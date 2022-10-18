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После урожая: инфляция вновь набирает силу

Рост цен возобновился после трехмесячного перерыва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Инфляция в России вновь начала ускоряться. После нескольких месяцев снижения индекс потребительских цен составил в сентябре +0,05%, а после сглаживания сезонных факторов — 0,28%. Хотя в годовом исчислении инфляция замедлилась до 13,68%, подъем цен в моменте выглядит тревожным знаком. Приостановка инфляции летом развязала руки Банку России для смягчения денежно-кредитной политики, что дало важнейшую в нынешних сложных условиях возможность поддерживать экономический рост. Означает ли нынешний всплеск, что инфляция вернулась всерьез и надолго, — в материале «Известий».

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Давит урожай

Цифры, которые приводит ЦБ, показывают: сильнее всего подорожали непродовольственные товары (16,78% в годовом исчислении без учета нефтепродуктов). Базовая инфляция, которая считается без учета топлива, продуктов питания и прочих волатильных товаров, год к году превысила 17%. Всё это ниже, чем в июле и августе, тем не менее, если бы летний тренд сохранился, замедление к прошлому сентябрю было бы еще более ощутимым.

До этого именно непродовольственные товары корректировались в цене на протяжении нескольких месяцев. Связано это было в первую очередь с двумя факторами: восстановлением импорта и высоким курсом рубля. Сейчас их действие постепенно сходит на нет. Одновременно завершение сбора урожая начинает давить уже и на продовольственные цены.

Тем не менее, как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, после длительной летней дефляции темпы недельного роста цен пока всё еще колеблются вблизи нуля.

После урожая
картошка
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Главный дезинфляционный фактор — низкий потребительский спрос, дополнительно ослабший в результате перехода потребителей в режим экономии после введения частичной мобилизации, а также миграционного оттока, который, по оценкам, составляет несколько сотен тысяч человек. Этому способствует и ужесточение условий кредитования с 21 сентября, — отмечает аналитик.

Однако, по ее словам, появились и новые проинфляционные факторы: рост бюджетных расходов усиливается, продолжают работать программы льготного кредитования, рабочая сила в результате мобилизации и миграционного оттока сокращается, да и курс рубля перешел к ослаблению.

Не менее важно, что рост денежной массы в национальном определении (М2) в августе ускорился до 22,6%, что представляет собой максимальный темп с 2011 года.

— Можно ожидать, что постепенно проинфляционные факторы будут усиливаться, а дезинфляционные — ослабевать. По нашим оценкам, инфляция по итогам года составит 12–13%, в будущем году — 6–7%, — резюмировала собеседница «Известий».

После урожая
деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ожидаемая тенденция

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— Наблюдаемое сейчас повышение цен на товары и услуги было вполне ожидаемым, а происходивший переход к дефляции в конце лета — сентябре оказался вполне ожидаемым явлением, — говорит специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. — Стоимость продуктов в магазинах не росла из-за поставок свежего урожая овощей и продукции из зерновых. Но с окончанием уборки урожая цены вновь продолжат повышение. Поэтому можно считать, что сейчас продолжается та же самая фаза роста после временной приостановки.

Стоит отметить, что в сентябре продолжалось снижение и мировых продовольственных цен, что также повлияло на внутренний рынок. В последние несколько недель они, впрочем, снова начали расти. Частично проблему купирует необычайно высокий урожай в России, который может стать рекордным. При этом возможности экспорта из-за санкций и сложной логистики по-прежнему остается ограниченным.

Разовые факторы, по оценке ЦБ, были в прошлом месяце в основном проинфляционными. Так, ускорилось удорожание услуг мобильной связи (до 4,0%, исторического максимума), что операторы мотивируют ростом затрат. Цены на полисы ОСАГО возросли, так как страховщикам требуется компенсировать в цене страховки произошедшее удорожание запчастей. В целом цены на рынке услуг сохраняют повышенную волатильность. Цены на внутренние авиаперевозки в сентябре продолжили снижаться, а на зарубежный туризм, напротив, расти.

После урожая
осаго
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Интересно, что довольно разнообразная картина наблюдается в региональном разрезе. Во всех регионах в сентябре годовая инфляция замедлялась, но темпы этого процесса отличались довольно сильно. Так, быстрее всего инфляция слабела в Северо-Кавказском округе, тогда как в Северо-Западном это происходило не так резко — в основном как раз из-за роста расценок на международный туризм.

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    Новый период

    В ближайшие месяцы на цены повлияет еще один инфляционный фактор — рост тарифов ЖКХ. По словам Свирина, под его влиянием рост потребительских цен может составить около 15% в среднем с отклонениями в ту или иную сторону не более 2%.

    Всё это может означать, что период низкой ключевой ставки и относительно дешевых денег подходит к концу — по крайней мере, резкого сокращения ее в дальнейшем ожидать не стоит. Банк России дал соответствующий сигнал еще в сентябре, отмечает Ольга Беленькая.

    — Произошедшие с тех пор события подтверждают, что, скорее всего, на октябрьском заседании будет пауза, а следующим шагом может стать повышение ключевой ставки. ЦБ будет оценивать дезинфляционное влияние сократившегося спроса и проинфляционное влияние от ожидаемого сжатия предложения. Заметное увеличение планового дефицита бюджета 2023–2024 годов по сравнению с июньскими проектировками Минфина, дополнительные бюджетные расходы этого и будущих годов в связи с присоединением территорий четырех регионов, вероятно, будут учтены ЦБ РФ и отразятся в более высоких значениях ключевой ставки.

    После урожая
    банк
    Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

    Она добавила, что даже в отсутствие изменения ключевой ставки денежно-кредитные условия уже стали жестче — выросли доходности ОФЗ, а банки на фоне оттока ликвидности и увеличения кредитных рисков перешли к повышению ставок по вкладам и кредитам и ужесточению выдачи кредитов.

    В то же время Свирин считает, что ЦБ не будет предпринимать настолько резкие шаги.

    — Ожидать от регулятора прекращения снижения ставок в ближайшие месяцы не стоит. Вероятнее всего, ставка может начать снижаться с меньшим шагом, по 0,25%, а к середине 2023 года прекратить снижение и стабилизироваться. Но сложная геополитическая обстановка в мире, энергетический кризис, рост инфляции — все эти или неожиданно возникающие факторы могут поспособствовать неожиданным изменениям денежно-кредитной политики, — резюмировал он.

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