Воля или труд: высокооплачиваемые специалисты будут получать меньше

За последние недели количество новых вакансий в России сократилось. Возможно, этот показатель продолжит снижаться и дальше еще некоторое время, прогнозируют в кадровых компаниях. Кандидатам советуют заняться поиском перспективных направлений, которые в меньшей мере подвержены угрозе сокращений в среднесрочной перспективе. Важно осознавать, что исход зарубежных компаний — это долгосрочный тренд. Подробности — в материале «Известий».

Кризис с «человеческим лицом»

За март-апрель количество новых вакансий в РФ сократилось примерно на 17%, и, вероятно, этот показатель продолжит снижаться еще некоторое время, сообщили «Известиям» в российской кадровой компании UTEAM. Однако несмотря на отрицательную динамику на рынке труда в целом, около 15% компаний продолжают активно нанимать сотрудников и видят в сложившейся ситуации не только угрозы, но и возможности, выяснили специалисты. Причины могут быть разными: государственная поддержка, инвестиционные вложения, внутренние ресурсы, сохранение устойчивого развития индустрии в данных обстоятельствах.

— Большинство компаний сейчас сфокусированы на реструктуризации бизнеса, что весьма разумно, — рассказывает руководитель направления по работе с клиентами кадровой компании UTEAM Елена Тимошкина. — Такая стратегия позволит сохранить персонал, оптимизировать издержки и подготовиться к новому этапу развития.

Примечательно, что 22% компаний в РФ планировали реструктуризацию до кризиса и текущие обстоятельства лишь подтолкнули их к изменениям.

Воля или труд 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Поскольку трудности, с которыми все столкнулись, носят геополитический характер, у бизнеса нет рычагов для непосредственного влияния, — отмечает Елена Тимошкина. — В случае, если конфликт затянется, ситуация на рынке занятости будет лишь усугубляться и работодателям придется сокращать персонал. Поэтому сейчас очень важно проводить все мероприятия с заботой о сотрудниках, сохранять «человеческое лицо». Кризисы проходят, а память о том, как повела себя организация, остается и сказывается на HR-бренде.

Действия соискателей в текущих обстоятельствах зависят от отрасли, в которой они задействованы. Когда индустрия растет и получает государственную поддержку, то шансов перейти из одной компании в другую больше. Если же сфера занятости сейчас переживает упадок, лучше это время переждать, не меняя места работы.

В апреле российская стаффинговая группа Ancor опросила 368 компаний из разных отраслей и регионов страны и выяснила, какие сложности они испытывают в последнее время и как они с ними справляются. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий». Специалисты попытались разузнать, как ситуация скажется на найме новых сотрудников и работе с текущим персоналом. Большинство (89%) организаций продолжают работу в России. Больше всего их волнуют колебания валютного курса (74%) и изменения логистических цепочек (73%).

Выяснилось, что половина опрошенных воспринимают текущую ситуацию как угрозу. Более половины (52%) заморозили найм, а еще 58% работодателей вводят дополнительные меры поддержки персонала. В подавляющем большинстве компаний (78%) персонал продолжает работать в штатном режиме. Сокращать штат планируют 16% компаний, 11% остановились на оплачиваемом отпуске. Около 4% компаний отправили сотрудников в простой, такое же количество работодателей сократили количество рабочего времени персонала. По 3% работодателей отправили команду по домам с сохранением заработной платы, в неоплачиваемый отпуск или организовали для своей команды релокацию в другую страну.

— Сегодняшний кризис уникален: бизнес под беспрецедентным давлением геополитики, — говорит директор по продажам и маркетингу Ancor Наталья Щербакова. — В настоящий момент долгосрочное планирование абсолютно бессмысленно, горизонт прогноза — максимум месяц. При этом одни игроки рынка расценивают текущую ситуацию как угрозу, а другие — как окно новых возможностей. Что касается персонала, большинство компаний занимает выжидательно-наблюдательную позицию. Это же можно сказать и о кандидатах.

По данным Ancor, среди сокращающих или планирующих сокращение штата чаще всего встречаются организации из сектора ТНП (товары народного потребления), розничной торговли, гостеприимства, медицины и фармации. Из них 36% компаний планируют оптимизировать штат менее чем на 10%, еще 43% работодателей — на 10–30%, 7% компаний — на 30–50%, а 14% работодателей готовы на радикальное сокращение штата — 50% и более. Интересный тренд: каждый пятый работодатель (21%) планирует привлекать персонал на временной основе для решения текущих задач.

Воля или труд 2 Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Любопытно, что 8% участников исследования сейчас изменяют свою юридическую структуру: в основном это касается организаций в секторах ТНП, добывающей промышленности, IT и телекоммуникаций.

— Растут же сейчас только те, кому удается занять место, которое освободили фирмы, приостановившие деятельность из-за санкционного давления, — отмечает доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Иван Неволин. — Приостановившие найм стремятся растянуть имеющиеся ресурсы на столько, на сколько необходимо до прояснения ситуации с ограничениями, логистическими цепочками и т.п. Поэтому не стоит путать заморозку найма с развитием. Скорее речь идет о выживании в трудный период.

Вместе с тем проректор Академии труда и социальных отношений, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов высказывает опасения, что «увольнения и рост безработицы начнутся в мае-июне 2022 года, когда закончат свое демпфирование увольнений положения ТК». «Компании перейдут в том числе к мерам по экономии фонда оплаты труда и административным отпускам в летний период», — отметил он.

Кому-то же повезет

В то же время есть и данные, которые обнадеживают. По данным SuperJob, средние и крупные компании в марте-апреле продолжают нанимать сотрудников.

Работодатели чаще искали сотрудников в сфере медицины (+36%), продаж (+31%), транспорта и логистики (+29%), а также банковской отрасли (+25%) и промышленности (+14%). Такие данные привели аналитики «Авито-Работы» по итогам I квартала 2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время индекс рекрутинговой активности на рынке труда составляет 0,96 пункта, что всего на 4 процентных пункта ниже, чем в среднем за аналогичные периоды 2017–2019 годов. За неделю 11–18 апреля HR-активность выросла на 1 п.п. При этом в апреле текущего года рекрутинговая активность вдвое превысила пандемийный апрель 2020 года.

— За последние два года российский бизнес демонстрировал невероятную гибкость, оперативно реагируя на вводимые ограничения, — считают в пресс-службе SuperJob. — Благодаря этому опыту работодатели не принимают панических решений в марте-апреле 2022 года. Новые вакансии появляются, в первую очередь, в подразделениях, которые обеспечивают бесперебойную работу организаций. Снижение спроса связано с заморозкой проектов и стартапов, чьи перспективы не совсем понятны или не приносят прибыли. Массовые сокращения есть только в 3% компаний. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей, массовые — 1%.

По прогнозам Александра Сафонова, компании уже сейчас будут ставить на паузу всякое расширение штатов. При этом, по его мнению, будет нарастать процесс ротации — замены высокооплачиваемых специалистов на работников, готовых выполнять аналогичные функции за меньшую заработную плату.

— Введение ограничений по приему, безусловно, снизит возможности экстенсивного развития, но одновременно вынудит компании искать методы повышения производительности труда, что впоследствии создаст базу для быстрого развития при установлении стабильных экономических условий, — отмечает эксперт. — Между тем период новых возможностей дает компаниям возможность попытаться заместить на российском рынке зарубежные компании.

Воля или труд 3 Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Другое дело, что при планировании возникает угроза недоучета ряда важных факторов: непредсказуемый возврат иностранных компаний, непривычные для потребителя товары, более высокая цена и меньшее качество замещающих товаров и услуг. Поэтому необходимо думать изначально об уровне цен внешних конкурентов, полагает экономист.

Экономист Иван Неволин замечает, что в настоящее время перспективные возможности компаний из-за сложившегося санкционного кризиса можно разделить на два направления : занять часть рынка, которую раньше контролировал приостановивший деятельность конкурент, или плотнее сотрудничать с государством для решения текущих задач. В первом случае все вложения в расширение деятельности — риски предпринимателя. Во втором — гарантия спроса в течение заранее оговоренного времени.

— Определенные преимущества сейчас у тех, чьи склады сырья и комплектующих оказались заполнены к началу марта, — это позволило сохранить цену на свою продукцию и темп работы. Но этот потенциал ограничен, и в ближайшие месяцы мы увидим результат давления на нашу экономику: в каких сегментах, в какой степени и какой ценой удалось сохранить прежние показатели, — заключил эксперт ГАУГН.

Не стоит сбрасывать со счетов то, что рынок труда постоянно меняется и на его трансформацию оказывает влияние большое количество факторов, которые зачастую невозможно предвидеть. Поэтому судить о его состоянии даже к следующему году сейчас затруднительно, отмечает управляющий директор платформы «Авито-Работа» Артем Кумпель. Однако можно прогнозировать рост популярности специалистов в проактивных продажах и тех, кто связан с арабскими, индийскими, китайскими рынками, считает он. Компании, ориентированные на восток, сейчас имеют большие возможности. Бизнес, который быстрее адаптируется под условия, остается в наиболее выигрышной позиции.

В Минтруде не ответили на запрос «Известий» о том, какие профилактические меры сейчас предпринимает ведомство для предотвращения трудностей, с которыми может уже к лету столкнуться рынок труда в РФ.