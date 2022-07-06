В КНР представили внедорожник Haval Cool Dog

Выход в свет Cool Dog для отечественных автомобилистов может быть интересен тем, что в модельном ряду марки автомобиль занимает позицию на ступень ниже, чем Haval Big Dog — машина более известная в России как Dargo. Об этом сообщили специалисты портала «Китайские автомобили».

Габариты машины не поражают воображение, они такие как у большинства одноклассников по сегменту: 4520/1875/1745 мм, колесная база — 2710 мм.

В качестве силового агрегата для Cool Dog выступает безальтернативный 1,5-литровый турбированный мотор. Его мощность составляет 184 л.с. Он будет работать с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер также обещают выпустить с системой полного привода. Такое исполнение будет доступно только для самой роскошной версии автомобиля.

Специалисты портала отметили, что так как по технической части революционных решений нет, решено взять рынок интересными дизайнерскими находками.

Самым индивидуальным элементом машины эксперты отметили светодиодную оптику кроссовера. Она выполнена с использованием рисунка в форме «креста» для головного света и задних фонарей. Еще одним заметным элементом стала дверь багажника, которая оснащена элементом под названием «экспедиционный рюкзак».

Управление основными функциями машины в салоне автомобиля максимально сведено к сенсорному экрану — физических кнопок сделано минимум. Музыкальная система объемного звучания внедорожника включает в себя 18 динамиков. Они расположены даже на потолке и в подголовниках передних кресел.

Маркетологи компании адресовали новинку молодежной аудитории.

В продажу новый Haval Cool Dog должен поступить в III квартале этого года. Его стоимость будет в пределах от 120 до 150 тыс. юаней, что составляет примерно 1,1–1,35 млн рублей.

5 июля «Известия» сообщили, что другая китайская компания, Great Wall, скоро представит у себя на родине новую модель премиального кроссовера Wey. Он тоже планирует оснащаться 1,5-литровым ДВС, который будет работать с электромотором. Самая производительная версия такой гибридной схемы может выдавать мощность в 483 л.с.