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Одноразовая акция: в РФ оценят последствия запрета части пластика  

В стране могут отказаться от полиэтиленовых пакетов, ватных палочек и крышек для кофе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Одноразовая акция: в РФ оценят последствия запрета части пластика  
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2022-01-13 13:55:51
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Россия и другие участники ЕАЭС оценят возможность запрета производства и ввоза в страну пластиковых одноразовых изделий, в том числе пакетов. Минпромторг разослал техническое задание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в профильные ассоциации на согласование. «Известия» ознакомились с документом. Власти хотят узнать, насколько эффективным может быть ограничение и для каких товаров. Предстоит оценить и сложности, с которыми в теории может столкнуться страна. Аналогичное исследование проведут страны ЕАЭС — это одна из стратегических задач союза до 2025 года.

Исследовать запрет

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О том, что ЕЭК подготовил проект техзадания для исследования вопроса о поэтапном запрете производства и ввоза в страны — участницы ЕАЭС одноразовой пластиковой продукции, сказано в документах Минпромторга. Речь идет о подготовке социально-экономического анализа, который позволит понять, целесообразны ли такие меры. Страны — участницы ЕАЭС закрепили стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года. Изучение этого ограничения — одна из целей исследования, отметили специалисты Минпромторга в документах.

Согласно проекту техзадания, производство и потребление одноразовых полимерных изделий — часть глобальной повестки, одно из приоритетных направлений. Многие страны, к примеру, государства ЕС и Китай, проводят целенаправленную политику в этой области. С начала 2021 года в Европе действует запрет на производство и продажу столовых приборов из пластика, ватных палочек и других товаров. С 2020 года Китай ограничил использование в ресторанах одноразовых соломинок, с начала 2022 года страна планирует вводить в городах запрет на неразлагаемые пакеты, говорится в документе.

Одноразовая акция
трубочки
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Страны ЕАЭС хотят понять, как отходы из полимерных товаров влияют на здоровье человека, окружающую среду. Какие одноразовые товары сложно собрать и переработать, каким образом их постепенно ограничить, что можно использовать в качестве альтернатив. Ведь часть можно заменить многоразовой тарой и упаковкой. Из документов следует: полученные данные чиновники могут использовать при разработке законодательства о введении поэтапного запрета одноразовой продукции, а также — чтобы стимулировать производителей к переходу на упаковку из другого сырья. Плюс разработать меры по организации раздельного сбора отходов полимерных изделий.

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Эти предметы невозможно переработать или утилизировать

Само исследование планируется начать в апреле этого года и завершить в июне 2023-го, его разработка будет стоить 9,7 млн рублей, следует из техзадания.

Полученные в исследовании оценки позволят сделать выводы о целесообразности введения поэтапного запрета на ввоз и производство отдельных видов полимерных изделий одноразового использования, отметили в ЕЭК. Там добавили, что некоторые страны ЕАЭС уже приняли запретительные меры на национальном уровне. Например, с этого года в Армении ограничили использование тонких пакетов толщиной менее 50 микрон.

Дорогой вопрос

Одноразовая продукция и упаковка из пластика — это четвертая часть от общего объема выпуска полимерных материалов в РФ, напомнили «Известиям» в Минпромторге. В денежном выражении этот рынок оценивают примерно в 255 млрд рублей в год, он представлен более чем 1 тыс. малых и средних предприятий по стране. На них занято порядка 30 тыс. человек.

Одноразовая акция
пакет
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Во внимание следует принимать не только экологические, но и экономические последствия сокращения или вывода из оборота некоторых одноразовых товаров из пластмасс, заметили в министерстве. Следует прорабатывать всевозможные альтернативы, уверены там.

— Мировая практика показывает, что запреты не являются основным инструментом решения проблемы и далеко не всегда бывают эффективны с точки зрения снижения нагрузки на окружающую среду. В докладе ООН «Одноразовый пластик: путь к устойчивому развитию» рассмотрено более 140 законодательных инициатив, направленных на борьбу с загрязнением окружающей среды пластиковыми пакетами. Этот опыт будет учтен при разработке решения, — сказали в Минпромторге.

Весной 2021 года в России начали подготовку поправок в законодательство, которые позволят ограничить производство части пластиковых изделий. Об этом говорила вице-премьер Виктория Абрамченко. Это ватные палочки, пластиковая посуда и другие наименования.


Запрет на некоторые одноразовые предметы абсолютно оправдан, сказал «Известиям» гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Большинство видов пластиковой упаковки не только не перерабатывается, но даже не отбирается на сортировочных линиях, утверждают крупные региональные операторы. А половина всей пластиковой упаковки изначально не предполагает вторичного цикла жизни.

Одноразовая акция
Переработка пластиковых крышек на заводе вторичных полимеров

Переработка пластиковых крышек на заводе вторичных полимеров

Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В прошлом году РЭО подготовил перечень из 28 предметов, от которых стоит отказаться в пользу более экологичных альтернатив. Мы отправили его на согласование в Минпромторг и Минприроды в качестве предложения, — сказал Денис Буцаев. — Среди них ватные палочки, упаковка для яиц из полистирола, пластиковые стаканчики, крышки для бумажных стаканчиков из полистирола и другое.

В Союзе переработчиков пластмасс не поддержали обсуждаемый запрет, сказал «Известиям» вице-президент организации Всеволод Абрамов. Пластиковая посуда появилась не случайно, а одновременно с системой одноразового питания. Альтернативы такой упаковке сейчас нет, добавил эксперт, она более экологична для готовой еды, чем дерево или бумага. Аналогичная ситуация и в медицинской отрасли, где активно используют пластик. Но его запрет не рассматривают, подчеркнул Всеволод Абрамов.

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