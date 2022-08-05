Кадровый холод: названы самые дефицитные профессии в промышленности

Российским промышленным предприятиям больше всего не хватает главных инженеров, технологов и механиков — спрос на них за последние полгода вырос на 58%, следует из данных сервиса SuperJob. Работодатели предлагают претендентам на такие должности в среднем от 150 тыс. до 270 тыс. рублей. Больше всего проблема касается таких отраслей, как металлургия, судостроение и радиоэлектроника, и таких регионов, как Сибирь, Урал и Дальний Восток. Образовательные программы отстают от нужд рынка, констатируют эксперты. Чтобы решить проблему, нужны интенсивные курсы с упором на практику и больше бюджетных мест для целевой подготовки кадров по запросам отраслей и регионов.

Недобор

С начала февраля этого года число вакансий для квалифицированных рабочих и представителей инженерно-технических специальностей в промышленности практически не изменилось. По данным сервиса SuperJob, предложение со стороны работодателей выросло всего на 1%.

А вот спрос на управленцев — главных инженеров, механиков и технологов — увеличился сразу на 58%. Выросли и их зарплаты: в июле 2022 года руководители на промышленных предприятиях в Москве стали получать больше на 8–11% по сравнению с июлем 2021-го. Так, главный инженер в столице в среднем может рассчитывать на 270 тыс. рублей, главный технолог — на 200 тыс., главный механик — на 150 тыс.

названы самые дефицитные профессии в промышленности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Выросли зарплаты в среднем звене (на 10–20%) и у квалифицированных рабочих (на 7–8%). Инженер-технолог получает пордка 120 тыс. рублей, инженер-конструктор — 110 тыс., инженер-электрик – 105 тыс., электромонтажник — 80 тыс., а слесарь механосборочных работ — 70 тыс. рублей.

Однако, несмотря на рост зарплат, кадров в промышленности всё равно не хватает. Перечисленные выше специальности SuperJob назвал самыми востребованными в этой сфере. Дефицит особенно ощущается в металлургии, производстве металлических изделий и заготовок, судо- и приборостроении, радиоэлектронной отрасли, а территориально — в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

По словам председателя комитета по трудовым отношениям и охране труда объединения «Опора России» Дмитрия Третьякова, проблемы с персоналов в промышленности зрели долго.

названы самые дефицитные профессии в промышленности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Справочник специальностей и профессий у нас давно не обновлялся. Образовательные программы средних специальных и высших учебных заведений не соответствуют тем специальностям и профессиям, которые нужны на рынке сейчас. В них крен идет на изучение математики и прикладных наук, а компетенции, связанные с тем же машиностроением, очень слабые. Разрыв между реальными нуждами и образованием составляет около 30 лет, — заявил он.

Пытаясь решить эту проблему, предприятия кооперируются с крупными опорными вузами и создают профильные лаборатории , чтобы растить специалистов под себя, пояснил Дмитрий Третьяков.

— Однако в этом случае нет системного подхода с точки зрения разработки нужных программ, это такая «сборная солянка», — добавил он. — Вчера мы проводили совещание с руководством Владимирской области. Только в одном районе есть потребность в 500 узких специалистах, которых не только регион не готовит, но и даже Москва.

Менять образование

Чтобы улучшить ситуацию, по мнению Дмитрия Третьякова, необходимо менять образовательные программы и возрождать среднее профессиональное образование для подготовки квалифицированных рабочих. При этом крайне важно, чтобы учеба шла бок о бок с практикой: даже получая профильного специалиста, сегодня работодатель минимум год тратит на его интеграцию в процессы.

Важный вопрос, который влияет на штат, — это социальные условия, отметил он. Крупные промышленные предприятия часто получают льготы от государства и запускаются в депрессивных регионах или особых экономических зонах. Однако найти сотрудников, готовых терпеть проблемы с инфраструктурой и бытовые трудности, сложно.

названы самые дефицитные профессии в промышленности Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сегодня ситуация обострилась из-за того, что промышленность работает в условиях жестких санкций, считает директор Центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Чтобы преодолеть этот кризис, нам срочно нужны интенсивные, ускоренные курсы, сопряженные с практикой на предприятиях, — сказала она. — Если мы не перестроимся, мы уйдем на задворки технологического процесса и упустим существующие рынки.

Кадровый голод в области промышленности — острый вопрос, соглашается член комитета по труду и соцполитике Госдумы Светлана Бессараб.

— Государство делает шаги для его решения в течение последних нескольких лет, — уточнила депутат. — Сегодня у нас уже есть законодательная база для подготовки специалистов на региональные рынки труда. Обучение на бюджетной основе по ряду специальностей происходит именно по такому принципу: места выделяют именно под те специальности, которые необходимы для развития региона и страны. При этом списки составляют региональные министерства совместно с работодателями и профсоюзами. То есть квоты выделяются под конкретные нужды.

названы самые дефицитные профессии в промышленности Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

При этом, по мнению парламентария, должно меняться и само образование — программы должны быть ориентированы на получение практичеких навыков.

Однако реформа обучения — это не панацея, подчеркнула заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина.

— Важно, чтобы на подготовку квалифицированных кадров работала не только система образования, но и сама промышленность, создавая программы дополнительного образования, повышения квалификации, стажировки, — пояснила она.

На руководящее звено промышленных предприятий сейчас выпадает особая нагрузка, добавила она. Управление сложными технологическими процессами — в целом очень трудоемкая задача. А в условиях санкций, когда многие логистические и производственные цепочки обрываются, уровень этой нагрузки и требований к квалификации только возрастает.