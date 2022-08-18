Чего негодно: ритейл начнет продавать просрочку

Ритейл запускает продажи просроченных продуктов питания . «Магнит» первым приступил к поиску покупателей на такой товар. Об этом сказано в документах компании об управлении устойчивым развитием, с которыми ознакомились «Известия». В продуктах, которые уже нельзя употреблять в пищу, заинтересованы производители кормов и удобрений, уточнили в торговой сети. Но пока с точки зрения законодательства просрочка — опасная продукция, напомнили общественники. Ее можно передать на переработку, оплатив саму услугу, и лишь после подтверждения безопасности продуктов в ходе экспертизы, добавили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Срок негодности

Один из крупнейших ритейлеров страны — компания «Магнит» (почти 27 тыс. магазинов) — решил сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны . Цель торговой сети — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам . Об этом сказано в документах компании по управлению устойчивым развитием, с которыми ознакомились «Известия».

Что негодно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

« Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнеры и заключаются договоры . В рамках этого проекта мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность», — сказано в бумагах «Магнита».

В документах уточнено: еще летом прошлого года компания запустила проект по экологическому аудиту отходов, которые копятся в контейнерах магазинов. Такая практика появилась в 36 торговых точках четырех регионов, ее продолжают и в этом году.

— Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения , — уточнили «Известиям» в «Магните». — Пилот проведут в рамках действующего законодательства . Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков. Сейчас мы ищем интересантов и прорабатываем механизм работы этой инициативы. После апробации проекта компания примет решение о возможном развитии данного проекта .

Что негодно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В «Магните» подчеркнули, что при использовании нового подхода будут руководствоваться постановлением правительства № 1612 от 07.10.2020 года — этот документ установил порядок изъятия из обращения опасной продукции . Под этот термин попадает и просрочка, следует из закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (29-ФЗ). Такие товары можно направлять на экспертизу с тем, чтобы подтвердить их безопасность, после чего уничтожать или утилизировать. Если тест удачный, то продукцию можно направить на переработку, а в результате изготавливать корм для животных.

Продать нельзя оставить

Описанный подход к проблеме позволит ритейлеру сократить расходы, сказано в документах «Магнита». То есть сеть сможет получать от партнеров средства за поставку сырья для переработки вместо оплаты утилизации.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупные торговые сети, уже оценивала средние потери продуктов питания — это до 7% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в организациях, входящих в АКОРТ, может составлять 700 тыс. т , отмечали в организации. Из них 25% приходится на торты, молочную гастрономию, мясные деликатесы, колбасу и бакалею. Еще 30% — на мясо, рыбу и птицу, 45% — на фрукты и овощи.

Что негодно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Продавать просроченные продукты питания сейчас нельзя, это предусмотрено законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (29-ФЗ) , подчеркнул в беседе с «Известиями» гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Но ритейлеры действительно могут провести экспертизу, подтвердить безопасность товаров, после чего заключить с партнерами договор об утилизации или уничтожении продуктов . В таком случае торговые сети будут платить за оказание услуги.

Такой подход отнимает много времени и средств, хотя безопасность продовольствия можно не подтверждать, правда, в таком случае собственник продуктов будет отвечать за них в перспективе, заметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

В России неслучайно запрещен оборот просрочки, сказал «Известиям» юрист коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Илья Чехин. Смысл ограничения очевиден — после истечения срока использования товар может быть опасен для здоровья потребителей и наносить вред окружающей среде, добавил он.

Что негодно Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Продажа «просрочки» покупателям с большой скидкой или ее передача на благотворительность строго запрещены, при этом передача продуктов с истекшим сроком годности на вторичную переработку на возмездной основе — это во всех смыслах правильный, рациональный шаг, который снижает воздействие на окружающую среду, отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.