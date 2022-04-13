Отбросить маски: бизнес приостановил производство средств защиты

Бизнес начал сворачивать производство медицинских масок . Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. В нескольких компаниях подтвердили, что работа цехов полностью остановлена, в других сообщили о снижении объемов производства на 70–90%. По данным Минпромторга, спрос на маски действительно упал, и предприятия вернулись к производству привычных товаров — матрасов, швейной продукции, средств личной гигиены. В случае нового подъема заболеваемости коронавирусом компании смогут восстановить производство, отметили их представители.

Без спроса

Значительная часть производителей медицинских одноразовых масок приостановила их изготовление, другие снизили выпуск на 70–90% . Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).

— Во-первых, спрос начал падать еще с января этого года из-за того, что основные потребители — ритейл и аптеки — закупились масками впрок . Во-вторых, произошла отмена масочного режима в Москве и ряде регионов , что еще больше повлияло на снижение потребления, — пояснил президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов.

Отбросить маски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сегодня мощности в регионах загружены всего на 30%, подтвердили «Известиям» в Минпромторге. Там уточнили: сейчас российские предприятия выпускают в среднем 6,2 млн масок в день, хотя мощности позволяют производить 21 млн. Поэтому пока некоторые предприятия вернулись к выпуску своей основной номенклатуры, например, средств личной гигиены, матрасов.

По данным Фонда развития промышленности (весной 2020-го ФРП запустил программу поддержки производителей востребованной продукции, в том числе медицинских масок), некоторые компании перешли также на выпуск смежной продукции. Например, производитель ватной продукции Cotton Club закупил оборудование для изготовления материала под маски. Оно универсальное, поэтому компания перепрофилировала цех под сухие рулонные тканевые салфетки, отметил ее представитель.

Нежелательный запас

Ритейлеры и аптеки стали отказываться от закупки новой партии товара — у них скопились большие складские запасы, которые необходимо распродать , рассказал представитель одной из компаний-производителей. По его словам, точных данных по объему резерва средств защиты нет, но речь идет суммарно о десятках миллионов штук .

— Сейчас мы полностью остановили работу цеха по производству медицинских масок. Это вынужденная мера — спрос на них очень сильно упал во всех каналах продаж, — сказала «Известиям» гендиректор промышленного холдинга Evers Group Rus Алиса Бородина.

Отбросить маски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Представитель еще одной компании-производителя рассказал, что сначала на паузу поставили работу только двух линий из пяти, но на этой неделе деятельность цеха будет полностью прекращена. На другом предприятии сообщили о приостановке производства масок две недели назад.

Снизился спрос и на респираторы — по сравнению с пиковыми периодами 2020–2021 годов практически вдвое , отметил генеральный директор «Респираторного комплекса» Владимир Астахов.

— После отмены масочного режима объемы производства у нас упали на 70% за счет сокращения спроса со стороны ритейла. Небольшой поток заказов остается за счет больниц и некоторых предприятий, а также отдельных людей, которые продолжают носить маски , — добавил директор производителя защитных средств «Фарос Гигиена» Павел Болдырев.

По данным Ozon, после отмены требования носить маски в публичных местах в Москве спрос на них начал сокращаться. Во второй половине марта их покупали на 40% реже, чем в первой. Однако многие горожане продолжают носить маски по своей инициативе и покупают большие упаковки, отметили в маркетплейсе.

Отбросить маски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным Владимира Котова, компании, которые продолжают производить средства защиты, снизили объем выпуска до минимальных значений. Товар реализуют лечебным заведениям, производственным цехам, где необходимы халаты, маски, перчатки, шапочки, добавил он.

В случае полного прекращения производства средств защиты компании будут вынуждены утилизировать оборудование , пояснил Владимир Котов. Перестроить его под изготовление любой другой продукции не всегда возможно, так как в ряде случаев функционал позволяет выпускать только один вид изделий , добавила Алиса Бородина.