Стоимость владения электромобилем сравнялась с бензиновыми аналогами. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на данные лизинговой компании LeasePlan.

«Электромобили почти во всех сегментах и странах Европы сейчас стоят столько же или дешевле по совокупной стоимости владения, чем бензиновые или дизельные автомобили», — говорится в материале.

В частности, отмечается, что аккумулятор у электромобиля более дорогой и сам такой автомобиль пока стоит дороже традиционного, однако в этом году стоимость владения и эксплуатации электромобиля оказалась ниже из-за роста цен на топливо.

По данным газеты, повсеместный переход на электрокары произойдет, когда электромобили станут дешевле по всем параметрам, а не только в эксплуатации.

6 декабря стало известно, что на заводе «Москвич» до конца текущего года соберут около 200 электромобилей. Кроме того, как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в январе 2023 года будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов — по 500 машин в 2023 и 2024 годах — с контрактом жизненного цикла, который рассчитан на 15 лет.