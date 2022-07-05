Москва промышленная: в городе на треть подскочили инвестиции в индустрию

Уже несколько месяцев Россия, как и весь мир, живет в условиях новой реальности — трансформация затронула все аспекты жизни. Бизнес и промышленность не стали исключением: теперь перед ними стоят еще более серьезные вызовы. В ситуации сужающегося спроса предприниматели и заводы должны обеспечить покупателей товарами. Об этом 4 июля говорили участники сессии «Инвестиции в промышленность: окно возможностей для российского бизнеса» на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Российская столица активно включилась в этот процесс обновления: инвестиции в промышленность за первый квартал подскочили на треть, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новый ритм

Россия не первый раз в своей истории сталкивается с турбулентностью, но события последних четырех месяцев вызывают более глубокие трансформации. Об этом на сессии «Инвестиции в промышленность: окно возможностей для российского бизнеса», прошедшей в рамках выставки «Иннопром», заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак. И речь, по его мнению, идет не только о политических изменениях. По сути, говорить можно об окончании эпохи капитализма — это свершившийся факт, считает заместитель министра. Схожие мысли уже высказывались как российскими, так и иностранными лидерами — например, в Давосе и на Валдае.

Конечно, в новых обстоятельствах будут появляться и новые формы управления, производства — например, будет развиваться цифровая экономика. Ситуация обостряется тем, что бизнес сегодня фиксирует сужение спроса: предпочтения потребителей меняются. Роль промышленных предприятий становится другой: теперь они должны стать более гибкими и активными. Это характерно не только для России, но и для всего мира, подчеркнул замглавы Минпромторга.

— Главное — сохранять спокойствие и выстраивать то, что бы мы хотели видеть дальше, — добавил он.

москва промышленная НПП «Доза», столичный производитель оборудования радиационного контроля Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Активное участие в процессе этой трансформации принимает столица РФ. Россия меняется очень стремительно: что-то разрушается, а что-то создается заново, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, выступая на сессии.

— Мы находимся в том периоде времени, когда актуально проводить исторические аналогии, — добавил он. — Если обратиться к новейшей истории, то станет ясно: спокойно России никогда не было. Иногда мы находились в состоянии веры, что у нас есть партнеры и друзья, потом оно проходило, и всё возвращалось на круги своя. Президент страны Владимир Путин очень правильно сказал на Петербургском международном экономическом форуме: надо инвестировать в РФ, надо смотреть на своих и понимать, что нашими союзниками выступают только армия и флот.

Страна находится в ситуации, когда «пятилетку нужно делать за более короткий период», уверен он. История с планированием и выделением приоритетов экономики уже началась и Москва, похоже, вписывается в новый ритм. Так, в первом квартале 2022 года инвестиции столичных промышленников увеличились почти на треть, отметил чиновник. Речь — о предприятиях обрабатывающей индустрии, которые за этот период вложили в экономику Москвы более 30 млрд рублей.

— Раньше был миф: столица — это финансовый и деловой центр, но никак не промышленный. Но сейчас 700 тыс. горожан занято в индустрии, это 3 тыс. предприятий, Москва — один из крупнейших в России рынков сбыта. Сама промышленность меняется, становится более технологичной, теперь вокруг предприятия не надо создавать отдельный город. В одном технопарке может находиться сразу несколько компаний, — рассказал Владислав Овчинский. — В 2021 году объем вложений предприятий обрабатывающей промышленности Москвы составил 151,9 млрд рублей (+29,3% к 2020 году). В первом квартале 2022 года инвестиции столичных промышленников показали положительную динамику: за три месяца они составили 30,7 млрд рублей (+31% к 2021 году).

москва промышленная Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Город активно занимается этим направлением и способствует созданию новых промышленных производств, добавил глава департамента. Столица предоставляет инвесторам налоговые и неналоговые льготы (всего около 20 видов), а также оказывает финансовую поддержку. Например, московское правительство в рамках антикризисных мер поддержки решило сдавать земли в аренду на пять лет по ставке 1 рубль в год. На этих территориях бизнес сможет развивать масштабные инвестиционные проекты.

Среди востребованных антикризисных мер — льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных программ, добавил Владислав Овчинский. Только в марте 2022 года в московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства направили 20 млрд рублей. Поддержку получили инвесторы, которые строят объекты нежилого назначения, а также компании нефинансового сектора.

Также город предоставляет бесплатное профессиональное сопровождение бизнес-процессов в производстве — от помощи в подборе площадки до обработки любых обращений в процессе работы. Этим занимаются специалисты департамента инвестиционной и промышленной политики города добавил чиновник.

Обеспечить спрос

Если же обратить внимание на регионы, которые находятся чуть дальше от центра, стоит упомянуть Челябинскую область, которая традиционно является промышленным регионом. Эту территорию процессы трансформации затронули в большей степени, сказал на сессии заместитель губернатора региона Егор Ковальчук.

— Основной запрос от бизнеса — как малого, так и среднего — уже не дешевые деньги и другие ресурсы, логистика или порядок расчетов. Хотя это факторы тоже важны, — отметил он. — В фокусе внимания предприятий сейчас — обеспечение спроса в будущем. Компании задаются вопросом: каковы гарантии того, что бизнес сегодня сделает серьезные инвестиции, изменит структуру своей деятельности, выпустит продукт, а ситуация не вернется к той, что была в начале или конце 2021 года? Такое уже было в истории. Китайские и европейские партнеры захватывали долю рынка, а инвестиции россиян оставались невостребованными. Такие опасения есть и сейчас.

Если государство даст бизнесу определенные гарантии того, что новая освоенная продукция будет востребована — причем не только во время яркого периода кризиса, но и дальше — это станет более серьезным сигналом для инвестиций в импортозамещение, чем те меры поддержки, которые уже приняты. То есть, такой курс должен стать государственной политикой, причем на долгий срок.

москва промышленная Эндопринт, аддитивные технологии Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

— Мы живем в мире окончательно разрушившихся иллюзий. Уже сейчас их ни у кого не осталось, — поделился своим опытом на сессии «Иннопрома» замглавы Свердловской области Дмитрий Ионин. — Мы полагали, что можно продавать нефть, газ, природные богатства и покупать товары в других странах. Острой необходимости производить их в России у нас не было. Как показала практика, любое дуновение внешнеполитического ветерка сносит эту конструкцию напрочь.

Как раз сейчас «эту конструкцию снесло, и мы живем в категорически ускорившемся времени — весело и быстро», добавил он. Ситуация изменилась и резко увеличилась цена ошибки — именно поэтому в стране сейчас фиксируют тренд на западозамещение, импортовытеснение.

Дмитрий Ионин напомнил, как весной все «подпрыгнули» из-за отсутствия бумаги и попытались вернуться к ее отечественным производителям, которые несколько лет назад притормозили в развитии. Заводы стали останавливаться из-за того, что были не способны на активную конкуренцию либо их это не интересовало. Но сейчас начался иной процесс: замгубернатора отметил, что процент локализации производства в РФ активно отслеживают, это максимально актуальный вопрос. И это, уверен он, безусловное благо для отечественной экономики и промышленности в среднесрочной перспективе.