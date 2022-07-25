Маски сброшены: какие товары заменили в топ-10 покупок главный атрибут пандемии

Самыми покупаемыми продуктами этим летом в России стали яйца, сладкая газировка, картофель, томаты и черешня, тогда как год назад этот рейтинг выглядел иначе. Помимо яиц в нем были негазированная вода, бананы, одноразовые маски и яблоки. Об этом «Известиям» рассказали специалисты ресурса «Чек Индекс», которые получают информацию от оператора фискальных данных «Платформа ОФД». На «список лучших» повлиял уход иностранных компаний из РФ, а также спад ковид-напряженности, отметили эксперты.

Летний рейтинг

В топ-5 летних покупок в этом году вошли яйца, сладкие газированные напитки, картофель, томаты и черешня. Далее по популярности в этом году следуют бананы, огурцы, хлеб, яблоки и молоко. Такой вывод сделали специалисты ресурса «Чек Индекс» — они проанализировали фактуру оператора фискальных данных «Платформы ОФД» о продажах с 1 июня по 15 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Оператор получает информацию от 1,1 млн онлайн-касс в России.

Год назад в этом рейтинге были негазированная вода, бананы, одноразовые медицинские маски и яблоки. Список завершали картофель, томаты, огурцы, молоко и черешня. Эксперты подчеркнули: наверху рейтинга по-прежнему продукция продовольственной розницы.

— Особенностью этого летнего сезона стали газированные напитки, которые вышли в топ покупок, — отметили они. — Интерес к ним разогрели иностранные производители: весной они заявили о выводе своих флагманов с локального рынка. Их заменили отечественными аналогами. Плюс с этому спала ковид-напряженность, поэтому из самых популярных покупок выбыли одноразовые медицинские маски.

Маски сброшены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Еще в 2020–2021 годах эти изделия стабильно попадали в топ-10 или топ-15 товаров. Пока их всё еще покупают, но приоритеты людей резко перестроились, поэтому маски вышли за рамки топ-50, добавили в «Чек Индекс».

В начале июля Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения, хотя позже служба рекомендовала уязвимым категориям граждан носить маски.

Яйца — традиционно максимально популярный продукт у россиян, сказала «Известиям» гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Это самый недорогой белок животного происхождения. Более того, у него нет аналогов: если, например, мясо можно заменить птицей, то с яйцами так не получится. Тем более они необходимы для приготовления разных блюд. Плюс к этому, подчеркнула эксперт, последние годы производители старались держать стоимость продукции на невысоком уровне. Например, сейчас цена отгрузки составляет до 50 рублей за 10 штук, хотя в рознице стоимость доходит до 100 рублей. Согласно данным Росстата, в июне 2022 года яйца в среднем по России стоили 74,2 рубля за десяток, в прошлом году в этом месяце — 70,3 рубля.

Структура расходов потребителей в продовольственной рознице за последние полгода серьезных изменений не претерпела, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ) Игорь Караваев. По данным розничного аудита торговых сетей на конец мая – начало июня, в топ категорий по стоимости входят алкогольные напитки (в деньгах по объему продаж — 20,4%), молочная продукция (14,5%), кондитерские изделия (14,5%), табачная продукция (10,1%), безалкогольные напитки (10,1%), а также свежие скоропортящиеся продукты (порядка 10%).

«Известия» направили запрос в Минпромторг, а также во все крупные торговые сети: X5 group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан», Metro и другие.

Маски сброшены2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Время сберегать

Сахар, молоко, картофель, бананы и вода попали в июньский топ проданных товаров в количественном выражении, рассказала «Известиям» представитель «Утконос онлайн» Елена Пудичева. Тогда как, к примеру, в марте в пятерку популярных вошли картофель, сахар, гречка, негазированная вода и молоко.

— Есть сезонное изменение в поведении покупателей. Летом традиционно увеличиваются продажи фруктов, прохладительных напитков и мороженого, — заметила эксперт. — Плюс к этому растет спрос на мясо и принадлежности к сезону пикников и дач.

Сейчас, отметила она, размеры покупок в сравнении с весной снижаются — дело в том, что покупатели перестали запасаться продуктами впрок.

В «Чек Индекс» отметили: средний чек покупок в продуктовых магазинах составил 725 рублей, и это на 10% больше, чем в прошлом году в то же время. Хотя объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) снизился на 6%, в деньгах — вырос на те же 6%. Покупатели придерживаются более практичной стратегии потребления: люди активнее пробуют гипермаркеты и дискаунтеры, ищут альтернативы и более широкий, доступный ассортимент.

Кроме этого, на июнь 2022 года стоимость картофеля, томатов и куриных яиц снизилась, что также повлияло на покупательскую способность, добавили в Роскачестве. По данным Росстата, за июнь 2022 года цены на помидоры снизились на 28,3%, на картофель — 6,1%. Также в ряде регионов РФ снизились цены на куриные яйца — до 5%, в отдельных субъектах — до 17,7%.

Маски сброшены1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В условиях снижения доходов торговля может видеть новые тенденции в поведении потребителей, сказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Люди переключились на модель сбережения средств, вместо того чтобы их тратить, как это было в более стабильные времена. Поэтому обороты розницы снижаются: в мае продуктовый сектор сократился в деньгах на 10%, а продажи непродуктовых товаров упали на 17%.

В мае министр промышленности и торговли (теперь занимает и позицию вице-премьера) Денис Мантуров сообщал, что оборот розничной торговли в России по итогам 2022 года может сократиться. Речь идет об однозначной цифре, уточнял он.