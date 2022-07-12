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Changan до старта продаж в России сумел продать 50 кроссоверов Uni-K

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Фото: Changan
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Старт продаж модели Uni-K в России концерн Changan еще не объявлял, но в июньской статистике Ассоциации европейского бизнеса, АЕБ, фигурирует 50 реализованных автомобилей, сообщило 12 июля издание «Китайские автомобили».

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Официальной информации о машине пока не очень много. Специалисты издания выяснили, что Changan Uni-K для России будет комплектоваться последним поколением двигателя Blue Whale собственной разработки. Мотор с турбонаддувом выдает 226 л.с. С двигателем состыкована 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. У автомобиля три преднастроенных режима работы АКП: Standard, Sport и Eco. Пока машины только переднеприводные, но по информации издания будут и полноприводные модификации.

Машины, учтенные в последних данных статистики, наверняка проданы дилерами. «Китайские автомобили» высказали предположение, что дилерам марки возможно поставили задачу реализовать машины из первой партии. Пользуясь определенным дефицитом на рынке новых машин, сделать это не составило большого труда.

В последнем, июньском отчете Ассоциации европейского бизнеса у Changan значатся 346 проданных новых автомобиля. Бестселлером марки в первый месяц лета стал кроссовер CS55 — 107 машин. CS35 Plus разошелся тиражом 98 экземпляров, а CS75 FL — 91. 50 машин пришлись на пока не раскрученную новинку Uni-K.

В Changan «Известиям» сообщили, что официальные продажи модели начнутся в конце лета 2022 года.

6 июля «Известия» сообщили, что в КНР представили внедорожник Haval Cool Dog. В модельном ряду марки автомобиль занимает позицию на ступень ниже, чем Haval Big Dog. Для российских автомобилистов машина известная как Haval Dargo.

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