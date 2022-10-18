После урожая: инфляция вновь набирает силу
Инфляция в России вновь начала ускоряться. После нескольких месяцев снижения индекс потребительских цен составил в сентябре +0,05%, а после сглаживания сезонных факторов — 0,28%. Хотя в годовом исчислении инфляция замедлилась до 13,68%, подъем цен в моменте выглядит тревожным знаком. Приостановка инфляции летом развязала руки Банку России для смягчения денежно-кредитной политики, что дало важнейшую в нынешних сложных условиях возможность поддерживать экономический рост. Означает ли нынешний всплеск, что инфляция вернулась всерьез и надолго, — в материале «Известий».
Давит урожай
Цифры, которые приводит ЦБ, показывают: сильнее всего подорожали непродовольственные товары (16,78% в годовом исчислении без учета нефтепродуктов). Базовая инфляция, которая считается без учета топлива, продуктов питания и прочих волатильных товаров, год к году превысила 17%. Всё это ниже, чем в июле и августе, тем не менее, если бы летний тренд сохранился, замедление к прошлому сентябрю было бы еще более ощутимым.
До этого именно непродовольственные товары корректировались в цене на протяжении нескольких месяцев. Связано это было в первую очередь с двумя факторами: восстановлением импорта и высоким курсом рубля. Сейчас их действие постепенно сходит на нет. Одновременно завершение сбора урожая начинает давить уже и на продовольственные цены.
Тем не менее, как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, после длительной летней дефляции темпы недельного роста цен пока всё еще колеблются вблизи нуля.
— Главный дезинфляционный фактор — низкий потребительский спрос, дополнительно ослабший в результате перехода потребителей в режим экономии после введения частичной мобилизации, а также миграционного оттока, который, по оценкам, составляет несколько сотен тысяч человек. Этому способствует и ужесточение условий кредитования с 21 сентября, — отмечает аналитик.
Однако, по ее словам, появились и новые проинфляционные факторы: рост бюджетных расходов усиливается, продолжают работать программы льготного кредитования, рабочая сила в результате мобилизации и миграционного оттока сокращается, да и курс рубля перешел к ослаблению.
Не менее важно, что рост денежной массы в национальном определении (М2) в августе ускорился до 22,6%, что представляет собой максимальный темп с 2011 года.
— Можно ожидать, что постепенно проинфляционные факторы будут усиливаться, а дезинфляционные — ослабевать. По нашим оценкам, инфляция по итогам года составит 12–13%, в будущем году — 6–7%, — резюмировала собеседница «Известий».
Ожидаемая тенденция
— Наблюдаемое сейчас повышение цен на товары и услуги было вполне ожидаемым, а происходивший переход к дефляции в конце лета — сентябре оказался вполне ожидаемым явлением, — говорит специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. — Стоимость продуктов в магазинах не росла из-за поставок свежего урожая овощей и продукции из зерновых. Но с окончанием уборки урожая цены вновь продолжат повышение. Поэтому можно считать, что сейчас продолжается та же самая фаза роста после временной приостановки.
Стоит отметить, что в сентябре продолжалось снижение и мировых продовольственных цен, что также повлияло на внутренний рынок. В последние несколько недель они, впрочем, снова начали расти. Частично проблему купирует необычайно высокий урожай в России, который может стать рекордным. При этом возможности экспорта из-за санкций и сложной логистики по-прежнему остается ограниченным.
Разовые факторы, по оценке ЦБ, были в прошлом месяце в основном проинфляционными. Так, ускорилось удорожание услуг мобильной связи (до 4,0%, исторического максимума), что операторы мотивируют ростом затрат. Цены на полисы ОСАГО возросли, так как страховщикам требуется компенсировать в цене страховки произошедшее удорожание запчастей. В целом цены на рынке услуг сохраняют повышенную волатильность. Цены на внутренние авиаперевозки в сентябре продолжили снижаться, а на зарубежный туризм, напротив, расти.
Интересно, что довольно разнообразная картина наблюдается в региональном разрезе. Во всех регионах в сентябре годовая инфляция замедлялась, но темпы этого процесса отличались довольно сильно. Так, быстрее всего инфляция слабела в Северо-Кавказском округе, тогда как в Северо-Западном это происходило не так резко — в основном как раз из-за роста расценок на международный туризм.
Новый период
В ближайшие месяцы на цены повлияет еще один инфляционный фактор — рост тарифов ЖКХ. По словам Свирина, под его влиянием рост потребительских цен может составить около 15% в среднем с отклонениями в ту или иную сторону не более 2%.
Всё это может означать, что период низкой ключевой ставки и относительно дешевых денег подходит к концу — по крайней мере, резкого сокращения ее в дальнейшем ожидать не стоит. Банк России дал соответствующий сигнал еще в сентябре, отмечает Ольга Беленькая.
— Произошедшие с тех пор события подтверждают, что, скорее всего, на октябрьском заседании будет пауза, а следующим шагом может стать повышение ключевой ставки. ЦБ будет оценивать дезинфляционное влияние сократившегося спроса и проинфляционное влияние от ожидаемого сжатия предложения. Заметное увеличение планового дефицита бюджета 2023–2024 годов по сравнению с июньскими проектировками Минфина, дополнительные бюджетные расходы этого и будущих годов в связи с присоединением территорий четырех регионов, вероятно, будут учтены ЦБ РФ и отразятся в более высоких значениях ключевой ставки.
Она добавила, что даже в отсутствие изменения ключевой ставки денежно-кредитные условия уже стали жестче — выросли доходности ОФЗ, а банки на фоне оттока ликвидности и увеличения кредитных рисков перешли к повышению ставок по вкладам и кредитам и ужесточению выдачи кредитов.
В то же время Свирин считает, что ЦБ не будет предпринимать настолько резкие шаги.
— Ожидать от регулятора прекращения снижения ставок в ближайшие месяцы не стоит. Вероятнее всего, ставка может начать снижаться с меньшим шагом, по 0,25%, а к середине 2023 года прекратить снижение и стабилизироваться. Но сложная геополитическая обстановка в мире, энергетический кризис, рост инфляции — все эти или неожиданно возникающие факторы могут поспособствовать неожиданным изменениям денежно-кредитной политики, — резюмировал он.