Железобатонный аргумент: НДС на социально значимые продукты могут снизить

Минпромторг счел «заслуживающей внимания» инициативу ритейла о снижении НДС на продажу социально значимых продуктов — мяса, молока, хлеба, чая и бананов. Министерство изучит это предложение крупной торговли, рассказали «Известиям» в ведомстве. В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли предложила ФНС дать продавцам ряд послаблений, чтобы сети могли и дальше сдерживать растущие цены на продукты. Так, АКОРТ просила снизить НДС на часть товаров, дать отсрочку для уплаты страховых взносов и по уплате налогов. Как потенциальное снижение налогов скажется на стоимости самых массовых продуктов и какие негативные последствия такого шага видят эксперты — в материале «Известий».

Отложить на потом

Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) снизить НДС на социально значимые продукты, то есть мясо, молоко, хлеб, чай и так далее плюс бананы. В министерстве уверены, что инициатива «заслуживает внимания». Об этом «Известиям» сказали в пресс-службе ведомства.

В конце июня АКОРТ предложила ФНС дать продавцам ряд послаблений в работе: это позволит сетям и дальше сдерживать растущие цены на продукты. Продуктовая инфляция стремительно увеличивается, например, в начале апреля она составила почти 20% в годовом выражении, указывали ритейлеры. Сети попросили дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов. По замыслу, такие уступки позволят ритейлу высвободить ресурсы, чтобы дольше сохранять низкие цены на продукты первой необходимости и их широкий ассортимент.

Лишнее — хлопотно Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— В целом Минпромторг выступает за рыночные методы по сдерживанию цен. Например, мы рекомендовали торговым сетям и поставщикам переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок, — уточнили в пресс-службе министерства. — Причем тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения запасов в периоды, когда на эти товары резко повышается потребительский спрос.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты министерства мониторят ситуацию в отношении цен и поставок на постоянной основе, они проводят совещания с ассоциациями производителей, торговых сетей и региональными властями, которые курируют торговлю.

В Минпромторге добавили: по данным АКОРТ, в этом году крупнейшие торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары в три раза — с 22 до 7%, а в некоторых случаях и до 5%, хотя это не покрывает даже операционные расходы ритейла. В некоторых случаях компании выставляют отрицательную надбавку. Чтобы поддержать отрасль, снизить финансовую нагрузку на сети и продолжать удерживать низкие цены на долгосрочной основе, АКОРТ и предложила несколько мер поддержки.

«Известия» направили запрос в Минфин. В ФНС сказали, что не комментируют эту тему. В АКОРТ не предоставили дополнительных комментариев.

Снизить до нуля

Пониженная ставка НДС в 10% уже предусмотрена на большую часть социально значимых товаров , напомнила «Известиям» ведущий юрисконсульт ФБК Legal Ирина Федоскина. Сокращение налога до нуля приведет к снижению розничных цен , уверена она. А отсрочка по уплате взносов и налогов позволит компаниям пополнить оборотные средств «бесплатными деньгами».

— Ритейл стоит на верхушке цепочки движения товара до потребителя. Поэтому для снижения цен необходима прежде всего поддержка производителей, импортеров товаров, которые не изготавливают в РФ, а также логических и транспортных компаний , — добавила специалист. — Общее снижение ставки НДС на отдельные товары станет поддержкой не только ритейла, но и всех субъектов, которые участвуют в производстве и движении социально значимых товаров.

Сейчас максимально подходящий момент для решения проблем в налогообложении, которые непосредственно влияют на цены в магазинах , уверена эксперт. Например, торговые сети до сих пор не могут признать расходами украденные товары, чтобы вывести их из-под налогов. Сети перечисляют за них сборы в казну как за проданные.

— Сначала НДС следует снизить для производителей продуктов питания, ведь именно они выполняют ключевую роль — обеспечивают население продовольствием, покрывая за свой счет все составляющие растущей себестоимости, — сказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. — Сегодня многие предприятия пищевой промышленности балансируют на грани рентабельности в отличие от торговых сетей.

Даже если НДС для торговли снизят до 2–3%, то это отразится на стоимости продуктов: ритейлеры получат возможность сократить надбавку, подтвердил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Вместе с тем компании смогут повысить свою прибыльность, подчеркнул он.

Но следует понимать, отметил эксперт, что такой шаг сократит отчисления в бюджет: НДС — один из самых высоких налоговых показателей, и если поступления от этого налога снизятся, то средства, которые направляют на социальные программы, здравоохранение и так далее, сократятся. Более того, такой прецедент повлечет за собой и другие последствия: предприятия многих других отраслей также запросят снижения налогового бремени.