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Досрочные меры: программу фудшеринга поддержат на государственном уровне

Как это поможет малоимущим и при чем тут срок годности
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Для помощи малоимущим власти готовы развивать программу фудшеринга. Минпромторг выступает в поддержку такого проекта, сообщили «Известиям» в министерстве. В последние годы ведомства обсуждали введение банковских «продуктовых карточек» для нуждающихся. Но в министерстве сочли, что рационально развивать именно программу фудшеринга и передачи продуктов с истекающим сроком годности. Сейчас такая благотворительность ритейлерам невыгодна, поскольку приходится платить НДС. А это дороже, чем утилизация продуктов, пояснили в Минпромторге.

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Благотворительный подход

Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Такой проект предполагает, что торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Речь идет только о еде, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию.

— Минпромторг считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год, — заметили в министерстве. — Этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить от НДС.

долгосрочные меры
корзинка с продуктами
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В министерстве подчеркнули, что сейчас ритейлу выгоднее списать товары и утилизировать их, чем передать продукцию на благотворительность.

По данным исследований, ежегодно в России образуется более 17 млн т пищевых отходов, напомнили «Известиям» в Минэкономразвития. Помимо гуманитарной стороны вопроса утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды. Поэтому ведомство положительно относится к идее дальнейшего развития фудшеринга, сказали там.

«Известия» направили запросы в ФНС, Минсельхоз, а также крупнейшим ритейлерам: в X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан», Metro и другие. Ранее представители бизнеса говорили, что поддерживают развитие программ пищевой благотворительности.

долгосрочные меры
коробки на складе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ранее Минпромторг предлагал выделять малоимущим денежную помощь на покупку отечественных продуктов. Предполагалось, что средства будут поступать на специальную банковскую карту и потратить их можно будет только на определенные виды товаров.

— Решение о запуске программы «Продовольственный сертификат» не принято, — сказали «Известиям» в Минпромторге.

Развитие фудшеринга и запуск проекта социальных продуктовых карт не исключают друг друга, программы могли бы развиваться параллельно: у них принципиально разные источники финансирования, — считает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. — Для фудшеринга это благотворительные фонды, которые могут получать деньги или продукты от частных компаний и людей. Для программы продуктовых карт нужны средства государственного бюджета.

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Петр Шелищ отметил: продуктовая благотворительность существует во всех развитых странах и многих развивающихся. В некоторых из них одновременно действуют и госпрограммы поддержки самых бедных граждан деньгами. Их переводят на специальные карты, чтобы люди могли оплатить продукты. В России фудшеринг пока представлен одним фондом, поэтому потребность в такой поддержке далека от удовлетворения, считает эксперт.

По его мнению, у благотворительных фондов должны быть списки претендентов, которым специалисты смогли бы оперативно сообщать о поступлении партии продуктов. В такие перечни можно включить официальных безработных и тех, кто получает жилищные субсидии из бюджета, предложил Петр Шелищ. Эти же люди — первые претенденты на получение бюджетных продуктовых карт, если они когда-нибудь появятся, пояснил эксперт.

С общественником согласен глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов: фудшеринг и продуктовые карточки могут существовать совместно. Он подчеркнул, что регионы начали использовать адресную продовольственную помощь, эту программу запустили в Московской и Калининградской областях. Фудшеринг в РФ никак законодательно не оформлен, но как благотворительностью им можно заниматься и сейчас, отметил парламентарий.

долгосрочные меры
человек передает долю сыра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Программа адресной продовольственной помощи гражданам в теории решает социальную и экономическую проблемы, то есть помогает нуждающимся людям и расширяет каналы сбыта для отечественной продукции, сказал «Известиям» председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Ведь продуктовые карточки подразумевают, что малоимущие получают средства, которые можно тратить только на российские товары. Такой подход в РФ обсуждают уже более пяти лет.

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— Этот проект получил поддержку практически всех ведомств, которые его обсуждали, и общественных организаций, — заметил эксперт.

Против был только Минфин, напомнил он. Финансовое ведомство не меняло свою позицию за это время: оно сообщало, что в казне нет средств на реализацию этого подхода — он требовал из бюджета 300–800 млрд рублей (в зависимости от охвата населения), добавил Александр Борисов.

По его словам, фудшеринг — волонтерский проект, который можно запустить и сейчас, если люди и компании готовы поддержать нуждающихся.

На прошлой неделе представители «Справедливой России» обсуждали программу адресной продовольственной помощи с вице-премьером Денисом Мантуровым. Сопредседатель фракции Геннадий Семигин уточнил «Известиям», что партия на правительственных и парламентских площадках предлагала ввести такую поддержку людей в трудное время. По словам политика, в партии разрабатывают разные механизмы новых видов государственной социальной помощи, в том числе продовольственных сертификатов.

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