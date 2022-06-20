Без лишних вопросов: для московских промышленников появится собственный МФЦ

Cтоличные производители получили возможность решать все возникающие у них вопросы в режиме одного окна через Центр поддержки промышленности (ЦПП). В городе уже действует антикризисная горячая линия поддержки промышленных предприятий, запущенная в марте этого года. За время её работы сотни представителей производственного сектора обратились к специалистам департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы с вопросами о действующих мерах поддержки городских предприятий, а также с запросами о помощи в адаптации к работе в новых условиях. Представители бизнеса назвали особенно актуальной поддержку с подбором альтернативных поставщиков. Консультацию по поиску компаний — поставщиков оборудования, комплектующих и материалов за два месяца уже получили свыше 150 московских компаний. В том, как ЦПП изменит подходы к вопросам работы московской промышленности, — разбирались «Известия».

МФЦ для бизнеса

Теперь московские производители смогут обратиться в органы власти по любым интересующим их вопросам через Центр поддержки промышленности. Все услуги будут оказываться в одном месте: от подачи заявления до выдачи решения исполнительного или иного органа. Об этом «Известиям» рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Центр поддержки промышленности можно считать собственным МФЦ, но предназначенным для бизнеса. Он позволит за одно обращение решить проблемы производителей — начиная с вопросов подбора площадки под производство и оформления всех необходимых документов и заканчивая экспортом производимой продукции. Получить поддержку в центре смогут не только представители крупных и средних промышленных предприятий Москвы, но и субъекты малого бизнеса, занятые производственной деятельностью, — пояснил Владислав Овчинский.

Нехватка сырья, комплектующих, недостаток производственных мощностей, кассовые разрывы, проблемы с логистикой — эти и другие вопросы смогут решить через ЦПП московские предприятия, которых сегодня в городе работает более 3 тыс.

С точки зрения поддержки бизнеса во время санкций Москва подаёт пример другим регионам, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

— Появление ЦПП — это очень важная и своевременная мера, которая позволит бизнесу в это непростое время сориентироваться и выстроить новую систему поставок. Москва создаёт максимально комфортные условия для предпринимательского сообщества, которое сейчас находится в небольшом угнетении. Безусловно, этот пример достоин подражания, и надо подобную практику расширять на все регионы страны. Я знаю, что подобные программы уже делают в Подмосковье и стараются реализовать в Татарстане, — отметил депутат.

Госдума, подчеркнул он, также работает над законодательством, которое будет комфортным и лояльным для предпринимателей. Законодатели, по его словам, работают с Центробанком по снижению ставки, чтобы кредитные средства были более доступными. Обеспечение экономической и социальной стабильности через поддержку промышленности и предпринимательства — одна из ключевых задач сегодня, резюмировал Кравченко.

Курский вместо шведского

В частности, департамент промышленности уже помогает устранить последствия разрывов логистических цепочек между московскими производителями и некоторыми иностранными поставщиками, ушедшими из России. Для этого был создан сервис по подбору альтернативных поставщиков. К настоящему моменту к специалистам сервиса за консультацией обратились более 150 московских компаний. Более 60 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 80 сами захотели стать новыми поставщиками для промышленных предприятий столицы.

Постоянные поставщики из-за санкций отказались работать со многими российскими предприятиями, в том числе и с нашей компанией, рассказала гендиректор московской компании «Траяна», производящей конвейерное оборудование, Екатерина Прахова.

— Пришлось срочно искать им альтернативу. Я увидела в интернете баннер сервиса для подбора альтернативных поставщиков, заполнила заявку. Нам нужен был станок для обработки деталей с высоким качеством поверхности и точностью. А также целый список из красок, моторов, датчиков и всего прочего. По станку нам пришёл ответ на следующий день. По второму запросу мы получили целый список поставщиков, которые производят всё это в России либо у которых всё необходимое есть на складе, — поделилась она.

По её словам, сейчас компания выстраивает работу с новыми поставщиками. С кем-то из них договор уже подписан, у кого-то пока заказали только тестовые партии.

— Сервис стал для нас очень полезным. Будем выбирать лучшего поставщика для дальнейшей работы. Сейчас мы ждём краску не из Турции, а из Подмосковья, — добавила Екатерина Прахова.

Московскому производителю фанеры M-Wood специалисты сервиса помогли найти среди отечественных компаний поставщика пневмоцилиндров и комплектующих для станков по лущению шпона, поделился специалист службы снабжения Александр Лебедев.

— Предприятие «Пневмопривод» теперь заменяет нам итальянскую компанию, а вместо подшипников шведского производства мы покупаем те, которые выпускают в Курске, — сообщил он.

Конечно, в России пока производят далеко не все необходимые нашим промышленникам комплектующие и оборудование. И пока концепция импортозамещения только начинает вытеснять концепцию мирового распределения труда, специалисты московского сервиса по подбору альтернативных поставщиков помогают российским компаниям найти необходимые товары не только внутри страны, но и в странах Евразийского экономического союза, а также участвуют в переговорах о возможных поставках.