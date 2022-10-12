Сладкая надежда: что ждет кондитеров

В последние месяцы кондитерская отрасль столкнулась с рядом проблем: с отечественного рынка ушла часть компаний, обеспечивавших производителей сырьем, выросли затраты на упаковку и логистику, а потребители перешли к стратегии экономии. Но несмотря на трудности, у российских кондитеров есть шанс выйти в мировые лидеры по производству и экспорту продукции. Подробности — в материале «Известий».

Чего не хватает кондитерам

Несмотря на сложности, российская кондитерская промышленность демонстрирует на удивление хорошие операционные показатели, как в отношении производства для внутреннего рынка, так и в части экспортных отгрузок. К началу октября отрасль практически полностью компенсировала снижение объемов производства, зафиксированное в марте – первой половине апреля текущего года, и готовится успешно отработать самый напряженный для кондитеров четвертый квартал года, рассказали «Известиям» в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

Отметим, что российские кондитеры являются крупнейшими потребителями сырья, произведенного отечественными аграриями. Ежегодно они покупают около 25% сахара, более 1,1 млн т муки, порядка 150 тыс. т молочной продукции, большие объемы продукции масложировой промышленности.

Сладкая надежда Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Для того чтобы российские кондитерские изделия на равных конкурировали с лучшими мировыми образцами как на внутреннем, так и на внешних рынках, для нас крайне важно, чтобы сырье, из которого мы производим наши сладости, выигрывало по параметрам качества и цены у сырья, с которым работают наши глобальные конкуренты , — говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин. — И, конечно, отрасль не должна становиться объектом невероятно дорогих и откровенно избыточных регуляторных мер и мероприятий .

В настоящее время на кондитерском рынке активно обсуждается вопрос, связанный с замещением импортных жиров отечественными. В Минсельхозе предлагают начать выдавать техзадания на производство ингредиентов для сладостей масложировым предприятиям в России, но участники кондитерского рынка не торопятся это делать, утверждая, что на разработку и тестирование таких продуктов могут уйти годы.

— Отечественные масложировые компании в состоянии подстроиться под текущие запросы игроков из смежных отраслей и предоставить им те ингредиенты, которые будут необходимы для выпуска конфет, шоколада и прочей продукции без изменения конечного вкуса , — рассказывает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. — Кроме того, переход на отечественное сырье может сыграть на руку и рядовому потребителю: при использовании жиров от российских компаний цены на сладости на полках могут снизиться за счет серьезного сокращения издержек на логистику, а также на уплату пошлин за импортные товары у производителей.

Сладкая надежда1 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

У отечественных предприятий в настоящее время имеются мощности и технологии для производства жиров с эксклюзивными свойствами, есть R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. — Ред.) для подбора и внедрения жиров, которые позволяют разработать специализированные продукты любой сложности по техническим заданиям, но нет запроса на такой товар со стороны кондитеров. Хотя считается, что российские растительные жиры — хороший и полностью здоровый отечественный аналог импортируемым продуктам. Например, какао-бобы в нашей стране попросту не растут, а для производства эквивалентов масла какао используются растительные масла, с которыми в России сложностей нет.

По оценкам агентства OleoScope, в нашей стране ежегодно выпускают более 1,4 млн т жиров различного назначения: абсолютный лидер — это ГК «Эфко», на долю которой приходится более 50% рынка. Затем идет ГК «Русагро» — они производят около 25% от общего количества жиров. Замыкает тройку ООО «Каргилл» — у них примерно 10% рынка. Также выпуском растительных жиров специального назначения занимаются «НМЖК», «Маргарон» и «Янта».

Сколько кондитерской продукции идет на экспорт

Россия обладает значительным экспортным потенциалом в сегменте кондитерской продукции и является одним из крупнейших ее поставщиков в мире. По данным ФТС России, экспорт кондитерских изделий в 2022 году (по состоянию на 2 октября) составил 389,2 тыс. т на $946,3 млн. В настоящее время объемы поставок за рубеж восстанавливаются с учетом решения логистических сложностей, приоритетными рынками являются страны СНГ, Саудовская Аравия и Китай.

Сладкая надежда2 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В последние годы фиксировалось планомерное развитие экспорта отечественной кондитерской продукции. Так, по данным таможенной статистики РФ, в натуральном выражении за 2018–2021 годы экспорт шоколада и других готовых продуктов, содержащих какао, увеличился на 40,1%, а экспорт сладкого сухого печенья вырос на 31,1%, и это достаточно высокие показатели.

По оценкам агентства «ГидМаркет», в группе шоколада и других готовых продуктов, содержащих какао, лидерами роста экспорта из России за 2018–2021 годы стали Узбекистан (прирост на 28,5 тыс. т), Казахстан (15,5 тыс. т), Китай (7,3 тыс. т), Белоруссия (6,7 тыс. т), Азербайджан (5,1 тыс. т), Саудовская Аравия (4,1 тыс. т), Киргизия (3,6 тыс. т). И можно с уверенностью говорить, что потенциал этих стран еще не исчерпан.

Согласно статистике департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, Китай за 2018–2021 годы увеличил импорт из всех стран мира шоколада и других готовых продуктов, содержащих какао, на 69,8% в натуральном выражении, Чили — на 64,9%, Филиппины — на 29,5%, Азербайджан — на 27,7%, также вырос импорт Узбекистана, Омана, Марокко.

Как государство поддерживает кондитеров

Кондитерская промышленность как отрасль с самым высоким уровнем добавленной стоимости в АПК, находится под постоянным контролем со стороны Минсельхоза России. Только в этом году регулятор во взаимодействии с отраслевым объединением принял важнейшие решения, направленные на стимулирование производства и экспорта кондитерской продукции, в числе которых: обнуление ввозных таможенных пошлин на какао-порошок, компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК, льготный лизинг оборудования, льготное кредитование под увеличение объемов экспорта.

Сладкая надежда3 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Очевидно, что степень успешности отрасли будет во многом зависеть от поддержки со стороны органов государственной власти , — говорит Вячеслав Лашманкин. — В частности, нам необходим беспрепятственный доступ к сырью и материалам для производства кондитерских изделий, в том числе к тем, которые не произрастают или не производятся на территории РФ. Наша отрасль , равно как и производители кондитерской продукции в других странах мира, зависит от бесперебойных поставок какао-бобов и какао-продуктов, тропических масел, орехов, отдельных видов упаковочных материалов, и любые искусственные ограничения в части импорта будут иметь крайне негативные последствия.

В Минсельхозе заверили, что производственные мощности российских предприятий позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны в кондитерской продукции. В настоящее время после логистических сложностей, которые особенно наблюдались весной, поставки сырья для производства наладились и ситуация в кондитерской отрасли нормализовалась. К концу текущего года, по данным ведомства, ожидаются показатели на уровне 2021 года.



— Для поддержки отечественных кондитеров Минсельхозом России был реализован комплекс мер, направленных на увеличение собственной сырьевой базы, стимулирование производства и экспорта кондитерской продукции, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. — В том числе важным решением стало обнуление ввозных таможенных пошлин на какао-порошок.

Сладкая надежда4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кто обеспечит кондитеров необходимым оборудованием

При существующих проблемах с иностранной техникой ключевой мерой поддержки спроса на пищевое оборудование, в том числе для кондитерской промышленности, является программа субсидирования скидок, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Одно из обязательных условий покупки техники на льготных условиях — наличие у производителя подтверждающего документа о производстве продукции на территории РФ.

Данная мера поддержки позволяет продавать отечественное пищевое оборудование на более выгодных условиях, привлекать как новых покупателей, так и удерживать постоянных, таким образом увеличивая объемы его производства.

Также Фонд развития промышленности предоставляет займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств как оборудования, так и комплектующих изделий.