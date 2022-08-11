Непокупность: больше половины компаний лишат доступа к опасным объектам

Больше чем половине российских компаний могут запретить приобретать опасные промышленные объекты . Для таких сделок нужно будет доказать властям свою финансовую надежность. Механизм усиления контроля разрабатывает Минэкономразвития, сказано в проекте постановления кабмина. Для получения разрешения нужно будет подтвердить необходимый размер чистых активов, который будет определяться с учетом параметров приобретаемого объекта, и выручку компании за последний год. Мера позволит избежать ситуаций, подобных случаям с усольским «Химпромом» и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, когда опасные объекты остались заброшенными после банкротства владельцев, сказал «Известиям» первый замглавы ведомства Илья Торосов.

Финансовый зачет

В России могут усложнить доступ бизнеса к опасным для экологии промышленным объектам, например угольным шахтам, химкомбинатам и подобным. Для их покупки нужно будет доказать властям свою финансовую надежность . Такой механизм усиления контроля за компаниями разрабатывает Минэкономразвития . Об этом сказано в проекте постановления кабмина во исполнение ФЗ «Об охране окружающей среды» (есть у «Известий»). Планировалось, что закон вступит в силу 1 сентября 2022 года, но срок перенесли на год, чтобы поддержать бизнес в новых экономических условиях, сказали «Известиям» в Минприроды (ведомство курирует этот закон).

Согласно проекту постановления, Минэкономразвития предложило оценивать финансовую устойчивость компаний исходя из размера чистых активов , который будет определяться с учетом параметров приобретаемого объекта и выручки компании за последний год. То есть чем выше стоимость приобретаемого объекта, которая учитывает его площадь и срок эксплуатации, тем выше должен быть размер чистых активов компании . Например, опасный объект стоит от 100 млн до 1 млрд рублей, его площадь — до 200 га, а срок эксплуатации — до 30 лет. Чтобы купить его, у компании должно быть не меньше 300 млн рублей чистых активов, следует из документа.

Непокупность Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Размер чистых активов будут определять с учетом выручки за последние три года . Предполагается, что в порядке расчета учтут и коэффициенты текущей ликвидности, рентабельности и долговой нагрузки. Финансовую надежность для получения разрешения на покупку опасных объектов бизнес должен будет подтвердить Минфину , указано в документе.

С ужесточением требований более половины российских компаний не смогут приобрести опасные объекты , считает директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов дал более категоричную оценку . По его мнению, претендовать на покупку опасной инфраструктуры сможет лишь около 20 тыс. наиболее финансово обеспеченных компаний из примерно 230 тыс. предприятий в стране .

Впрочем, по мнению директора центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгия Остапковича, в сферах промышленной деятельности, представляющей опасность для экологии, и не должно быть много игроков: таким бизнесом должны заниматься лишь самые надежные и опытные компании .

— Мы предложили критерии финансовой обеспеченности компаний, чтобы создать минимальный фильтр для инвесторов в опасные для экологии производственные объекты. То есть инвестиции должны быть ответственные, когда речь идет об экологии, жизни и здоровье людей. Государство должно быть уверено, что у нового пользователя такого объекта достаточно средств для обеспечения экологической безопасности, чтобы истории, подобные усольскому «Химпрому» и Байкальскому ЦБК, больше не повторялись , — прокомментировал «Известиям» меру первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

В Минфине «Известиям» сказали, что предложения об анализе размера чистых активов компаний не поступали. Редакция направила запрос в Росприроднадзор.

Законные действия

Новая инициатива властей — л огичное продолжение «усольского закона», который обязывает владельцев компаний за пять лет до конца эксплуатации объектов разработать план по ликвидации ущерба окружающей среде , отметил председатель общественного совета Минприроды Александр Закондырин.

То, что такая мера необходима, стало очевидно в ходе ликвидации промышленной площадки обанкротившегося комбината «Усольхимпром» в городе Усолье-Сибирское. Там в 2018 году обнаружили залежи опасных отходов. Как писали «Известия», предприятие работало с 1936 года, его производственная деятельность была прекращена в 2010 году. Компания обанкротилась и не выполнила свои обязательства по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а собственники покинули страну. В итоге работы по вывозу отходов и рекультивации местности пришлось проводить за счет бюджета. Росприроднадзор оценивал ущерб экологии от объекта в 1 млрд рублей.

Непокупность На территории бывшего предприятия «Усольхимпром» в городе Усолье-Сибирском Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В «РТ-Инвест» «Известиям» сказали, что поддерживают предложенную Минэкономразвития меру. В компании уверены, что нововведение значительно повысит уровень ответственности бизнеса. При этом проверка юридических лиц должна быть точно регламентирована, а процедура проходить в установленные сроки — это позволит усилить контроль за реализацией проектов и снизит антропогенное воздействие на окружающую среду, заключили в «РТ-Инвесте».

— Теперь экологический и финансовый аспекты синхронизируются и принцип «загрязнитель платит» заработает на опережение . Да, выполнение комплекса природоохранных мероприятий требует существенных финансовых вложений, но c точки зрения ESG такой критерий проверки устойчивости предприятия вполне логичен. В конечном счете выиграют от этого нововведения все стороны — и население, и государство, и добросовестный бизнес, — согласен член координационного совета «Деловой России» Александр Кобенко.

Предложенный Минэкономразвития подход верный, и его стоило бы распространить не только на опасные объекты, но и на все стратегические, социально значимые организации (например, больницы), а также на фирмы, получающие бюджетные средства в любой форме, считает руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Борис Федосимов.

Защита экологии

Бывшие промышленные предприятия до сих пор отравляют окружающую среду и негативно влияют на здоровье граждан, считает гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Сейчас в Государственном реестре объектов накопленного вреда окружающей среде числится 502 объекта, но по факту их больше, сказал он «Известиям».

По данным Росприроднадзора, сейчас в РФ числится порядка 30 брошенных предприятий, похожих на «Усольхимпром» . Это самые разные бывшие промышленные площадки: химические и металлургические заводы, горно-обогатительные предприятия, объекты ЖКХ, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности, отметил Александр Закондырин.

Непокупность Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ на территории бывшего предприятия «Усольхимпром» в городе Усолье-Сибирском Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По словам советника по устойчивому развитию Всемирного фонда дикой природы Михаила Бабенко, оценка экономического и финансового состояния компании, которая претендует на покупку таких активов, — дискуссионная мера.

— В нынешней турбулентной ситуации отсутствие задолженности, размеры активов, выручка за последние годы и рентабельность могут значительно меняться, — отметил он.

Поэтому сейчас никто не может гарантировать, что после приобретения активов с обременением в виде накопленного ущерба компания, получив прибыль, не выведет их и сознательно не обанкротится, добавил Михаил Бабенко.