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Непокупность: больше половины компаний лишат доступа к опасным объектам

Какие меры усиления контроля за бизнесом обсуждают власти
Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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Больше чем половине российских компаний могут запретить приобретать опасные промышленные объекты. Для таких сделок нужно будет доказать властям свою финансовую надежность. Механизм усиления контроля разрабатывает Минэкономразвития, сказано в проекте постановления кабмина. Для получения разрешения нужно будет подтвердить необходимый размер чистых активов, который будет определяться с учетом параметров приобретаемого объекта, и выручку компании за последний год. Мера позволит избежать ситуаций, подобных случаям с усольским «Химпромом» и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, когда опасные объекты остались заброшенными после банкротства владельцев, сказал «Известиям» первый замглавы ведомства Илья Торосов.

Финансовый зачет

В России могут усложнить доступ бизнеса к опасным для экологии промышленным объектам, например угольным шахтам, химкомбинатам и подобным. Для их покупки нужно будет доказать властям свою финансовую надежность. Такой механизм усиления контроля за компаниями разрабатывает Минэкономразвития. Об этом сказано в проекте постановления кабмина во исполнение ФЗ «Об охране окружающей среды» (есть у «Известий»). Планировалось, что закон вступит в силу 1 сентября 2022 года, но срок перенесли на год, чтобы поддержать бизнес в новых экономических условиях, сказали «Известиям» в Минприроды (ведомство курирует этот закон).

Согласно проекту постановления, Минэкономразвития предложило оценивать финансовую устойчивость компаний исходя из размера чистых активов, который будет определяться с учетом параметров приобретаемого объекта и выручки компании за последний год. То есть чем выше стоимость приобретаемого объекта, которая учитывает его площадь и срок эксплуатации, тем выше должен быть размер чистых активов компании. Например, опасный объект стоит от 100 млн до 1 млрд рублей, его площадь — до 200 га, а срок эксплуатации — до 30 лет. Чтобы купить его, у компании должно быть не меньше 300 млн рублей чистых активов, следует из документа.

Непокупность
Склад готовой продукции на предприятии по добыче энергетического и коксующегося угля "Черниговец", входящего в состав холдинговой компании "Сибирский деловой союз"
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Размер чистых активов будут определять с учетом выручки за последние три года. Предполагается, что в порядке расчета учтут и коэффициенты текущей ликвидности, рентабельности и долговой нагрузки. Финансовую надежность для получения разрешения на покупку опасных объектов бизнес должен будет подтвердить Минфину, указано в документе.

С ужесточением требований более половины российских компаний не смогут приобрести опасные объекты, считает директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов дал более категоричную оценку. По его мнению, претендовать на покупку опасной инфраструктуры сможет лишь около 20 тыс. наиболее финансово обеспеченных компаний из примерно 230 тыс. предприятий в стране.

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Впрочем, по мнению директора центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгия Остапковича, в сферах промышленной деятельности, представляющей опасность для экологии, и не должно быть много игроков: таким бизнесом должны заниматься лишь самые надежные и опытные компании.

— Мы предложили критерии финансовой обеспеченности компаний, чтобы создать минимальный фильтр для инвесторов в опасные для экологии производственные объекты. То есть инвестиции должны быть ответственные, когда речь идет об экологии, жизни и здоровье людей. Государство должно быть уверено, что у нового пользователя такого объекта достаточно средств для обеспечения экологической безопасности, чтобы истории, подобные усольскому «Химпрому» и Байкальскому ЦБК, больше не повторялись, — прокомментировал «Известиям» меру первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

В Минфине «Известиям» сказали, что предложения об анализе размера чистых активов компаний не поступали. Редакция направила запрос в Росприроднадзор.

Законные действия

Новая инициатива властей — логичное продолжение «усольского закона», который обязывает владельцев компаний за пять лет до конца эксплуатации объектов разработать план по ликвидации ущерба окружающей среде, отметил председатель общественного совета Минприроды Александр Закондырин.

То, что такая мера необходима, стало очевидно в ходе ликвидации промышленной площадки обанкротившегося комбината «Усольхимпром» в городе Усолье-Сибирское. Там в 2018 году обнаружили залежи опасных отходов. Как писали «Известия», предприятие работало с 1936 года, его производственная деятельность была прекращена в 2010 году. Компания обанкротилась и не выполнила свои обязательства по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а собственники покинули страну. В итоге работы по вывозу отходов и рекультивации местности пришлось проводить за счет бюджета. Росприроднадзор оценивал ущерб экологии от объекта в 1 млрд рублей.

Непокупность
На территории бывшего предприятия «Усольхимпром» в городе Усолье-Сибирском

На территории бывшего предприятия «Усольхимпром» в городе Усолье-Сибирском

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В «РТ-Инвест» «Известиям» сказали, что поддерживают предложенную Минэкономразвития меру. В компании уверены, что нововведение значительно повысит уровень ответственности бизнеса. При этом проверка юридических лиц должна быть точно регламентирована, а процедура проходить в установленные сроки — это позволит усилить контроль за реализацией проектов и снизит антропогенное воздействие на окружающую среду, заключили в «РТ-Инвесте».

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— Теперь экологический и финансовый аспекты синхронизируются и принцип «загрязнитель платит» заработает на опережение. Да, выполнение комплекса природоохранных мероприятий требует существенных финансовых вложений, но c точки зрения ESG такой критерий проверки устойчивости предприятия вполне логичен. В конечном счете выиграют от этого нововведения все стороны — и население, и государство, и добросовестный бизнес, — согласен член координационного совета «Деловой России» Александр Кобенко.

Предложенный Минэкономразвития подход верный, и его стоило бы распространить не только на опасные объекты, но и на все стратегические, социально значимые организации (например, больницы), а также на фирмы, получающие бюджетные средства в любой форме, считает руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Борис Федосимов.

Защита экологии

Бывшие промышленные предприятия до сих пор отравляют окружающую среду и негативно влияют на здоровье граждан, считает гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Сейчас в Государственном реестре объектов накопленного вреда окружающей среде числится 502 объекта, но по факту их больше, сказал он «Известиям».

По данным Росприроднадзора, сейчас в РФ числится порядка 30 брошенных предприятий, похожих на «Усольхимпром». Это самые разные бывшие промышленные площадки: химические и металлургические заводы, горно-обогатительные предприятия, объекты ЖКХ, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности, отметил Александр Закондырин.

Непокупность
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ на территории бывшего предприятия «Усольхимпром» в городе Усолье-Сибирском

Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ на территории бывшего предприятия «Усольхимпром» в городе Усолье-Сибирском

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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По словам советника по устойчивому развитию Всемирного фонда дикой природы Михаила Бабенко, оценка экономического и финансового состояния компании, которая претендует на покупку таких активов, — дискуссионная мера.

— В нынешней турбулентной ситуации отсутствие задолженности, размеры активов, выручка за последние годы и рентабельность могут значительно меняться, — отметил он.

Поэтому сейчас никто не может гарантировать, что после приобретения активов с обременением в виде накопленного ущерба компания, получив прибыль, не выведет их и сознательно не обанкротится, добавил Михаил Бабенко.

Дополнительной эффективной мерой повышения ответственности бизнеса может стать механизм страхования экологической ответственности, сказал «Известиям» зампредседателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин. Страхование позволит обеспечить финансирование работ по ликвидации накопленного экологического ущерба даже в случае, если собственники предприятия будут объявлены банкротами или не найдут достаточно средств для проведения работ, заключил он.

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