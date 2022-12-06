На заводе «Москвич» до конца 2022 года соберут 200 электромобилей

Столичные власти рассказали, что на заводе «Москвич» до конца текущего года соберут около 200 электромобилей. Об этом 6 декабря сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова привело издание «Аргументы и Факты».

«Завод «Москвич» в этом году уже соберет около 200, а в следующем году примерно 10 тыс. На них будет спрос, они точно будут популярны», — рассказал Ликсутов.

Что касается городского транспорта на электротяге, то, по мнению специалиста, в январе 2023 года будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов — по 500 машин в 2023 и 2024 годах, с контрактом жизненного цикла, который рассчитан на 15 лет. Общая сумма контракта составит около 70 млрд рублей.

Сегодня в Москве работают почти 1050 электробусов. По прогнозам столичных властей, через 8–10 лет все машины наземного городского транспорта за некоторым исключением будут электрическими.

28 ноября стало известно, что завод «Москвич» в 2023 году направит часть произведенных автомобилей на обновление столичного парка каршеринга. Новый автомобиль оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.). Двигатель будет работать в паре с автоматической трансмиссией CVT либо шестиступенчатой «механикой». Также клиентам предложат электрическую версию кроссовера под названием «Москвич 3e». Такой автомобиль получит электромотор мощностью 68 л.с. Запас хода у машины составит 410 км.