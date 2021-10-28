Отходный ряд: сахалинцы стали лидерами по количеству выброшенного мусора
В среднем каждый россиянин выбросил чуть более 450 кг бытовых отходов в год, рассчитали специалисты FinExpertiza, проанализировав данные Росстата за 2020 год. «Известия» ознакомились с исследованием. В нем указано, что максимум мусора на человека приходится в Сахалинской области — 1,2 т. Далее следуют Тульская область и Севастополь, где, согласно расчетам, каждый житель производит по 1 т отходов ежегодно. Также в первую пятерку рейтинга вошли Магаданская область (почти 957 кг) и Ингушетия (937 кг). При этом в целом по стране есть позитивная тенденция: в последние годы общий объем мусора в РФ сокращается.
Полтонны на душу
В среднем каждый россиянин в 2020 году выкинул 453,4 кг мусора. Этот показатель на 2,4% меньше, чем в 2019 году — 464,7 кг на человека, следует из исследования FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия». Компания подготовила рейтинг регионов на основе данных Росстата о вывезенных твердых коммунальных отходах (ТКО) с территорий городских поселений. Специалисты учитывали мусор, который транспортировали с контейнерных площадок жилых кварталов, офисов и домов частного сектора.
Лидерами по количеству выброшенного мусора стали сахалинцы: в среднем житель региона произвел 1,2 т отходов. Затем идут Тульская область и Севастополь с показателями по 1 т, Магаданская область с почти 957 кг и Ингушетия с 937 кг. В 2019 году почти все перечисленные регионы были на первых строчках в рейтинге, новичком в топе-5 нем стала лишь Ингушетия. «Известия» направили запросы в правительства субъектов.
В пресс-службе правительства Тульской области «Известиям» представили свои расчеты по отходам на одного жителя области. По данным местного министерства природы, в 2020 году в регионе образовано 836 тыс. т твердых коммунальных отходов, из них 578 тыс. т ТКО — из жилых помещений. В итоге на одного жителя получается 400 кг отходов.
На показатели Севастополя также влияют приезжающие в регион туристы, отметили в компании.
По расчетам аналитиков, меньше всего мусора выбросили граждане Чечни, в среднем на душу городского населения в регионе пришлось почти 201 кг отходов. Также нижние строчки рейтинга заняли Марий Эл с показателем 202 кг, Чувашия — 239 кг, Волгоградская область — 264,7 кг и Челябинская область — 276,6 кг.
— Накопление бытового мусора в российских регионах, помимо очевидной взаимосвязи с численностью населения, статистически связано с уровнем доходов и расходов жителей, а также с безработицей, — сказала «Известиям» президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — Чем обеспеченнее местное население, тем больше его траты, и чем выше занятость, как правило, тем больше ТКО образуется на конкретной территории. Иначе говоря, количество мусора зависит от благосостояния людей и уровня потребления.
Важно, чтобы рост доходов населения не сопровождался линейным увеличением и общей массы отходов, ведь переработать весь объем ТКО не удается даже странам с развитой мусорной отраслью, подчеркнула эксперт.
России вслед за передовыми экономиками предстоит пересматривать модель производства и потребления товаров массового спроса, отметила Елена Трубникова. Например, для российских магазинов характерны многослойные упаковки, а с ростом онлайн-торговли в городах количество разного рода обертки стало еще больше. Либо к доставляемой еде обычно прилагают комплект одноразовых столовых приборов. Разумное сокращение ненужного потребителю пластика может существенно снизить производство мусора в городах без ущерба для потребительских качеств товаров, уверена эксперт.
Мусор один, трактовки разные
За 2020 год в российских городах было сгенерировано 49,6 млн т отходов, что на 2,5% меньше аналогичного показателя 2019 года, следует из исследования FinExpertiza. В итоге объем мусора прошлого года стал минимальным за последние пять лет. В 2016 году он составлял 52,4 млн т.
В 2020 году на фоне коронавирусного кризиса и пандемических ограничений потребление со стороны населения снизилось, это привело и к сокращению количества мусора, заметили в компании. Впрочем, на образование отходов влияет и структура потребления и производства потребительских товаров. К примеру, один и тот же товар может быть завернут в однослойную или многослойную упаковку и оставшаяся после потребления этого товара масса мусора будет разной, подчеркнули в компании.
По данным Российского экологического оператора, на душу населения в 2020 году пришлось 400 кг мусора, сказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. Объем отходов в целом по стране за прошлый год в компании оценили в 59,7 млн т. Из них 36% приходится на бумагу и картон, 5% — на полимеры, по 3% — на металлы, стекло и текстиль. Остальной мусор — резина и древесные отходы. Эксперт сомневается, что объем отходов в прошлом году сократился. С началом пандемии активно развивалась доставка товаров, и это провоцировало большее количество упаковки и отходов, чем обычно.
Денис Буцаев отметил, что сейчас в России есть несколько форм учета мусора, но в итоге нет точных данных по ним. С уверенностью сказать, как изменилось количество отходов можно будет тогда, когда на всех объектах обращения с ТКО будут стоять инструменты весового контроля, заключил эксперт.
Оценить данные исследования проблематично без морфологии отходов по регионам, сказала «Известиям» руководитель экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская. Территории, на которых преобладает городское население, значительно больше генерируют пластиковой упаковки, и она легче. При этом сельские и менее обеспеченные регионы создают больше пищевого мусора.