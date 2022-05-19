Трудности перехода: регионы запускают свои меры по борьбе с безработицей

Регионы запускают программы по поддержке занятости в условиях санкций . Об этом «Известиям» рассказали в правительствах субъектов. В комплекс мер помощи входят, в частности, организация общественных работ и переобучение сотрудников, субсидии на переподготовку специалистов и выплату зарплат молодым работникам до 30 лет . По прогнозу Минэкономразвития, безработица в 2022 году составит 6,7%. Эксперты более пессимистичны: они ожидают скачок до 8%.

Регионы поддерживают

Безработица в России в 2022 году составит 6,7% , говорится в обновленном макропрогнозе Минэка. Для поддержки занятости в условиях санкций регионы получили из Резервного фонда правительства 33 млрд рублей: 25,6 млрд пойдут на снижение напряженности на рынке, а 7,3 млрд — на реализацию региональных программ по организации профессионального и дополнительного образования работников, находящихся под риском увольнения.

«Известия» спросили правительства российских субъектов, как они планируют поддерживать занятость в регионе в условиях санкций и ухода ряда иностранных компаний.

В пресс-службе губернатора Ставропольского края заявили, что в соответствии с постановлением правительства от 18 марта были определены два механизма поддержки занятости. Первый предусматривает оказание финансовой помощи из краевого бюджета на затраты работодателей , которые организуют общественные работы, а также временные работы для тех, кто находится под риском увольнения.

Трудности перехода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В планах на этот год трудоустроить в рамках данных мероприятий 7,2 тыс. граждан, — рассказали в пресс-службе.

Второй механизм предусматривает поддержку промышленных предприятий, на которых будут вводиться режимы приостановки производства или неполного рабочего дня . Но только для тех, кто сохраняет свой персонал. Такие предприятия получат субсидии до 60 тыс. рублей на подготовку или переподготовку одного сотрудника, который находится под риском увольнения.

В Самарской области утвержден план мероприятий по сохранению уровня занятости населения в условиях действия санкционных мер на 2022 год, рассказали в минтруда региона. Документ предусматривает содействие трудоустройству безработных и ищущих работу с помощью службы занятости, а также в рамках соцконтрактов . Кроме того, планируется оказание помощи инвесторам по созданию рабочих мест, меры по трудоустройству выпускников и легализации неформальной занятости.

Ситуация на рынке труда Карелии сейчас стабильная, заверила начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова. Однако 339 работников предприятий и организаций выведены в режим простоя, неполного рабочего дня . Из них из-за введенных санкций — 265 работников.

Трудности перехода1 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Это ООО «СРП» (Макдоналдс), ООО «Адидас», ООО «Бершка», ООО «РЕ Трэйдинг», ООО «Еско рус», ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ ХЕННЕС ЭНД МАУРИЦ». По информации, которую нам предоставляют эти работодатели, они ищут варианты возвращения на рынок региона. Владельцы магазинов рассматривают возможные новые логистические маршруты доставки товаров. О массовых высвобождениях работников, о чем полагается по закону сообщить заранее, работодатели органы службы занятости не уведомляли, — подчеркнула Елена Фролова.

Комплекс мер по сохранению уровня занятости в условиях санкций разработали и в Калужской области. В их число вошли организация общественных работ и временные работы для граждан , которые зарегистрированы как находящиеся под риском увольнения.

— При организации временного трудоустройства предполагается возмещение затрат на частичную оплату труда работников в размере МРОТ. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться почти 3 тыс. человек, — рассказали в пресс-службе правительства области.

Для стимулирования занятости молодежи в возрасте до 30 лет предусмотрена господдержка работодателей путем компенсации затрат в размере МРОТ на выплату зарплаты за первый, третий и шестой месяцы работы.

Трудности перехода3 Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Меры поддержки занятости из-за санкций также запущены в Сахалинской области и Санкт-Петербурге.

Другие прогнозы

В свою очередь опрошенные «Известиями» эксперты из ведущих финансовых институтов предполагают, что рост безработицы в конце 2022 года достигнет 7,5% . Всплеск следует ожидать в начале осени.

Кризисные процессы только набирают свои обороты , это продиктовано высоким уровнем неопределенности, заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов. По его словам, уровень безработицы остается низким (по итогам марта на минимальном историческом уровне 4,1%). Однако ожидается, что текущий кризис будет глубоким и с продолжительным периодом восстановления, так как связан со структурной трансформацией экономики.

— На конец текущего года мы прогнозируем рост безработицы до 7,5%, что выше уровня 2020 года, когда на пике коронакризиса она достигала 6,4% , — заявил Денис Попов.

Всплеск безработицы, по мнению начальника отдела специальных проектов и программ центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР Арсения Китаева, в текущем году может произойти в начале осени, что главным образом связано с исчерпанием запасов и дефицитом сервисного обслуживания. По его мнению, сокращение рабочих мест, вероятнее всего, можно ожидать в таких отраслях, как автопром, транспорт и логистика, оптовая торговля, полиграфия и печать, изделия из дерева, добыча нефти, а также черная металлургия . Он отметил, что один из наиболее вероятных сценариев — короткий шок на рынке труда, при котором безработица к концу 2022 года вырастет до 7,1–7,8%.

Трудности перехода2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин