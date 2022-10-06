Какой с нас спрос: Путин оценил инфляцию и перспективы экономики
Потребительский спрос россиян по-прежнему остается слабым, показатели сентября опустились ниже цифр июля и августа. Об этом Владимир Путин заявил 6 октября на совещании по экономическим вопросам. При этом промышленное производство уже вернулось на уровень прошлого года: активно восстанавливаются автопром, металлургия, сельское хозяйство и строительство, отметил президент. В Госдуме рассказали «Известиям», что, вероятно, на фоне таких заявлений главы государства можно будет рассчитывать на новые меры поддержки россиян. При этом в Совфеде делают ставку на стимулирование национального производства, поддержку занятости и восстановление экономического роста к концу 2023 года.
Отрасли прибавили
Рабочее совещание президента с кабмином началось с приятного: Владимир Путин отметил, что после четырехмесячного спада показатели промышленного производства возвращаются на уровень прошлого года. Отдельно российский лидер заявил об успехах в сельском хозяйстве. По данным главы государства, отрасль прибавила 4,6% за период с января по август. Порадовали президента успехи автопрома и металлургии, которые ранее попали в наиболее сложное положение. С опережающей динамикой развивается и сфера строительства. Так, в августе объем строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, констатировал Владимир Путин. Президент уверен, что такой пример поможет подтянуть и смежные со строительством отрасли.
Однако на фоне производственных успехов значительно провисает потребительский спрос населения. По данным Владимира Путина, розничные продажи в России сократились на 8,8% в реальном выражении как в июле, так и в августе. Причем в сентябре динамика снизилась еще больше, заявил он. Кандидат экономических и доктор политических наук, депутат Госдумы Сергей Обухов пояснил «Известиям», что снижение спроса отмечалось не только в летние месяцы, но и в течение последнего года. Поэтому наиболее вероятно появление новых мер поддержки на фоне соответствующих заявлений президента.
— Если будет вливание средств в поддержку населения, вырастет и потребительский спрос. Президент это чувствует, поэтому ждем от него мер поддержки: детей войны, мобилизованных и других категорий. Если будут приняты эти меры, то по крайней мере это сразу же уйдет на потребительский рынок. Пока другого пути, как стимулирование со стороны государства, я в нынешней ситуации не вижу, — сказал Сергей Обухов.
По его словам, даже прошлые разовые выплаты от государства в 5 тыс. рублей для пенсионеров или 10 тыс. рублей семьям с детьми разгоняли потребительский спрос. При этом рынку также может помочь повышение минимальной зарплаты и пенсии до 30 тыс. рублей, что, в свою очередь, окупится налоговыми сборами и повышением экономической активности населения, подчеркнул депутат.
Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов отметил в разговоре с «Известиями», что постепенное восстановление покупательной способности обеспечит поддержка занятости. «Если люди не будут иметь доход — они перестанут покупать, а это будет тормозить всё экономическое развитие», — пояснил он.
Пока же президент поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. При этом Владимир Путин призвал не забывать, что, несмотря на успехи в ряде сфер, под давлением остаются секторы экономики, ориентированные на экспорт. Пока поставщики российских товаров переключаются на другие рынки, добавил президент. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе компании «КамАЗ», производство и продажи остаются на прошлогоднем уровне, а основной экспорт направляется в страны СНГ и Юго-Восточной Азии.
— Санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять, — подчеркнул Владимир Путин.
«Следующий год должен быть рубежным»
В России не только фиксируют хорошие показатели в промышленном производстве, улучшается ситуация и с инфляцией. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%, пока в Нидерландах этот показатель составляет 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, а в Эстонии — 24,2%, сказал президент. Причем Владимир Путин уже неоднократно отмечал успехи страны в снижении динамики роста цен. Так, речь об этом шла и в ходе его выступления на Восточном экономическом форуме 7 сентября. Месяц назад, по данным главы государства, инфляция была на уровне «где-то 14% с небольшим» c прогнозом по выходу на целевые показатели до 4% ко II кварталу 2023 года.
Президент отметил и профицит консолидированного бюджета (бюджеты разных уровней. — «Известия») в России за девять месяцев этого года, который составил 1,4 трлн рублей. При этом ненефтегазовые доходы в III квартале и на федеральном, и на региональном уровнях оказались выше ожиданий, добавил глава государства.
Предпосылки для выхода на целевые показатели действительно есть, считает сенатор Константин Долгов. Такая положительная динамика, по словам парламентария, стала результатом нескольких факторов: антикризисных мер, поддержки малого и среднего бизнеса, льготной кредитной ставки для крупных предприятий. При этом отдельное внимание сегодня необходимо уделить развитию собственного производства, подчеркнул он.
«В стимулировании национального производства предстоит предпринять дополнительные шаги. Мы надеемся, что и ключевая ставка будет опускаться для поддержки реального сектора. Нужно развивать собственное производство. Конечно, пока внутренний рынок не восстановился, это очевидная проблема. Мы говорим о том, что следующий год должен быть рубежным», — сказал замглавы комитета Совфеда по экономической политике.
Он пояснил, что власти рассчитывают: к концу 2023-го экономический рост начнет постепенно восстанавливаться.