Рабочий — класс: ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников

Рынок труда в России ждет переформатирование: спрос на представителей рабочих специальностей вырастет в связи с налаживанием производства внутри страны и увеличением объемов ремонта оборудования, а на «белых воротничков» — сократится из-за ухода иностранных компаний. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике, с которым ознакомились «Известия». Тенденцию подтвердили эксперты на рынке труда. По их ожиданиям, зарплаты рабочего класса могут подрасти на фоне стагнации дохода служащих «умственного труда» . Для сохранения конкурентоспособности эксперты рекомендуют приобретать прикладные навыки, а также изучать азиатские языки.

Нехватка рабочих рук

Налаживание собственного производства, освоение нового оборудования взамен недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного может требовать больше работников категории «синих воротничков» , говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. При этом рынок труда уже испытывает дефицит таких кадров, подчеркивается в докладе.

В то же время уход крупных зарубежных компаний из сфер «белых воротничков» приведет к тому, что часть бывших сотрудников таких компаний потеряет работу, а количество вакансий этих категорий в целом снизится , отмечают специалисты ЦБ. По данным доклада, конкуренция для «белых воротничков» находится в диапазоне от трех до девяти человек на место в зависимости от специальности, в то время как для «синих» — не превышает трех.

« В условиях резкого роста инфляции предприятия, как правило, не стремятся его компенсировать повышением заработных плат и оставляют их номинальный уровень прежним. Такая стратегия позволяет компаниям сокращать реальные затраты на трудовые ресурсы при максимально возможном сохранении рабочих мест», — подчеркивается в докладе ЦБ. Там уточняется, что высокий темп роста заработных плат, наблюдавшийся в последнее время, позволит российским предприятиям удерживать достигнутый номинальный уровень в течение длительного периода.

По данным Банка России, в феврале 2022 года номинальные зарплаты ускорили рост до 12% в годовом выражении, а уровень реальной оплаты труда (с учетом инфляции) — до 2,6%.

Большинство «синеворотничковых» специальностей испытывают дефицит кадров , подтвердила «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. По ее данным, выходящие на рынок люди просят прибавку в 30% к зарплате, а многие ищут подработку к основной работе . Это часто связано с ситуацией, когда соискатель официально состоит в трудовых отношениях с компанией, приостановившей деятельность на территории России, и ищет временную занятость на пару месяцев простоя. Работодатели со своей стороны не готовы рассматривать таких кандидатов, тратить ресурс на обучение и адаптацию сотрудника, пояснила эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, число «беловоротничковых» вакансий снижается на фоне роста числа резюме в этих сферах , а работодатели отмечают, что люди стали держаться за свои места.

Справка «Известий» К «синим воротничкам» относятся представители рабочих специальностей: сотрудники сферы производства, добычи сырья, строительства, сервиса. К «белым» — работники умственного труда: юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, административный персонал.

«Синие» против «белых»

В то время пока весь мир оцифровывает производства и автоматизирует труд, в кризисный период в России могут идти обратные процессы, допускает гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова: недостаток технологий будет компенсироваться человеческими ресурсами . Во время пандемии спрос на «синих воротничков» уже вырос и не был полностью удовлетворен, а зарплаты в этих категориях увеличились в среднем на 20–25%. При этом с большой вероятностью бизнес будет смотреть в сторону рабочих-фрилансеров и переходить на модель аренды кадров, отметила эксперт.

— Безусловно, там, где больше спрос, готовы платить щедрее. В нынешних условиях прибавка в зарплате «синих воротничков» вряд ли будет настолько ощутимой — в среднем можно ожидать номинальной прибавки на 7–10% за год . При этом в сегменте «белых» зарплаты могут немного упасть, особенно у «джунов» и «миддлов», — прогнозирует Анастасия Ускова.

В моменте спрос на рабочие специальности стагнирует, поскольку многие производства остановились, но в перспективе потребность в импортозамещении по многим категориям товаров действительно может привести к росту спроса на «синих воротничков» , согласен генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров. Он добавил: вместе с тем страну ожидает большая нехватка IT-кадров: не только программистов, но и продакт-менеджеров, аналитиков, IT-юристов.

Эксперт полагает, что для сохранения конкурентоспособности на рынке труда россиянам следует «инвестировать в себя»: приобретать прикладные навыки, которые повысят квалификацию, или переходить в другую сферу, где сейчас наблюдается дефицит специалистов. В ситуации же с «белыми воротничками» определяющее значение будет иметь не профессия, а конкретный наработанный опыт и компетенции , включая знание языков, считает главный исполнительный директор Magnum Hunt Executive Search Ольга Селиванова.

— Например, среди юристов спрос может сместиться со специалистов в области европейского или американского права на тех, которые могут сопровождать развитие новых направлений бизнеса компаний в странах Азии. Со специалистов, занимающихся сделками M&А и IPO, на специалистов по банкротствам и реструктуризации. Будут востребованы антикризисные управляющие, директора по стратегии и развитию бизнеса, по логистике с опытом работы на азиатских рынках, руководители по IT и цифровизации, — уточнила она.

Тенденции спроса на специалистов могут быть разнонаправленными и среди «синих воротничков», и среди «белых» в зависимости от конкретных профессий, отрасли и региона, заявил «Известиям» гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Он подчеркнул: трудно предположить, что в развитии импортозамещения не будут востребованы инженеры или технологи, которые относятся к категории «белых воротничков» . Со стороны правительства уже предпринят целый ряд шагов по поддержке занятости: это как отраслевые меры (например, поддержка IT-специалистов), так и возможность временного перевода работников, переобучение как безработных, так и находящихся под риском увольнения граждан, субсидирование найма молодых сотрудников, добавил Дмитрий Платыгин.

В Минэке оперативно не прокомментировали «Известиям» спрос на «белых» и «синих» воротничков на российском рынке труда.