Разъем с переворотом: зарядкам для электромобилей прописали параметры

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило требования к зарядным станциям для электромобилей. В проекте приказа прописаны типы разъемов, которыми должны быть оснащены электрозаправки, а также другие параметры. Эксперты поддерживают эту инициативу, но считают некоторые требования к зарядным станциям избыточными. Подробности — в материале «Известий».

Не менее двух электромобилей

Минпромторг РФ разработал приказ «Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта». Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно его требованиям, электрозаправка должна работать в диапазоне температур от –30 до +45 градусов Цельсия. Иметь подключение к интернету при помощи SIM-карты по технологии не ниже 3G или кабеля. Также она должна оснащаться не менее чем тремя коннекторами для подключения электрокара. При этом обязательными являются разъемы стандартов GB/T, CCS2 или CHAdeMO. К каждому из них определены собственные технические требования.

Так, разъемы GB/T и CCS2 с 1 января 2023 года должны заряжать электрокар с напряжением в диапазоне 200–1000 вольт, силой тока не менее 150 ампер и максимальной выходной мощностью не менее 120 кВт (до 1 января 2023 года не менее 90 кВт). Требования к разъему CHAdeMO: 150–500 вольт, 125 ампер и минимум 50 кВт.

Разъем с переворотом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чтобы обеспечить эти параметры, «присоединяемая мощность зарядной станции должна составлять не менее 149 кВт», говорится в документе. Кроме того, согласно проекту приказа Минпромторга, станция будет обеспечивать «одновременную зарядку не менее двух единиц электрического автомобильного транспорта с динамической балансировкой выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции». Прописана и длина кабелей — не менее 4,5 м. В сравнении с предыдущей редакцией документа она была увеличена на полметра.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, при грамотном размещении зарядной станции этой длины кабелей вполне достаточно как при параллельной, так и при перпендикулярной парковке электромобиля около зарядной станции.

— Главное, чтобы на этих местах не парковались обычные автомобили с ДВС, а сами станции размещали поближе к проезжей части, — подчеркнул он.

Требования избыточны

Участники рынка зарядных станций для электромобилей в целом поддерживают предложения Минпромторга, однако считают предлагаемые требования избыточными. Их основные претензии связаны с обязательными разъемами GB/T.

Разъем с переворотом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Автопарк с таким типом разъема очень ограничен, представлен только параллельным импортом из Китая, в то время как российские производители электромобилей выбрали передовой на текущий момент стандарт ССS2, под который к тому же в России уже установлено более 1 тыс. быстрых зарядных станций, — заявил «Известиям» управляющий директор компании PUNKT E Константин Алябьев (создает и эксплуатирует сеть зарядных станций в Москве, Московской, Ленинградской, Новосибирской областях, Краснодарском крае и некоторых других регионах) .

По его мнению, имеет смысл зафиксировать стандарт ССS2 в качестве единственного для станций, создание которых субсидируется государством. Это позволит сделать удобную инфраструктуру для покупателей российских электромобилей и им не придется стоять в очереди к единственному коннектору CCS2, пока остальные коннекторы простаивают, подчеркнул он.

— Такая мера позволит отказаться от конфигурации станции с тремя портами, которая возникла из-за желания поддерживать все типы возможных разъемов. Стандартизация и переход к станциям с двумя одинаковыми портами CCS2 приведет к заметному удешевлению станций, снижению государственных расходов на субсидирование и позволит поставить больше зарядных станций, добавил он.

По словам руководителя энергетического бизнеса компании En+ (создает и эксплуатирует зарядные станции в Иркутской области) Михаила Хардикова, инициатива Минпромторга позволит интенсивнее развивать сеть зарядных станций как на территории Иркутской области, так и в стране в целом. Он также считает требование к наличию разъема GB/T избыточными, поскольку такие электромобили не производятся в нашей стране.

Разъем с переворотом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Зарядная мощность по разъему CCS2 в 120 кВт также является завышенной, поскольку на сегодняшний день на такой мощности смогут заряжаться только единичные электромобили. По нашему мнению, оптимальной мощностью зарядной станции в современных реалиях являются 100 кВт и разъемы CHAdeMO и CCS2, — заявил «Известиям» Хардиков.

С прицелом на будущее

Поддерживают предложения Минпромторга и производители электрокаров. Причем наличие разъема GB/T на электрозарядках они считают необходимым.

— Мы поддерживаем эту инициативу, потому что будем ввозить в РФ электромобиль Voyah Free в электрической и гибридной версиях. В случае с полностью электрической моделью Free разъем для зарядки будет CCS2, а в случае с гибридной версией — GB/T. Напомним, что GB/T — это китайский стандарт и большинство электромобилей, поставляемых в РФ, оснащаются этим разъемом, — рассказали «Известиям» в пресс-службе липецкого «Моторинвеста» (бренды Evolute и Voyah).

Предложенные технические характеристики для зарядных станций, в том числе их выходная мощность, рассчитаны прежде всего на электромобили, производство которых началось или начнется в ближайшее время в нашей стране, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Разъем с переворотом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Это проекты Evolute, «Москвич», возможно, будущие электромобили, выпущенные на калининградском «Автоторе», — уточнил он.

Заряд за счет государства

Прошлым летом правительство приняло концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. Она предусматривает появление к 2030 году в нашей стране 72 тыс. зарядных станций (в том числе не менее 28 тыс. быстрых). Согласно постановлению кабинета министров, принятому в марте этого года, в течение трех лет государство будет субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций.

При этом, согласно постановлению правительства, такие субсидии распространяются лишь на зарядные станции мощностью больше 150 кВт. В предложениях Минпромторга по требованиям к электрозаправкам фигурирует другой параметр — «не менее 120 кВт».

Разъем с переворотом Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

По мнению генерального директора компании TOUCH (производитель зарядных станций) Юрия Орлова, чтобы получить субсидию, эксплуатанты зарядных станций будут закупать и устанавливать более мощные устройства. При этом даже продвинутые модели электромобилей не могут долго заряжаться на максимальной мощности станции.

— Например, Tesla пропускает заряд мощностью 150 кВт и выше всего 5–7 минут. Затем мощность, которую способна принять машина, падает до 70–90 кВт, — отметил он.

В Минпромторге «Известиям» пояснили, что субсидирование размещения зарядных станций осуществляет Минэнерго России в рамках программы по развитию электрозарядной инфраструктуры в Российской Федерации. В 2023 году запланировано субсидирование 872 ЭЗС в 40 субъектах, сообщили в пресс-службе ведомства.