Айти из дома: о желании покинуть РФ в резюме пишут 3% программистов

Только 3% IT-специалистов, размещающих резюме на hh.ru, указывают в качестве желательного условия найма переезд за границу . Об этом «Известиям» рассказали в компании. В начале февраля желание уехать высказывали 1,5% соискателей, но пока усиление таких настроений в пределах статистической погрешности, полагают в сервисе. При этом доля тех, кто допускает возможность отъезда из РФ, сейчас составляет около 40% — как и год назад. У квалифицированных IT-специалистов есть перспективы и в России, зарплаты с секторе растут, а за рубежом многих из них ждет неопределенность и русофобия, отметили эксперты. В то же время на русскоязычные резюме с пожеланиями релокации иностранные работодатели вряд ли отреагируют, добавили специалисты.

Погрешность найма

Переехать из России в другие страны желают 3% IT-специалистов, разместивших резюме на hh.ru . Таковы данные платформы онлайн-рекрутинга за первую неделю апреля, с ними ознакомились «Известия». При этом еще примерно 37% соискателей отмечают в резюме, что релокация возможна, но необязательна . По состоянию на начало 2021 года доля IT-специалистов, желавших уехать из РФ, составляла 2%, готовых к релокации — 36%, эти показатели не сильно отличаются от нынешних, рассказал GR-директор hh.ru Виталий Терентьев.

В начале апреля на сервисе насчитывалось свыше 230 тыс. активных резюме IT-специалистов из России, сказали в компании.

До 24 февраля (начало спецоперации на Украине) 35,5% IT-специалистов указывали в резюме, что переезд возможен, а как желательное условие его называли лишь 1,5% соискателей.

Маломобильное приложение Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Тренд на релокацию, очевидно, есть . Но сравнивая текущую ситуацию с прошлогодними данными, мы видим, что пока абсолютный рост таких настроений находится в пределах статистической погрешности . Абсолютная масса компаний, у которых разработка и клиенты локализованы в России, продолжают находиться здесь — это информация на основе обратной связи от наших клиентов, IT-работодателей, — отметил Виталий Терентьев.

По его словам, в крупных компаниях, с которыми сотрудничает hh.ru, доля сотрудников, уехавших в другие страны, не превышает 3% .

Все, кто мог сразу релоцироваться, сделали это в первые две недели после начала спецоперации, отметили в hh.ru. Остальных желающих мог остановить целый комплекс причин — от личных, семейных, финансовых обстоятельств до оперативно введенных мер поддержки IT-отрасли, отметил представитель компании.

В феврале-марте 2022 года из России уехало 18–20 тыс. человек , рассказывал ранее «Известиям» президент объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров. По его прогнозу, в течение 8–10 месяцев в Россию вернется от трети до половины спонтанно покинувших ее IT-специалистов.

Виталий Терентьев затруднился назвать точное количество уехавших за рубеж после начала спецоперации.

— По нашим оценкам, в их числе те, кто уехал полностью вместе с бизнесом, и те, бизнес работодателей которых был ориентирован на международных заказчиков. Также уехали небольшие стартапы, которым было физически просто это сделать, — сказал он.

Среди наиболее предпочтительных стран для переезда, которые отмечают соискатели в своих резюме, — США, Германия, Грузия, Кипр и Канада , уточнили в hh.ru. Также в числе популярных направлений — Великобритания, Чехия, Испания, Казахстан, Нидерланды, Беларусь, Финляндия, Швеция, Италия, Швейцария, Франция, Польша.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

Маломобильное приложение Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Государство им поможет

Валентин Макаров согласен с тем, что доля желающих уехать IT-специалистов действительно невелика . Часть людей, работавших на экспорт и временно оказавшихся в подвешенном состоянии после ухода из России западных нанимателей, устроилась в российские компании, отметил он. Многие из тех, кто уехал в феврале-марте, сейчас возвращаются — цены в регионах, куда переместились отечественные специалисты, выросли, а мириться с русофобией готовы не все , объясняет он. Также, по словам главы «Руссофта», перед ними в России сейчас открывается обширное поле деятельности.

— Из-за ухода зарубежных IT-компаний сейчас остро встал вопрос об импортозамещении иностранной продукции, и здесь опыт этих людей будет, безусловно, востребован , — считает Валентин Макаров. Он рекомендует учитывать и рост зарплат таких работников.

В целом по России в марте 2022 года средние зарплатные предложения в IT-сфере выросли на 16% (до 71 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в hh.ru. В Москве этот показатель увеличился на 13%, до 113 тыс. рублей, уточнили в компании.

В конце февраля и в марте стоял вопрос о перемещении целых бизнесов, работающих на иностранных заказчиков, либо же имел место эмоциональный порыв — люди уезжали в надежде найти работу после того, как уже окажутся за границей, или же имели возможность трудиться удаленно, отметил гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

В Минцифры напомнили, что с 2021 года в России действуют беспрецедентные налоговые льготы для IТ-компаний: страховые взносы снижены с 14 до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20 до 3%. В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IТ-отрасли, в соответствии с которым была снижена до 0% ставка по налогу на прибыль, а налоговые льготы распространены на новые категории IТ-компаний — интернет-компании и интеграторов, напомнили в ведомстве. Документ также предусматривает грантовую поддержку проектов и освобождение компаний от налогового, валютного и иных видов контроля, отметили в пресс-службе Минцифры. Среди мер поддержки сотрудников IТ-компаний — отсрочка от армии, льготная ипотека, упрощение процедуры трудоустройства для иностранных специалистов.

— Сейчас Минцифры совместно с профильными ассоциациями и IT-компаниями прорабатывает реализацию мер указа, а также разработку новых инструментов поддержки, — отметил представитель министерства.

Маломобильное приложение Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Эмоции первых двух недель после начала спецоперации схлынули, рынок труда для IT-специалистов не обрушился, доллар подешевел, поэтому экономических причин для отъезда из России стало меньше, рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Уезжают те, кто работал на зарубежные компании и кому неважно, откуда продолжать работу, а также молодежь, утверждает он. Специалистам постарше отъезд на эмоциях не подходит: у таких людей уже, как правило, есть семьи, имущество, привычка к определенному уровню жизни, считает Сергей Половников.

— Также следует отметить, что писать в резюме на русском языке о желании переехать в другую страну малоперспективно . Пригласить кого-то на работу за рубеж могут в основном иностранные работодатели, но такие резюме они вряд ли будут читать, — считает эксперт.

Измерять количество IT-специалистов по резюме, размещенным на неспециализированной платформе, не совсем корректно, полагает руководитель группы IT-подбора кадровой компании Unity Екатерина Лямина. Такие люди могут искать работу в тематических чатах, социальных сетях и по знакомству, отметила она.

Кроме того, зачастую люди заполняют не все поля в типовом резюме. Свои пожелания относительно рабочей локации они озвучивают уже на собеседовании, добавила она.