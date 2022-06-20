Вложения в масштабе: какие инвестпроекты стартуют в Москве

Несмотря на то что сначала пандемия, а затем и санкции несколько замедлили экономические процессы, в Москве продолжается развитие городских территорий и промышленности. Только за последние два месяца столица передала промышленникам пять земельных участков в аренду на пять лет по льготной ставке, сообщили «Известиям» в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики. Произошло это в том числе и благодаря антикризисной поддержке города: сегодня инвесторы могут получить землю в аренду в столице по ставке один рубль в год для реализации проектов в сфере производственной деятельности.

Пять земельных участков выделено под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП) — по созданию кондитерской фабрики, фабрики по изготовлению мукомольных изделий, производственного корпуса для изготовления пожарной техники, предприятия по выпуску контрольно-измерительного оборудования и строительства инженерного корпуса разработчика электронных компонентов для автомобильной отрасли. Реализация проектов позволит создать в городе около 8,5 тыс. рабочих мест.

— В прошлом году город одобрил реализацию 16 масштабных инвестиционных проектов. В столице появятся новые мясоперерабатывающие предприятия, фабрики по производству мебели, технопарки, завод музыкальных инструментов и другие важные объекты. При этом Москве и ее жителям такие проекты дают не только рабочие места, но и необходимую инфраструктуру, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Масштабные инвестиции

Масштабный инвестиционный проект — это механизм, позволяющий развивать работающие в Москве заводы и строить новые. Взамен город без торгов предоставляет в аренду на пять лет земельный участок для строительства. От инвесторов нужна только заявка с описанием концепции, сроков строительства, экономического и социального эффектов. Так они получают территории для работы по упрощенной схеме, город вовлекает в оборот простаивающие участки, а жителей обеспечивают необходимой инфраструктурой. Сейчас в реализации находится более 45 таких проектов.

Механизм МаИПов начал работать в Москве еще в 2015 году по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. Первое решение о предоставлении земли для производственных объектов в таком формате было принято в 2016-м.

В 2021 году в рамках реализации МаИПов город предоставил в аренду без проведения торгов в общей сложности 34 га земли, добавляют в департаменте промышленности. На них инвесторы возведут различные производственные объекты — от заводов до новых технопарков. Общий объем вложений в реализацию этих проектов составит более 15,5 млрд руб­лей, что позволит создать более 3 тыс. новых рабочих мест.

В помощь импортозамещению

В числе решений прошлого года — выделение участков общей площадью порядка 19,5 га в Западном и Зеленоградском административных округах города для строительства объектов различного назначения. Например, на Новоорловской улице столичного района Ново-Переделкино уже возведено мясоперерабатывающее производство — комплекс по производству продуктов питания из мяса.

Комплекс компании «ПК «Элитгрупп Инвест» площадью более 38 тыс. кв. м построен на предоставленном городом без торгов земельном участке в 3,17 га. На новом предприятии создано 300 новых рабочих мест, а объем инвестиций в проект составил около 4 млрд рублей. Дополнительно компании выделен примыкающий земельный участок площадью 2,5 га под строительство второй очереди пищевого кластера — предприятия по производству полуфабрикатов из мяса, площадь которого составит более 16 тыс. кв. м. Планируемый объем инвестиций в новый проект — не менее 1,2 млрд рублей.

В Зеленограде Москва предоставит инвестору земельный участок общей площадью около 36 га для возведения индустриального парка. Там разместят высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов. Участок передадут застройщику без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта. Планируется, что инвестор вложит в проект 14,5 млрд рублей, а также создаст более 1,9 тыс. рабочих мест.

По проекту концерн «Крост» построит производственный комплекс с административными, демонстрационными и торговыми площадями. Там разместятся научно-исследовательские лаборатории, инжиниринговый центр, а также учебный центр и выставочная площадка.

— Именно сейчас наступает время новых возможностей, когда отечественные компании могут полностью вытеснить зарубежные аналоги и обеспечить развитие индустриального производства в России, — считает генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин.

Компания планирует к концу этого года нарастить мощность производства на 30–35% для импортозамещения строительных материалов на российском рынке, обеспечить бесперебойный выпуск новой продукции по ключевым позициям, необходимым строительному комплексу. Также в планах переход в строительной сфере от ручного труда к индустриальному производству, что позволит в разы увеличить скорость возведения объектов, снизить себестоимость и уменьшить число рабочих на стройках.

Кроме того, в Зеленограде компания «СЗ ФСК «Север», которая является частью ГК ФСК, создаст еще один промышленно-строительный комплекс, общая площадь которого составит 80 тыс. кв. м. Там появится сразу несколько предприятий, где смогут работать 660 человек. Например, по выпуску внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства.

В рамках антикризисных мер поддержки инвесторы, которые возводят объекты нежилого назначения в столице, могут получить льготные кредиты, напомнили в департаменте. На эти цели город выделил Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 млрд рублей. Аналогичную сумму фонд получил на поддержку льготного кредитования промышленников.

Тренды в подходах

Такие проекты, как МаИПы, очень помогают предпринимателям, особенно они актуальны сейчас, в период санкций, считает член совета московского отделения «Опоры России» Юрий Савелов.

— Москва выделила землю под МаИПы, город сам туда проводит коммуникации, а потом на льготных условиях сдает их предпринимателям. В итоге выгодно и городу, и бизнесу. Уже есть такие проекты, они работают. Причем упор при выборе кандидата — это же в рамках конкурса всё — идет на импортозамещающие производства. Город создает так рабочие места, поддерживает отечественного производителя. А бизнес может получить льготную землю и кредиты на модернизацию, — пояснил он «Известиям».

Пока такие крупные проекты реализуют преимущественно в Москве, хотя регионы тоже делают что-то подобное, отметил эксперт. Остальные субъекты тоже будут делать что-то подобное, но более точечно, поскольку такие инициативы требуют больших вложений, полагает он.

Московский регион всегда задает тренды инновационных подходов, добавил, в свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Последние инициативы для бизнеса в Москве и Подмосковье в разрезе высокой ключевой ставки ЦБ стали звоночком для губернаторов остальных регионов по созданию собственных мер поддержки, подчеркнул он.

— В этой связи снижение административных барьеров для создания особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков является одним из ключевых механизмов перезагрузки роли МСП-сектора в экономике городов, — уверен законодатель.

По его мнению, следующим этапом может стать превращение промзон через механизм комплексного развития территорий (КРТ) в самостоятельные и независимые центры притяжения, которые сформируют отдельные кластеры и городскую среду. При этом они должны отвечать современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей.