Рабочий — класс: ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников
Рынок труда в России ждет переформатирование: спрос на представителей рабочих специальностей вырастет в связи с налаживанием производства внутри страны и увеличением объемов ремонта оборудования, а на «белых воротничков» — сократится из-за ухода иностранных компаний. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике, с которым ознакомились «Известия». Тенденцию подтвердили эксперты на рынке труда. По их ожиданиям, зарплаты рабочего класса могут подрасти на фоне стагнации дохода служащих «умственного труда». Для сохранения конкурентоспособности эксперты рекомендуют приобретать прикладные навыки, а также изучать азиатские языки.
Нехватка рабочих рук
Налаживание собственного производства, освоение нового оборудования взамен недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного может требовать больше работников категории «синих воротничков», говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. При этом рынок труда уже испытывает дефицит таких кадров, подчеркивается в докладе.
В то же время уход крупных зарубежных компаний из сфер «белых воротничков» приведет к тому, что часть бывших сотрудников таких компаний потеряет работу, а количество вакансий этих категорий в целом снизится, отмечают специалисты ЦБ. По данным доклада, конкуренция для «белых воротничков» находится в диапазоне от трех до девяти человек на место в зависимости от специальности, в то время как для «синих» — не превышает трех.
«В условиях резкого роста инфляции предприятия, как правило, не стремятся его компенсировать повышением заработных плат и оставляют их номинальный уровень прежним. Такая стратегия позволяет компаниям сокращать реальные затраты на трудовые ресурсы при максимально возможном сохранении рабочих мест», — подчеркивается в докладе ЦБ. Там уточняется, что высокий темп роста заработных плат, наблюдавшийся в последнее время, позволит российским предприятиям удерживать достигнутый номинальный уровень в течение длительного периода.
По данным Банка России, в феврале 2022 года номинальные зарплаты ускорили рост до 12% в годовом выражении, а уровень реальной оплаты труда (с учетом инфляции) — до 2,6%.
Большинство «синеворотничковых» специальностей испытывают дефицит кадров, подтвердила «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. По ее данным, выходящие на рынок люди просят прибавку в 30% к зарплате, а многие ищут подработку к основной работе. Это часто связано с ситуацией, когда соискатель официально состоит в трудовых отношениях с компанией, приостановившей деятельность на территории России, и ищет временную занятость на пару месяцев простоя. Работодатели со своей стороны не готовы рассматривать таких кандидатов, тратить ресурс на обучение и адаптацию сотрудника, пояснила эксперт.
Вместе с тем, по ее словам, число «беловоротничковых» вакансий снижается на фоне роста числа резюме в этих сферах, а работодатели отмечают, что люди стали держаться за свои места.
«Синие» против «белых»
В то время пока весь мир оцифровывает производства и автоматизирует труд, в кризисный период в России могут идти обратные процессы, допускает гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова: недостаток технологий будет компенсироваться человеческими ресурсами. Во время пандемии спрос на «синих воротничков» уже вырос и не был полностью удовлетворен, а зарплаты в этих категориях увеличились в среднем на 20–25%. При этом с большой вероятностью бизнес будет смотреть в сторону рабочих-фрилансеров и переходить на модель аренды кадров, отметила эксперт.
— Безусловно, там, где больше спрос, готовы платить щедрее. В нынешних условиях прибавка в зарплате «синих воротничков» вряд ли будет настолько ощутимой — в среднем можно ожидать номинальной прибавки на 7–10% за год. При этом в сегменте «белых» зарплаты могут немного упасть, особенно у «джунов» и «миддлов», — прогнозирует Анастасия Ускова.
В моменте спрос на рабочие специальности стагнирует, поскольку многие производства остановились, но в перспективе потребность в импортозамещении по многим категориям товаров действительно может привести к росту спроса на «синих воротничков», согласен генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров. Он добавил: вместе с тем страну ожидает большая нехватка IT-кадров: не только программистов, но и продакт-менеджеров, аналитиков, IT-юристов.
Эксперт полагает, что для сохранения конкурентоспособности на рынке труда россиянам следует «инвестировать в себя»: приобретать прикладные навыки, которые повысят квалификацию, или переходить в другую сферу, где сейчас наблюдается дефицит специалистов. В ситуации же с «белыми воротничками» определяющее значение будет иметь не профессия, а конкретный наработанный опыт и компетенции, включая знание языков, считает главный исполнительный директор Magnum Hunt Executive Search Ольга Селиванова.
— Например, среди юристов спрос может сместиться со специалистов в области европейского или американского права на тех, которые могут сопровождать развитие новых направлений бизнеса компаний в странах Азии. Со специалистов, занимающихся сделками M&А и IPO, на специалистов по банкротствам и реструктуризации. Будут востребованы антикризисные управляющие, директора по стратегии и развитию бизнеса, по логистике с опытом работы на азиатских рынках, руководители по IT и цифровизации, — уточнила она.
Тенденции спроса на специалистов могут быть разнонаправленными и среди «синих воротничков», и среди «белых» в зависимости от конкретных профессий, отрасли и региона, заявил «Известиям» гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Он подчеркнул: трудно предположить, что в развитии импортозамещения не будут востребованы инженеры или технологи, которые относятся к категории «белых воротничков». Со стороны правительства уже предпринят целый ряд шагов по поддержке занятости: это как отраслевые меры (например, поддержка IT-специалистов), так и возможность временного перевода работников, переобучение как безработных, так и находящихся под риском увольнения граждан, субсидирование найма молодых сотрудников, добавил Дмитрий Платыгин.
В Минэке оперативно не прокомментировали «Известиям» спрос на «белых» и «синих» воротничков на российском рынке труда.