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В Белоруссии появился новый седан Geely Emgrand 7 New

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Фото: Geely
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Седан Geely Emgrand 7 New, который будут выпускать на заводе «БелДжи» в Белоруссии и поставлять в Россию, уже появился у белорусских дилеров. Об этом 28 декабря рассказало издание «Китайские автомобили».

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Производство Geely Emgrand 7 New начнется во II квартале 2023 года. Об этом рассказал гендиректор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский.

«В следующем году планируем поставить на конвейер седан Geely Emgrand 7 New (SS11) и новый большой внедорожник Monjaro (KX11). Появление этих двух моделей на рынке запланировано на второй квартал 2023 года. Цены мы не объявляли, но по стоимости Emgrand 7 New будет точно дешевле Coolrai», — рассказал Свидерский.

Издание подчеркнуло, что, хотя локальное производство Geely Emgrand 7 New на белорусском заводе «БелДжи» только начнется во II квартале 2023 года, новые седаны дилеры начали понемногу предлагать в Белоруссии. К ним прибыли машины из Китая с полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 114 л.с., который может стыковаться как с пятиступенчатой механической коробкой, так и с вариатором.

Официальных цен на машины пока нет, но их озвучили сами дилеры: версия с механикой стоит от 45,2 тыс. белорусских рублей, а вариант с вариатором — от 54,2 тыс. белорусских рублей. В пересчете на отечественные рубли Geely Emgrand 7 New стоит от 1,2 до 1,4 млн рублей.

Издание предположило, что если бы китайский седан стал продавался по таким ценам в России, то стал бы одним из самых заманчивых предложений на отечественном рынке.

27 декабря Директор белорусского завода «БелДжи» Геннадий Свидерский сообщил, что официальные поставки в РФ обновленного кроссовера Coolray начнутся в 2024 году. В ходе недавнего обновления машины дизайнеры внедрили в авто другие переднюю оптику и решетку радиатора, а новые бамперы украшены вставками красного цвета. Главным украшением салона стал огромный экран, составленный из двух дисплеев диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Также авторы интерьера заменили селектор коробки передач, обивку дверей и центральную консоль.

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