Вы это бросьте: требования к сроку годности товаров могут ослабить

Российские производители продуктов обратились в Минпромторг с просьбой порекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности. Сейчас они готовы закупать товары с остаточным сроком не ниже 60–65%, и это приводит к утилизации большого объема качественной продукции. «Известия» разобрались, как такие перемены могут повлиять на продовольственный рынок и почему от этого выиграют покупатели.

Жесткие требования

Ослабить требования к сроку годности продуктов Минпромторг попросила ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз». Федеральным ритейлерам предлагают установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров длительного срока хранения (от года и выше) и в 50% — для товаров меньшего срока. Под остаточным сроком годности подразумевается период до момента, когда продукт нужно утилизировать.

Сейчас федеральные сети готовы закупать продукты с остаточным сроком годности в среднем 60–65%. Например, если срок годности товара 730 дней, то его не принимают уже в момент, когда до наступления срока остается 439 дней. При этом средний срок продажи таких товаров в магазинах составляет около 50 дней.

Вы это бросьте2 Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

«Всё это не способствует формированию складских запасов продукции, необходимой для бесперебойных поставок (…), и ведет к утилизации большого объема продовольствия», — говорится в письме, адресованном министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Проблему усиливает и отсутствие планирования закупок со стороны торговых сетей — от ритейлеров часто идут хаотичные всплески заказов. Нововведения не сказались бы на качестве товаров — они касались бы только жестких требований, которым «не может соответствовать объем складских запасов» , отмечается в документе, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Закупки с запасом

Как говорит в беседе с «Известиями» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, российские торговые сети стараются закупать продукты с запасом годности в 60–65%, потому что «излишне перестраховываются», боясь не продать товар через условные 1,5 года. Другая возможная причина — невнимательный анализ собственной статистики «уходимости» продукции. Именно она показывает, что средний срок продажи товара с полки не превышает 50 дней, а отнюдь не 500, которые некоторые сети закладывают в требование к поставщикам в качестве обязательного остаточного срока годности (ОСГ).

— Однако далеко не все сети выставляют такое требование: например, у одного из лидеров рынка ОСГ составляет 45%, что говорит о том, что и другие сети могут работать на таких условиях , — говорит Дмитрий Востриков.

Вы это бросьте1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам эксперта, закупка торговыми сетями продуктов с длительным заказом годности для поставщиков имеет свои минусы. Один из них — это практика хаотичного всплеска, когда у поставщика одномоментно заказывают, к примеру, полугодовой запас продукции. Выпустить его так быстро почти невозможно, а складские запасы с учетом «правила 60–65%» по запасу годности сеть просто не примет.

— Это значит, что поставщик получит штраф за недопоставку и одновременно ему придется утилизировать большое количество годных продуктов, что неприемлемо ни для производителей, ни для потребителей, ни для экономики страны , — объясняет специалист.

Интересно, что существующая закупочная практика может отразиться и на конечных потребителях. В случае всплеска заказов при нынешних жестких требованиях к остаточному сроку годности (ОСГ) существуют риски отсутствия товаров на полках магазинов — их просто не примут в сеть.

Что касается предложения Ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания по уменьшению ОСГ, то, по словам Дмитрия Вострикова, эта мера никак не отразится на рядовых потребителях. Больше того, покупатели в конечном счете могут даже выиграть.

Избирательный подход

По мнению Дмитрия Вострикова, снятие лишних ограничений по ОСГ будет способствовать росту предложения от производителей и минимизации рисков. Как следствие, цены на товары также будут оптимизированы по всей цепочке от «поля до прилавка».

Вы это бросьте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Инфляция каждый год ведет к увеличению себестоимости и необходимости корректировки отпускной цены, а принятие продукции, у которой еще год-два хранения, но произведенной в предшествующем сезоне, даст возможность покупателю увидеть на полке более дешевую продукцию предыдущего урожая, — говорит собеседник «Известий».

Итогом уменьшения ОСГ при закупках торговыми сетями может стать расширение выбора товаров. Кроме того, по сроку годности и пониманию, когда продукт будет употреблен в пищу, покупатель сможет сделать осознанный выбор при покупке.

Между тем партнер и совладелец GRT Consulting Алексей Барыкин считает, что предложения Ассоциации производителей и поставщиков можно распространить только на товары, не относящиеся к скоропортящейся пищевой продукции — такой как мясо, рыба и молоко. Что касается ОСГ на продукцию длительного срока хранения до года и более (например, консервы), то его, по мнению Барыкина, вполне можно установить в соответствии с нормативно-правовым актом на уровне предложений ассоциации.

— Минпромторг России может регулировать этот аспект. Срок годности продукции с длительным сроком хранения рассчитывается производителем с учетом показателей безопасности, прописанных в технических регламентах, и исходя из органолептических показателей (вкус, аромат), внешнего вида, — объясняет эксперт.

Подобные эксперименты необходимо проводить на весь срок годности и с запасом (как правило, 1/2 срока годности) сверх нормативного срока годности, который устанавливает производитель. Такой процесс тестирования продукции занимает год или два. Впрочем, существуют методики для расчета срока годности, которые позволяют избежать столь длительных экспериментов. Они разрабатываются научными институтами по направлениям производства пищевой продукции (отраслям пищевой промышленности).

Вы это бросьте4 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Как рассчитывается срок годности

Наличие информации о сроке годности — одно из обязательных требований для продовольственных товаров. Ответственность за нанесение срока годности на упаковку и его обоснование несет производитель. Сроки годности определены в нормативных документах (регламентах и т. д.) и определяются исходя из специфики товара. Если продукция состоит из нескольких составляющих, то срок годности определяется по ингредиенту, у которого наименьший срок хранения , объясняет «Известиям» доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова.

На маркировке срок годности обозначается тремя вариантами: диапазонный (дата изготовления — крайняя дата потребления), формулировка «годен до..» либо указана дата изготовления, от которой считается указанный срок (к примеру, 72 часа).

— Между сроком годности и сроком хранения есть разница. По истечении срока годности использовать (тем более продавать) товар запрещено. Товар становится непригодным к использованию по назначению, — рассказывает Храмова. — Срок хранения — это период времени, в течение которого товары не утрачивают свои потребительские свойства, то есть сохраняется вкус, аромат, форма и др.

Некоторые товары (например, мед, который со временем может потемнеть и засахариться) не представляют опасности по истечении срока хранения. Но их продажа всё равно нарушает требования к безопасности потребителя.

Вы это бросьте3 Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

— Отдельно стоит сказать о ситуации, когда некоторые торговые организации не соблюдают условия хранения или нарушают правила товарного соседства. В этих случаях даже с действующим сроком годности товар теряет свою доброкачественность и потребительские свойства и может быть опасен (особенно молочная продукция, лекарственные средства и др.). Такие товары подлежат утилизации, — отмечает эксперт.

По словам владельца Ganea Group Игоря Гани, при выборе продуктов всегда играет роль психологический фактор. Даже покупая консервы со сроком годности в несколько лет, покупатели ищут более свежие. А для поставщика постоянная гонка за сроком годности влияет на себестоимость продукта. Подрядчики вкладывают больше финансов в логистику, в соблюдение правовых норм для четкого попадания в срок годности. Они не могут производить большие партии изделий единоразово, поэтому подрядчикам приходится изготавливать частичные партии, что влияет на производительность завода.

— Сегодня многие нормы сроков годности продуктов устарели, поэтому предложение ассоциации актуально. Оно не сможет повлиять на сферу продуктов питания в целом, но сферы, страдающие от неактуальности распределения и утверждения сроков хранения, получат большое преимущество. Поставщики смогут предоставлять пользователям продукцию более выгодно в широком ассортименте, что скажется положительно и на конечном потребителе, который с удовольствием потратит меньшую сумму на продукт при достойном качестве, — считает собеседник «Известий».