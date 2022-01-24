Чистота потребления: в 2022-м в России уничтожат 25 опасных объектов

К концу 2022 года в России должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов, сообщили «Известиям» в Минприроды. Там добавили, что в прошлом году были устранены 12 «захоронений отходов» и восемь наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. При этом всего в РФ выявлено около 2 тыс. «ядовитых» территорий. Как рассказала «Известиям» вице-премьер Виктория Абрамченко, к концу 2023 года планируется ликвидировать 191 свалку и 88 других опасных объектов.

Чистота потребления Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Сергей Коньков

Чистые перспективы

По итогам проведенной в регионах инвентаризации было выявлено около 2 тыс. объектов с признаками накопленного вреда окружающей среде (НВОС), сообщили «Известиям» в Минприроды. Там отметили, что наибольшее число таких мест обнаружено в Ставропольском крае (262 объекта).

— В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2021 году выполнялись работы по ликвидации 22 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и 31 несанкционированной свалки в границах городов в 30 субъектах. Завершены работы по ликвидации 12 свалок и восьми наиболее опасных объектов, в том числе крупнейшей свалки в городе Челябинске, а также трех полигонов в Московской области «Слизнево», «Вальцово», «Царево», — подчеркнули в ведомстве.

Там также сообщили, что в 2022 году проводятся работы по ликвидации 19 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) и 45 несанкционированных свалок в границах городов в 34 субъектах.

— Среди них такие значимые объекты, как полигон «Ядрово» в Московской области, Самосыровский полигон в Казани, а также свалка в Центральном административном округе города Омска. По итогам дополнительного отбора к ликвидируемым объектам в 2022 году добавятся еще 28 свалок и семь наиболее опасных объектов, сейчас проекты находятся на стартовой позиции, — пояснили в министерстве.

Чистота потребления Полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» в Московской области Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

В ведомстве заверили, что в конце этого года должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов. В их числе крупная свалка на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода, а также четыре полигона в Московской области («Часцы», «Съяново», «Каурцево», «Парфеново»). Также в этому году будет начата работа по ликвидации накопленного вреда на территории полигона «Красный Бор» в Ленинградской области. В Минприроды отметили, что для реализации проекта «Чистая страна» планируется дополнительно отобрать еще 104 мероприятия по уборке несанкционированных свалок в городах. Кроме того, к концу 2022 года должна быть разработана документация по ликвидации накопленного вреда на территории Усолье-Сибирского.

Первостепенное значение

О «генеральной уборке» страны «Известиям» рассказала и вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Эффект от этой работы по ликвидации объектов на суше и на море прост и понятен — чистая страна. В рамках нацпроекта «Экология» мы уже к концу 2023 года ликвидируем 191 свалку и 88 других объектов, включая наиболее сложные, например полигон опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области и заброшенный комбинат на Байкале. Мы исключим влияние таких горячих точек на качество жизни и здоровье граждан и на окружающую среду, — заверила зампред правительства.

Чистота потребления Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Константин Кокошкин

Виктория Абрамченко также подчеркнула, что на приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда по поручению президента выделено 20 млрд рублей. «Те же несанкционированные свалки должны стать забытым прошлым, нужно сформировать новую культуру обращения с отходами и создавать безопасные, современные объекты обращения с ТКО», — резюмировала вице-премьер.

Справка «Известий» Ранее «Известия» писали о поручении вице-премьера Виктории Абрамченко, согласно которому регионы должны были определить наиболее опасные для окружающей среды места, подлежащие первостепенной ликвидации. Это позволит провести учет «ядовитых территорий» и оперативно включить их в реестр накопленного вреда, отмечали в аппарате зампреда кабмина. К критериям оценки таких земель относится установление объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности. В число критериев также входят учет возможности загрязнения водных объектов и наличие на территориях опасных веществ, указанных в международных договорах с участием России. Кроме того, оценивается количество населения, проживающее там. В перечень входит площадь земельных и водных ресурсов, на которых расположен объект накопленного вреда. Все эти показатели предусмотрены федеральным законом «Об охране окружающей среды».

Между тем, в Российском экологическом обществе (РЭО) перечислили сложности при проведении такого рода работ. Так, глава РЭО Рашид Исмаилов рассказал «Известиям» о том, что в регионах не хватает бюджетов на эксплуатацию уже рекультивированных объектов.

— Кроме того, отсутствуют единые подходы у заказчиков при формировании техзаданий на ликвидацию, нужна обобщенная практика применения технологий по рекультивации. Нужны единые типовые технологические решения и четкие строительные нормы и правила по рекультивации, — пояснил специалист.

Региональный уровень

Больше всего накопленного вреда сконцентрировано в крупных густонаселенных городах с развитой промышленностью, отметили в Минприроды. «Известия» направили запросы в профильные ведомства всех регионов России, где есть города-миллионники. В субъектах, впрочем, заверили в постепенном решении проблем.

Так, в Волгоградской области напомнили, что в 2014 году в регионе было порядка 700 свалок. «В результате взаимодействия с органами местного самоуправления на сегодняшний день ликвидировано 108 поселковых и межселенческих свалок, еще по 518 изданы акты о запрете эксплуатации», — сообщили «Известиям» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

В министерстве природопользования и экологии Башкирии «Известиям» рассказали о шести таких объектах и сообщили о выделении федеральным центром субсидии на ликвидацию свалки в городе Баймак на 2022-2023 годы. В Татарстане «Известиям» перечислили семь таких объектов и отметили, что работа по рекультивации некоторых из них уже начата.

Чистота потребления Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Сергей Коньков

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области рассказали лишь об одном объекте, включенном в реестр — свалке отходов, расположенной в границах города Барабинска. Еще по одной свалке (в Калининском районе Новосибирска) только готовятся документы для признания ее «ядовитой». В профильном департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области рассказали о планах ликвидации трех территорий до 2024 года. А вот в Пермском крае признались, что в 2022 году ликвидация «ядовитых территорий» и вовсе не планируется.

На территории Красноярского края 25 ОНВОС — крупные промышленные полигоны и полигоны ТКО. В федеральное ведомство уже поданы заявки по включению четырех объектов в перечень для ликвидации, заверили «Известия» в министерстве экологии и рационального природопользования края. Там также добавили, что по десяти точкам только планируется провести работу по определению негативного вреда и по результатам наблюдений будут приняты решения.

Напомним, что 17 января этого года президент поручил до конца 2023 года убрать не менее 111 несанкционированных свалок в городах, включенных в федеральный проект «Чистая страна».