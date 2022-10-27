Дело в курсе: почему мир отказывается от модели развития «Восток – Запад»

Участники открывшегося в Баку Веронского Евразийского экономического форума обсудили переход от глобальной осевой модели развития «Восток – Запад» к формату «Север – Юг», абсурдность идеи «вырезать» Россию из мировой экономики и отказ от расчетов в долларах и евро . Также прозвучали заявления, что в поквартальном исчислении экономика РФ перейдет к росту уже в этом году и что наша страна еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций. Руководители ведущих компаний, ученые, эксперты и дипломаты из разных стран обсудили новые вызовы в условиях изменившейся геополитической реальности. О самых громких заявлениях — в материале «Известий».

Новые коридоры

В этом году XV Веронский Евразийский экономический форум проходит не по устоявшейся традиции в городе Ромео и Джульетты, а в Баку . Причина — в том числе новая геополитическая ситуация.

Основной темой форума стало экономическое сотрудничество на евразийском пространстве в контексте новой глобальной реальности. По словам заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, проведение Веронского Евразийского форума в Баку — это сигнал, говорящий о переходе от глобальной осевой модели развития «Восток – Запад» к модели «Север – Юг» .

— И в этом смысле Россия перестает быть Востоком Европы и начинает осмысливать себя как Север Евразии , — отметил он.

Дело в курсе Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В таком ключе выстраивается и новый вектор развития страны, а инвестиции нацеливаются в первую очередь на обеспечение транспортной связанности экономики РФ с югом евразийского континента . Отсюда и значимость создания международного коридора «Север – Юг» , который состоит из трех основных маршрутов. Первый проходит по западному берегу Каспия через Дагестан, Азербайджан и Иран и обеспечивает выход к рынкам стран Персидского залива, Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии и Африки. Второй маршрут — морской, он создает связи между портами государств Каспийского моря. Третий проходит вдоль восточного берега Каспия из России в Иран через Казахстан и Туркменистан.

По словам Алексея Оверчука, для контактов же между Западом и нашей страной практически не осталось площадок .

— Между Россией и европейскими странами сегодня отсутствует авиационное сообщение, воздушное пространство закрыто с обеих сторон. Что касается энергетики, то работает лишь небольшая часть трубопроводов, связывающих нас с Европой. Они либо перекрыты, либо находятся под санкциями, либо взорваны. Это Европа XXI века, — отметил он.

Ситуация на глобальных сырьевых и энергетических рынках нагляднее всего отражает происходящие в мире геополитические перемены — такой вывод стал лейтмотивом одной из сессий форума . Эти перемены происходят стремительно: то, на что раньше требовались годы и даже десятилетия, сегодня происходит на глазах, буквально в режиме реального времени.

По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, сейчас политика полностью уничтожила экономику . И энергетический рынок — наиболее яркая тому иллюстрация : достигшее кульминации санкционное давление, которое вылилось фактически в диверсионную деятельность, в то, что произошло с европейской газотранспортной системой — «Северным потоком», отметил он.

Дело в курсе Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Игорь Сечин добавил, что никакого единого энергетического рынка больше нет, нет никаких правил . А высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной.

Введение потолков цен на российские энергоресурсы он охарактеризовал как покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета.

— То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным». Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются, — отметил Игорь Сечин.

Идея «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, поскольку Запад традиционно недооценивает масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда, добавил глава «Роснефти».

Фактически мы наблюдаем сегодня кульминацию череды кризисов, запущенных в 2007 году, сказал «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Разрушая выстроенную ими же систему, наши западные партнеры расписываются в неспособности ее починить. А их слова о преодолении последствий кризиса 15-летней давности можно воспринимать не более чем попыткой пустить пыль в глаза, — отметил он.

По словам Александра Фролова, самое печальное для западных игроков — это утрата положения мирового гегемона. И с такого рода утратой приходится бороться, в том числе расшатывая мировые рынки углеводородного сырья и каннибализируя своих европейских союзников, за счет которых США, по всей видимости, пытаются решить несколько задач: провести частичную реиндустриализацию, а также ослабить главных противников — Китай и заодно Россию.

— Игорь Сечин верно обратил внимание на тот факт, что доля нашей страны в мировых поставках базового сырья — 15% . Поэтому вырезать нас из мирового рынка, а с ним и изолировать из мировой политики — непосильная задача , — считает эксперт.

Период адаптации

Российская экономика адаптируется к новым условиям быстрее, чем ожидалось , заявил на форуме министр экономического развития РФ Максим Решетников.

— Ситуация действительно в экономике стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики. И по тем цифрам, которые сейчас есть, видим, что процесс протекает активно, в общем, даже быстрее, чем предполагали, — сказал он.

По словам главы Минэка, переход экономики к росту — сейчас ключевая задача властей.

— Несмотря на то что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику, она связана с большой базой I квартала этого года, в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту , — отметил Максим Решетников.

По его словам, Россия еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций .

Дело в курсе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Необратим и отказ РФ от доллара и евро , отметил президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Он указал, что государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году сформировали около 45% всего внешнеторгового оборота России .

— Десять лет назад эта доля была около 30%. Она продолжит расти по мере дальнейшего разрыва торговых отношений с Западом , — отметил банкир.

Евразийский экономический форум в Баку наглядно показал, что все разговоры про международную изоляцию России — это несбыточные мечты Запада, заметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— У нас достаточно партнеров из других стран: регионов Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки. Во-вторых, ни о каком «падении» российской экономики речь не идет — мы еще наверняка услышим о том, на какие суммы были заключены контракты между нашей страной и другими государствами. В-третьих, форум стал площадкой, где разворот на Восток стал не просто оборотом речи, а конкретной реализацией стратегии нашего государства , — отметил эксперт.

В ходе Евразийского экономического форума уже сделан ряд заявлений, из которых можно делать выводы о направлении развития отечественной экономики. Это — курс на дедолларизацию, на развитие партнерских отношений с ближайшими соседями — странами СНГ — и дружественными государствами, сказал Артем Деев. И явный сигнал западным «партнерам» также был дан: Россия не будет поддерживать отношения с государствами, которые ведут антироссийскую санкционную политику , добавил эксперт.

В целом любой международный форум — это всегда возможность для государства высказать прямо то, что в дальнейшем будет приобретать форму договоренностей или ответных действий. В этом плане встреча бизнеса и лидеров государств в Баку стала показательной: Россия в очередной раз демонстрирует свое отношение к санкционной политике ЕС и США и то, и что это дорого обойдется инициаторам ограничений, отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.