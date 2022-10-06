Какой с нас спрос: Путин оценил инфляцию и перспективы экономики

Потребительский спрос россиян по-прежнему остается слабым , показатели сентября опустились ниже цифр июля и августа. Об этом Владимир Путин заявил 6 октября на совещании по экономическим вопросам . При этом промышленное производство уже вернулось на уровень прошлого года : активно восстанавливаются автопром, металлургия, сельское хозяйство и строительство, отметил президент. В Госдуме рассказали «Известиям», что, вероятно, на фоне таких заявлений главы государства можно будет рассчитывать на новые меры поддержки россиян. При этом в Совфеде делают ставку на стимулирование национального производства, поддержку занятости и восстановление экономического роста к концу 2023 года .

Отрасли прибавили

Рабочее совещание президента с кабмином началось с приятного: Владимир Путин отметил, что после четырехмесячного спада показатели промышленного производства возвращаются на уровень прошлого года . Отдельно российский лидер заявил об успехах в сельском хозяйстве. По данным главы государства, отрасль прибавила 4,6% за период с января по август. Порадовали президента успехи автопрома и металлургии, которые ранее попали в наиболее сложное положение . С опережающей динамикой развивается и сфера строительства. Так, в августе объем строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года , констатировал Владимир Путин. Президент уверен, что такой пример поможет подтянуть и смежные со строительством отрасли.

Однако на фоне производственных успехов значительно провисает потребительский спрос населения. По данным Владимира Путина, розничные продажи в России сократились на 8,8% в реальном выражении как в июле, так и в августе. Причем в сентябре динамика снизилась еще больше , заявил он. Кандидат экономических и доктор политических наук, депутат Госдумы Сергей Обухов пояснил «Известиям», что снижение спроса отмечалось не только в летние месяцы, но и в течение последнего года. Поэтому наиболее вероятно появление новых мер поддержки на фоне соответствующих заявлений президента .

Какой с нас спрос_1 Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— Если будет вливание средств в поддержку населения, вырастет и потребительский спрос. Президент это чувствует, поэтому ждем от него мер поддержки : детей войны, мобилизованных и других категорий. Если будут приняты эти меры, то по крайней мере это сразу же уйдет на потребительский рынок. Пока другого пути, как стимулирование со стороны государства, я в нынешней ситуации не вижу, — сказал Сергей Обухов.



По его словам, даже прошлые разовые выплаты от государства в 5 тыс. рублей для пенсионеров или 10 тыс. рублей семьям с детьми разгоняли потребительский спрос . При этом рынку также может помочь повышение минимальной зарплаты и пенсии до 30 тыс. рублей, что, в свою очередь, окупится налоговыми сборами и повышением экономической активности населения, подчеркнул депутат.

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов отметил в разговоре с «Известиями», что постепенное восстановление покупательной способности обеспечит поддержка занятости . «Если люди не будут иметь доход — они перестанут покупать, а это будет тормозить всё экономическое развитие», — пояснил он.

Какой с нас спрос_2 Фото: РИА Новости

Пока же президент поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики . При этом Владимир Путин призвал не забывать, что, несмотря на успехи в ряде сфер, под давлением остаются секторы экономики, ориентированные на экспорт . Пока поставщики российских товаров переключаются на другие рынки, добавил президент. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе компании «КамАЗ», производство и продажи остаются на прошлогоднем уровне, а основной экспорт направляется в страны СНГ и Юго-Восточной Азии.



— Санкционное давление на Россию будет только усиливаться . Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять, — подчеркнул Владимир Путин.

«Следующий год должен быть рубежным»

В России не только фиксируют хорошие показатели в промышленном производстве, улучшается ситуация и с инфляцией. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5% , пока в Нидерландах этот показатель составляет 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, а в Эстонии — 24,2%, сказал президент. Причем Владимир Путин уже неоднократно отмечал успехи страны в снижении динамики роста цен. Так, речь об этом шла и в ходе его выступления на Восточном экономическом форуме 7 сентября. Месяц назад, по данным главы государства, инфляция была на уровне «где-то 14% с небольшим» c прогнозом по выходу на целевые показатели до 4% ко II кварталу 2023 года.



Президент отметил и профицит консолидированного бюджета (бюджеты разных уровней. — «Известия») в России за девять месяцев этого года, который составил 1,4 трлн рублей. При этом ненефтегазовые доходы в III квартале и на федеральном, и на региональном уровнях оказались выше ожиданий , добавил глава государства.

Какой с нас спрос_3 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Предпосылки для выхода на целевые показатели действительно есть , считает сенатор Константин Долгов. Такая положительная динамика, по словам парламентария, стала результатом нескольких факторов: антикризисных мер, поддержки малого и среднего бизнеса, льготной кредитной ставки для крупных предприятий. При этом отдельное внимание сегодня необходимо уделить развитию собственного производства , подчеркнул он.

« В стимулировании национального производства предстоит предпринять дополнительные шаги . Мы надеемся, что и ключевая ставка будет опускаться для поддержки реального сектора. Нужно развивать собственное производство. Конечно, пока внутренний рынок не восстановился, это очевидная проблема. Мы говорим о том, что следующий год должен быть рубежным », — сказал замглавы комитета Совфеда по экономической политике.

Он пояснил, что власти рассчитывают: к концу 2023-го экономический рост начнет постепенно восстанавливаться.