения из восьмого пакета санкций ЕС в отношении России, поэтому ему необходимо искать новые способы доставки российской нефти. Тем временем США призывают сербов «отойти от России».

На прошлой неделе Сербия поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, осудившую проведение референдумов в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛДНР.

Тем временем вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович отметила, что «место Сербии — в Европе», поэтому необходимо согласовывать свою политику с Брюсселем. Помимо этого, она заявила, что будущий состав правительства, который должен быть сформирован к концу октября, «должен принять решение в отношении антироссийских санкций ради членства в Евросоюзе». Она подчеркнула, что если государство хочет присоединиться к ЕС, то необходимо «подумать о следующем шаге» и о месте Сербии в следующие 50 лет на фоне смены геополитических условий в мире.

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Жители Белграда протестуют против введения антироссийских санкций

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

В свою очередь, президент Александр Вучич сообщил, что «Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока не придется принять иную реальность». Ранее подобных заявлений он не делал.

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Накануне в Белград прилетал российский замминистра иностранных дел Александр Грушко, который провел переговоры с президентом Вучичем, главой МВД Вулиным и министром иностранных дел Сербии Николаем Селаковичем. В российском внешнеполитическом ведомстве деталей встречи приводить не стали, отметив только, что «стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия с акцентом на укрепление стратегического партнерства России и Сербии в условиях нарастающего глобального кризиса». Сербские власти о визите российского дипломата при этом сообщать не стали.

Плюсы и минусы введения санкций

Как показывают опросы общественного мнения, проведенного Demostat, большая часть сербов поддерживает Россию и не хочет присоединения страны к западным санкциям. Так, 80% выступают против ограничительных мер и всего 9% — за. Этот же опрос показал снижение поддержки вступления в Евросоюз со стороны сербского населения. Так, 51% респондентов заявили, что проголосуют на референдуме против присоединения к ЕС, 34% — поддержат эту инициативу, 11% — заявили, что не будут голосовать, а еще 4% пока не определились.

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— В настоящее время возможен любой вариант развития событий. Так что сербы могут и принять санкции, потому что Белград во многом зависит от ЕС, между ними торговые, инвестиционные отношения. Сербия надеется войти в Евросоюз. Эти отношения имеют для страны приоритет. Но при этом Белград заинтересован в льготных поставках российских энергоресурсов. И это не второстепенный вопрос для Вучича и сербского правительства. Они сейчас будут прагматично и трезво оценивать плюсы и минусы любого решения, которое могут принять, — пояснил в беседе с «Известиями» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

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По мнению политолога, вполне возможно, что в итоге балканская страна решит проявить солидарность с ЕС.

— Тем более Сербия уже в последнем голосовании на Генассамблее ООН синхронизировалась с критиками России, то есть не воздержалась, а проголосовала в поддержку антироссийской резолюции. Конечно, нельзя исключать и другие обстоятельства, которые могли повлиять на это голосование. У самой Сербии есть проблемы с сепаратизмом. Но не исключено, что это тоже результат определенного давления со стороны Запада, и прежде всего со стороны стран Евросоюза — основных партнеров Сербии. Исключать возможность присоединения Белграда к антироссийским санкциям я бы не стал, — подытожил эксперт.

Сербы еще не определились

Вопрос о присоединении Сербии к рестрикциям в отношении Москвы еще не решен, считает профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Информация, которая просачивается в СМИ, относительно возможности введения ограничительных мер в большей степени является прощупыванием общественного мнения в балканской стране на случай, если такую меру всё же введут. К тому же это один из параметров внутренней борьбы, которая сейчас развернулась в Сербии по вопросу формирования правительства. Делать выводы еще преждевременно, — считает балканист.

По мнению политолога, скорее всего, Сербия не присоединится к санкционному пакету.

— В качестве вариантов может рассматриваться осложнение работы российских компаний в стране либо под вопрос может быть поставлено прямое авиасообщение, которое сейчас есть между Россией и Сербией. За последние восемь месяцев Белград не раз демонстрировал, что может лавировать между Брюсселем и Москвой за счет мелких, но достаточных для обеих сторон уступок, не вводя при этом санкции. Сейчас они гарантированно будут стремиться к тому же, но итог будет зависеть от состава правительства, его внутреннего баланса в формировании внешнеполитической линии. Сейчас Александру Вучичу крайне важно показать, что и сбалансированный состав правительства, а не исключительно прозападный может и дальше нормально взаимодействовать с Брюсселем. Но это отнюдь не означает, что в реальности он введет санкции, — полагает специалист.

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