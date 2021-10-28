Отходный ряд: сахалинцы стали лидерами по количеству выброшенного мусора

В среднем каждый россиянин выбросил чуть более 450 кг бытовых отходов в год , рассчитали специалисты FinExpertiza, проанализировав данные Росстата за 2020 год. «Известия» ознакомились с исследованием. В нем указано, что максимум мусора на человека приходится в Сахалинской области — 1,2 т. Далее следуют Тульская область и Севастополь, где, согласно расчетам, каждый житель производит по 1 т отходов ежегодно. Также в первую пятерку рейтинга вошли Магаданская область (почти 957 кг) и Ингушетия (937 кг). При этом в целом по стране есть позитивная тенденция: в последние годы общий объем мусора в РФ сокращается.

Полтонны на душу

В среднем каждый россиянин в 2020 году выкинул 453,4 кг мусора . Этот показатель на 2,4% меньше, чем в 2019 году — 464,7 кг на человека, следует из исследования FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия». Компания подготовила рейтинг регионов на основе данных Росстата о вывезенных твердых коммунальных отходах (ТКО) с территорий городских поселений. Специалисты учитывали мусор, который транспортировали с контейнерных площадок жилых кварталов, офисов и домов частного сектора.

Лидерами по количеству выброшенного мусора стали сахалинцы: в среднем житель региона произвел 1,2 т отходов. Затем идут Тульская область и Севастополь с показателями по 1 т, Магаданская область с почти 957 кг и Ингушетия с 937 кг . В 2019 году почти все перечисленные регионы были на первых строчках в рейтинге, новичком в топе-5 нем стала лишь Ингушетия. «Известия» направили запросы в правительства субъектов.

В пресс-службе правительства Тульской области «Известиям» представили свои расчеты по отходам на одного жителя области. По данным местного министерства природы, в 2020 году в регионе образовано 836 тыс. т твердых коммунальных отходов, из них 578 тыс. т ТКО — из жилых помещений. В итоге на одного жителя получается 400 кг отходов.

Отходный ряд Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На показатели Севастополя также влияют приезжающие в регион туристы, отметили в компании.

По расчетам аналитиков, меньше всего мусора выбросили граждане Чечни, в среднем на душу городского населения в регионе пришлось почти 201 кг отходов . Также нижние строчки рейтинга заняли Марий Эл с показателем 202 кг, Чувашия — 239 кг, Волгоградская область — 264,7 кг и Челябинская область — 276,6 кг.

— Накопление бытового мусора в российских регионах, помимо очевидной взаимосвязи с численностью населения, статистически связано с уровнем доходов и расходов жителей, а также с безработицей, — сказала «Известиям» президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — Чем обеспеченнее местное население, тем больше его траты, и чем выше занятость, как правило, тем больше ТКО образуется на конкретной территории . Иначе говоря, количество мусора зависит от благосостояния людей и уровня потребления.

Важно, чтобы рост доходов населения не сопровождался линейным увеличением и общей массы отходов, ведь переработать весь объем ТКО не удается даже странам с развитой мусорной отраслью, подчеркнула эксперт.

России вслед за передовыми экономиками предстоит пересматривать модель производства и потребления товаров массового спроса, отметила Елена Трубникова. Например, для российских магазинов характерны многослойные упаковки, а с ростом онлайн-торговли в городах количество разного рода обертки стало еще больше. Либо к доставляемой еде обычно прилагают комплект одноразовых столовых приборов. Разумное сокращение ненужного потребителю пластика может существенно снизить производство мусора в городах без ущерба для потребительских качеств товаров, уверена эксперт.

Мусор один, трактовки разные

За 2020 год в российских городах было сгенерировано 49,6 млн т отходов, что на 2,5% меньше аналогичного показателя 2019 года, следует из исследования FinExpertiza. В итоге объем мусора прошлого года стал минимальным за последние пять лет. В 2016 году он составлял 52,4 млн т.

В 2020 году на фоне коронавирусного кризиса и пандемических ограничений потребление со стороны населения снизилось, это привело и к сокращению количества мусора , заметили в компании. Впрочем, на образование отходов влияет и структура потребления и производства потребительских товаров. К примеру, один и тот же товар может быть завернут в однослойную или многослойную упаковку и оставшаяся после потребления этого товара масса мусора будет разной, подчеркнули в компании.

По данным Российского экологического оператора, на душу населения в 2020 году пришлось 400 кг мусора , сказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. Объем отходов в целом по стране за прошлый год в компании оценили в 59,7 млн т. Из них 36% приходится на бумагу и картон, 5% — на полимеры, по 3% — на металлы, стекло и текстиль. Остальной мусор — резина и древесные отходы. Эксперт сомневается, что объем отходов в прошлом году сократился. С началом пандемии активно развивалась доставка товаров, и это провоцировало большее количество упаковки и отходов, чем обычно.

Отходный ряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Денис Буцаев отметил, что сейчас в России есть несколько форм учета мусора, но в итоге нет точных данных по ним. С уверенностью сказать, как изменилось количество отходов можно будет тогда, когда на всех объектах обращения с ТКО будут стоять инструменты весового контроля, заключил эксперт.